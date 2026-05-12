В ОАЭ госуслуги можно оплатить криптой, биткоин-ETF от Morgan Stanley завершил месяц без оттока: что нового

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Криптобум продолжается: биткоин-фонды привлекли более $700 млн в неделю на фоне ценового рекорда

Инвестиционные продукты на базе криптовалют демонстрируют поразительную стойкость: приток капитала в биржевые инструменты фиксируется уже шестую неделю подряд. Только за период с 4 по 8 мая рынок пополнился на $857,9 млн, что стало лучшим результатом за последний месяц. Об этом свидетельствуют данные CoinShares.

Главным бенефициаром инвесторского оптимизма остается первая криптовалюта.

Чистый приток у BTC составил $706,1 млн.

Годовой показатель: с начала 2026 года в биткоин-инструменты «залили» уже более $4,9 млрд.

Ценовая динамика: На фоне таких вливаний и прогресса в американском законодательстве (обсуждение законопроекта CLARITY Act) курс биткоина пересек отметку в $82 000.

Интересно, что инвесторы массово закрывают «шорты» (позиции на падение), выведя из них $14,4 млн. Это свидетельствует о том, что рынок перестал верить в скорую коррекцию и настроен на дальнейший рост.

Положительный тренд подхватили и другие активы. Ethereum вернул расположение крупных игроков, привлекая $77,1 млн, а Solana и XRP получили $47,6 млн и $39,6 млн соответственно.

Географически центром криптоинвестиций остаются США (более $776 млн), в то время как в Европе лидерами по активности стали Германия и Швейцария. Совокупный объем активов под управлением криптофондов (AUM) достиг космических $160 млрд.

В ОАЭ госуслуги теперь можно оплатить криптовалютой через Crypto.com

Объединенные Арабские Эмираты сделали очередной шаг к статусу мирового криптохаба. Платформа Crypto.com через свое подразделение Foris DAX Middle East FZE получила лицензию SVF от Центрального банка ОАЭ. Это дает компании эксклюзивное право принимать цифровые активы для оплаты государственных сборов и услуг.

Благодаря партнерству с Департаментом финансов Дубая резиденты ОАЭ смогут рассчитываться за госуслуги непосредственно криптовалютой.

Механизм расчетов: Система будет автоматически конвертировать активы в дирхами ОАЭ или одобренные регулятором стейблкоины, привязанные к национальной валюте.

Условия доступа: Пользователи должны иметь зарегистрированный аккаунт на платформе Crypto.com, работающей под строгим наблюдением местного регулятора VARA.

Оплата налогов и пошлин — это только начало. Получив дополнительные разрешения, Crypto.com планирует масштабировать сервис на коммерческом секторе.

Авиаперевозка: Интеграция криптоплатежей в систему бронирования авиакомпании Emirates.

Ритейл: Возможность рассчитываться цифровыми активами в сети магазинов Dubai Duty Free.

Президент Crypto.com Эрик Анзиани подчеркнул, что ОАЭ стали первым регионом, где VASP-провайдер получил такой уровень доверия от центробанка, что подтверждает готовность страны к полной легализации криптоэкономики.

CLARITY Act на финишной прямой: Банковский комитет Сената США опубликовал финальный текст правил для криптоиндустрии

Банковский комитет Сената США обнародовал обновленную версию законопроекта CLARITY Act, который должен стать фундаментом регулирования цифровых активов. Документ на 309 страниц — результат сложных компромиссов между политиками и лоббистами, а решающее голосование назначено уже на 14 мая.

Наиболее дискуссионной частью билля стал запрет на начисление любых доходов на остатки в стейблкоинах. Регуляторы стремятся четко разграничить платежные инструменты и банковские депозиты.

Никаких дивидендов: Эмитентам запрещено делиться прибылью от резервов с держателями монет.

Запрет на рекламу: Криптоактивы больше нельзя позиционировать как доходные депозиты.

Услуги отдельно: Вознаграждение за активность (например, стейкинг) возможно, но только как отдельная сервисная услуга, а не автоматическое начисление на баланс.

Законопроект внедряет жесткие стандарты безопасности и прозрачности, которые раньше были присущи только традиционным банкам:

Полный контроль: Обязательные программы KYC (идентификация клиентов) и AML (борьба с отмыванием средств).

Санкции: Строгое соблюдение требований OFAC и постоянный мониторинг транзакций.

Защита разработчиков: Важный пункт белья защищает создателей DeFi-протоколов от ответственности за то, как третьи лица используют их децентрализованные решения.

Несмотря на достигнутый компромисс по «нулевой доходности» стейблкоинов, Американская банковская ассоциация пытается заблокировать инициативу.

Биткоин-ETF от Morgan Stanley завершил первый месяц без дня оттока.

Спотовый биткоин-ETF под тикером MSBT, запущенный банковским гигантом Morgan Stanley, продемонстрировал аномальную стойкость. В первый месяц работы фонд не зафиксировал ни одного дня чистого оттока капитала — результат, который не смогли повторить даже такие тяжеловесы рынка, как BlackRock (IBIT) или Fidelity (FBTC).

Фонд начал торги 8 апреля, привлек в первый же день $30,6 млн. Аналитик Bloomberg Эрик Балчунас назвал этот запуск одним из лучших в истории рынка ETF, отнеся его к топовому 1% всех дебютов.

Несмотря на то, что к середине мая ежедневные поступления замедлились до нескольких миллионов долларов, показатель стабильно оставался «зеленым». Даже когда конкуренты фиксировали отток денежных средств, клиенты Morgan Stanley продолжали удерживать или наращивать свои позиции.

Эксперты выделяют два ключевых фактора такой стабильности:

Агрессивная ценовая политика: Комиссия MSBT составляет всего 0,14% годовых — это самый низкий показатель на рынке США. Для крупных инвесторов это значит существенную экономию по сравнению с предложениями конкурентов.

Розничный капитал: По словам главы подразделения цифровых активов банка Эми Ольденбурга, почти весь привлеченный капитал обеспечили розничные клиенты.

Самое интересное, что Morgan Stanley еще даже не задействовал свой «главный калибр». Банк пока не открыл полноценный доступ к ETF для своих 16 тысяч финансовых консультантов, под управлением которых находятся активы на сумму $9,3 трлн.

По прогнозам аналитиков, как только консультанты получат разрешение предлагать этот продукт богатым клиентам, объем активов MSBT за год может легко достичь $5 млрд.