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29 сентября 2026, 14:12 Читати українською

Глобальная денежная масса установила рекорд: Китай догоняет США

В июне 2026 г. объем широкой денежной массы в мире превысил $150 трлн. В 2000 году он составил $26 трлн. За 26 лет показатель вырос почти в шесть раз, со среднегодовым темпом 6,9%. В то же время изменилось и распределение денег между экономиками: доля развитых стран сократилась, а на Китай теперь приходится более трети мирового объема. Об этом говорится в исследовании Econovis.

В июне 2026 г.

Исследование включает 169 стран и территорий, на которые приходится 99% мирового ВВП. Для сравнения денежная масса во всех странах перечислена в доллары США. Поэтому на показатели влияют как изменение объемов денег в национальных валютах, так и колебания валютных курсов.

От пандемийного скачка до нового ускорения

Между февралем 2020 и февралем 2022 года мировая широкая денежная масса выросла на 25%. После этого ее объем в основном стабилизировался: в 2022—2023 годах он составлял в среднем около $124 трлн. Темпы роста также замедлились — в 2021—2024 годах они в среднем составляли всего 1,5% в год.

С апреля 2025 года рост снова ускорился. В феврале 2026 года мировой показатель был на 11,9% выше, чем годом ранее. Впоследствии темп снизился: в июне он составил 7,7% в годовом исчислении.

Часть прироста в долларовом эквиваленте объясняет ослабление американской валюты. В феврале 2026 года индекс доллара США DXY был в среднем на 9,2% ниже, чем годом ранее. Когда другие валюты укрепляются к доллару, денежная масса соответствующих стран после пересчета в доллары выглядит больше.

Развитые экономики и развивающиеся страны сравнялись

В июне 2026 года широкая денежная масса развитых экономик достигла $75 трлн против примерно $23 трлн в 2000 году. Ее среднегодовой темп роста за этот период составил 4,7%. После резкого увеличения во время пандемии темпы замедлились, но в 2025 году рост возобновился. В феврале 2026-го показатель был на 9,1% выше в годовом исчислении.

В странах с формирующимися рынками и развивающихся странах объем денежной массы за то же время вырос с $3,8 трлн до $75 трлн. Это более чем девятнадцатикратное увеличение или в среднем 12,1% в год. Их доля в мировой денежной массе, таким образом, сравнялась с долей развитых экономик.

Для сравнения: в 2000 году на развитые экономики приходилось 86% мирового объема, а в июне 2026 года — 50%. Изменение происходило постепенно, но стало заметнее во время мирового финансового кризиса 2008−2009 годов, после пандемии COVID-19 и на фоне ослабления доллара в 2025 году.

Китай — главный фактор изменения баланса

Именно Китай обеспечил значительную часть роста в группе развивающихся стран. В июне 2026 г. его широкая денежная масса составляла $52,6 трлн — 35% мирового объема. Для сравнения, на США приходилось $23,2 трлн, или 15,4%, на ЕС — $22,8 трлн, или 15,2%, на Японию — $10,2 трлн, а на Великобританию — $5,2 трлн. Итого эти пять экономик формировали около трех четвертей мировой широкой денежной массы.

В 2009 году Китай по объему денежной массы обогнал все другие страны с формирующимися рынками и развивающиеся страны вместе взятые. Тогда показатели обеих групп составили около $7 трлн. С тех пор объем Китая вырос более чем в семь раз — до $52,6 трлн, тогда как остальная часть этой группы стран — до $22,4 трлн. Сегодня на них приходится около 15% мирового показателя против 35% у Китая.

Следовательно, мировая денежная масса не только достигла нового максимума. Ее география стала другой: развитые экономики и развивающиеся страны теперь имеют примерно равные доли, причем Китай формирует большую часть объема последних. Сравнивая эти частицы, следует учитывать влияние валютных курсов: все показатели исследования приведены в долларах США.

Источник: Минфин
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