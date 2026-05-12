НБУ установил курс валют на среду: доллар подорожал, евро — подешевел

Национальный банк определил курс валют на среду, 13 апреля. Доллар подорожал на 1 копейку, а евро подешевел на 8 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

В среду НБУ установил такой курс доллара: 43,97 грн. Это на 1 копейку больше, чем во вторник (43,96 грн).

В то же время, курс евро на среду был установлен на отметке — 51,64 грн, что на 8 копеек меньше, чем во вторник (51,72 грн).

