Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
11 февраля 2026, 16:00 Читати українською

Глобальные амбиции евро и юаня ускоряют падение доллара

Доллар снова снижается по отношению к евро и юаню именно в тот момент, когда европейские и китайские лидеры стремятся усилить глобальную роль своих валют, пользуясь растущими сомнениями относительно позиций американской валюты. Похоже, что последние изменения валютных курсов устраивают все стороны, и особенно Вашингтон. Об этом пишет редактор отдела финансов и рынков Reuters Майк Долан.

Доллар снова снижается по отношению к евро и юаню именно в тот момент, когда европейские и китайские лидеры стремятся усилить глобальную роль своих валют, пользуясь растущими сомнениями относительно позиций американской валюты.

Синхронный взлет конкурентов

С приближением празднования Нового года по лунному календарю оффшорный китайский юань вырос до лучших показателей по отношению к доллару почти за три года. С начала прошлого года американская валюта потеряла 6% по отношению к юаню.

Скачок евро на 15% по отношению к доллару за тот же период еще более выражен, поскольку обменный курс удерживается около пятилетнего максимума более 1,20 доллара, установленного в прошлом месяце.

Эти шаги соответствуют недавней риторике лидеров обоих регионов. Только в прошлый четверг источники в Европейском центральном банке сообщили, что ЕЦБ планирует подкрепить свой давний призыв к созданию «глобального евро», работая над расширением ликвидности евро для большего количества стран, делая его использование за рубежом дешевле и проще, а также усиливая международную роль валюты.

Во вторник на этой неделе глава центрального банка Австрии Мартин Кохер заявил, что ЕЦБ должен быть готов к большим изменениям. «Мы видим больший интерес к евро со стороны контрагентов, и я думаю, что это одна из причин, почему мы наблюдаем определенное укрепление евро, почему евро становится все более тихой гаванью».

Новое расстановка сил на мировой арене

Между тем, 1 февраля, на фоне ряда торговых визитов высокого уровня и призывов к «равноправному, многополярному миру», глава КНР твердо подтвердил желание Пекина иметь «мощную валюту», которая будет шире использоваться в мировой торговле, финансах и мировых резервах.

Оба региона, похоже, переживают переосмысление глобальными инвесторами доминирующей роли доллара в мировых финансах после года агрессивной, разрушительной дипломатии и торговой политики США — и сейчас, кажется, настал момент действовать.

Но приветствовать более слабый курс доллара — это одно. Последствия нового мирового порядка, в котором многие в администрации США принимают более слабый доллар, — это совсем другое. Всем сторонам следует действовать осторожно.

Политика «сильного доллара» под вопросом

Уже более года существует предположение, что Вашингтон устраивает девальвация доллара, которая сопровождает тот тип сдвигов в трансграничных инвестициях, который необходим для настоящей перезагрузки мировой торговли или уменьшения глобальных дисбалансов.

Трамп назвал резкое падение доллара в январе «замечательным». А министр финансов Скотт Бессент, возможно, и вытащил на свет десятилетиями старую, немного потускневшую мантру о «сильном долларе», но он также регулярно уточнял, что эта фраза не обязательно касается текущих обменных курсов. Он утверждает, что «сильный доллар» касается политики, которая в конечном итоге приведет к силе.

В то же время остаются вопросы о том, существуют ли какие-то неявные договоренности относительно обменных курсов, заложенные в многочисленных двусторонних торговых соглашениях, которыми занимался Трамп, особенно в Азии.

Но независимо от того, что происходит за кулисами, или каковы на самом деле планы лидеров по интернационализации валют, рынки неохотно отходят от новогоднего рецидива падения доллара.

Вес евро и юаня в торговых корзинах

Интересно, что на фоне всех волнений вокруг доллара, обменный курс евро к юаню почти не изменился со времени шока от тарифов США в апреле прошлого года. Для двух регионов, настолько тесно связанных торговлей, эта стабильность важна, даже если доллар продолжит падать по отношению к обеим валютам.

Например, на юань приходится 15,5% в торгово-взвешенной корзине евро ЕЦБ, что близко к 17,4% веса доллара. Точно так же 18% доля евро в торгово-взвешенной корзине юаня Китая также почти наравне с долей доллара.

Хотя вес евро в широкой торгово-взвешенной корзине доллара Федеральной резервной системы составляет колоссальные 21%, что более чем вдвое превышает 10% юаня, вероятно, что любое ослабление доллара по отношению к любой из этих валют быстро отразится на другой.

Инвестиционные перспективы

Для трансграничных инвесторов, особенно тех, кто вкладывает в государственные облигации, перспектива стабильного многолетнего укрепления валюты имеет большое значение при выборе между высокодоходными казначейскими облигациями США и европейскими или китайскими аналогами.

Шарль Гав из Gavekal Research отмечает, что премия в 220 базисных пунктов по пятилетним казначейским облигациям США по сравнению с эквивалентными китайскими облигациями будет фактически «съедена» еще одним 10-процентным падением доллара по отношению к юаню в период до 2031 года, что сделает китайский долг с меньшей доходностью более привлекательным.

А учитывая, что инфляция в Китае была по крайней мере на 200 базисных пунктов ниже, чем в Соединенных Штатах, в течение более пяти лет, такое укрепление является фундаментально оправданным, добавил Гав.

Что касается долга в евро, валютные расчеты для инвесторов будут еще более убедительными, не в последнюю очередь потому, что сила обменного курса может заставить ЕЦБ в конечном итоге склониться к дальнейшему смягчению политики.

Так что, возможно, все в конце концов довольны более слабым долларом, и нет реальной необходимости в каком-то крупном соглашении или новой договоренности, чтобы развернуть более чем десятилетие переоценки?

Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
