Глобальные амбиции евро и юаня ускоряют падение доллара

Доллар снова снижается по отношению к евро и юаню именно в тот момент, когда европейские и китайские лидеры стремятся усилить глобальную роль своих валют, пользуясь растущими сомнениями относительно позиций американской валюты. Похоже, что последние изменения валютных курсов устраивают все стороны, и особенно Вашингтон. Об этом пишет редактор отдела финансов и рынков Reuters Майк Долан.

Синхронный взлет конкурентов

С приближением празднования Нового года по лунному календарю оффшорный китайский юань вырос до лучших показателей по отношению к доллару почти за три года. С начала прошлого года американская валюта потеряла 6% по отношению к юаню.

Скачок евро на 15% по отношению к доллару за тот же период еще более выражен, поскольку обменный курс удерживается около пятилетнего максимума более 1,20 доллара, установленного в прошлом месяце.

Эти шаги соответствуют недавней риторике лидеров обоих регионов. Только в прошлый четверг источники в Европейском центральном банке сообщили, что ЕЦБ планирует подкрепить свой давний призыв к созданию «глобального евро», работая над расширением ликвидности евро для большего количества стран, делая его использование за рубежом дешевле и проще, а также усиливая международную роль валюты.

Во вторник на этой неделе глава центрального банка Австрии Мартин Кохер заявил, что ЕЦБ должен быть готов к большим изменениям. «Мы видим больший интерес к евро со стороны контрагентов, и я думаю, что это одна из причин, почему мы наблюдаем определенное укрепление евро, почему евро становится все более тихой гаванью».

Новое расстановка сил на мировой арене

Между тем, 1 февраля, на фоне ряда торговых визитов высокого уровня и призывов к «равноправному, многополярному миру», глава КНР твердо подтвердил желание Пекина иметь «мощную валюту», которая будет шире использоваться в мировой торговле, финансах и мировых резервах.

Оба региона, похоже, переживают переосмысление глобальными инвесторами доминирующей роли доллара в мировых финансах после года агрессивной, разрушительной дипломатии и торговой политики США — и сейчас, кажется, настал момент действовать.

Но приветствовать более слабый курс доллара — это одно. Последствия нового мирового порядка, в котором многие в администрации США принимают более слабый доллар, — это совсем другое. Всем сторонам следует действовать осторожно.

Политика «сильного доллара» под вопросом

Уже более года существует предположение, что Вашингтон устраивает девальвация доллара, которая сопровождает тот тип сдвигов в трансграничных инвестициях, который необходим для настоящей перезагрузки мировой торговли или уменьшения глобальных дисбалансов.

Трамп назвал резкое падение доллара в январе «замечательным». А министр финансов Скотт Бессент, возможно, и вытащил на свет десятилетиями старую, немного потускневшую мантру о «сильном долларе», но он также регулярно уточнял, что эта фраза не обязательно касается текущих обменных курсов. Он утверждает, что «сильный доллар» касается политики, которая в конечном итоге приведет к силе.

В то же время остаются вопросы о том, существуют ли какие-то неявные договоренности относительно обменных курсов, заложенные в многочисленных двусторонних торговых соглашениях, которыми занимался Трамп, особенно в Азии.

Но независимо от того, что происходит за кулисами, или каковы на самом деле планы лидеров по интернационализации валют, рынки неохотно отходят от новогоднего рецидива падения доллара.

Вес евро и юаня в торговых корзинах

Интересно, что на фоне всех волнений вокруг доллара, обменный курс евро к юаню почти не изменился со времени шока от тарифов США в апреле прошлого года. Для двух регионов, настолько тесно связанных торговлей, эта стабильность важна, даже если доллар продолжит падать по отношению к обеим валютам.

Например, на юань приходится 15,5% в торгово-взвешенной корзине евро ЕЦБ, что близко к 17,4% веса доллара. Точно так же 18% доля евро в торгово-взвешенной корзине юаня Китая также почти наравне с долей доллара.

Хотя вес евро в широкой торгово-взвешенной корзине доллара Федеральной резервной системы составляет колоссальные 21%, что более чем вдвое превышает 10% юаня, вероятно, что любое ослабление доллара по отношению к любой из этих валют быстро отразится на другой.

Инвестиционные перспективы

Для трансграничных инвесторов, особенно тех, кто вкладывает в государственные облигации, перспектива стабильного многолетнего укрепления валюты имеет большое значение при выборе между высокодоходными казначейскими облигациями США и европейскими или китайскими аналогами.

Шарль Гав из Gavekal Research отмечает, что премия в 220 базисных пунктов по пятилетним казначейским облигациям США по сравнению с эквивалентными китайскими облигациями будет фактически «съедена» еще одним 10-процентным падением доллара по отношению к юаню в период до 2031 года, что сделает китайский долг с меньшей доходностью более привлекательным.

А учитывая, что инфляция в Китае была по крайней мере на 200 базисных пунктов ниже, чем в Соединенных Штатах, в течение более пяти лет, такое укрепление является фундаментально оправданным, добавил Гав.

Что касается долга в евро, валютные расчеты для инвесторов будут еще более убедительными, не в последнюю очередь потому, что сила обменного курса может заставить ЕЦБ в конечном итоге склониться к дальнейшему смягчению политики.

Так что, возможно, все в конце концов довольны более слабым долларом, и нет реальной необходимости в каком-то крупном соглашении или новой договоренности, чтобы развернуть более чем десятилетие переоценки?