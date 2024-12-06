Геополитика «рулит» миром: как на это реагирует украинский валютный рынок

Подошедшая к концу рабочая неделя на валютном рынке Украины прошла достаточно динамично, хотя и немного нервно: на такое развитие событий наложились как внешние, так и внутренние факторы. При этом гривна после всех этих «нервотрепок» даже несколько укрепила свои позиции относительно доллара, но просела относительно евро.

Геополитика все больше «рулит» миром и экономикой. Из внешних «провокаторов» скачков курса стоит отметить произошедшую 3 декабря неудавшуюся попытку введения военного положения в Южной Корее с противостоянием местного президента страны и парламента.

Несмотря на то, что «попытка переворота» в Южной Корее быстро выдохлась, в эти несколько часов все мировые рынки «тряхнуло». Ведь в последнее время корейский полуостров с противостоянием Южной и Северной Кореи все больше грозит превратиться в новое поле военных сражений.

На фоне войны в Украине, событий в Сирии, на Ближнем Востоке, напряженности США и Китая вокруг Тайваня и проблем с хуситами в Красном море перспектива получить еще один возможный очаг войны — явно печальная для мировых инвесторов.

В итоге в тот момент золото сразу же «дернулось» вверх до уровня в $2 655/унция, биткоин резко упал до $94 тысяч с дальнейшим восстановлением котировок (и даже становлением нового психологического рекорда в $100 тысяч), крупнейшие корейские криптобиржи — Upbit и Bithumb — «легли» из-за резкого роста трафика, а S&P 500 немного вырос при открытии в этот день фондового рынка в США.

Усилились в этот момент и колебания по паре евро/доллар, что немедленно отражалось и на курсе евро в Украине.

График пары евро/доллар за неделю

График украинского межбанка по евро за неделю

Кроме этого, чувствуется, что, чем ближе момент передачи власти в США от действующего Президента Джо Байдена к новому Президенту Дональду Трампу, который уже давно активно формирует свою команду и пытается «протащить своих кандидатов» через Конгресс и Сенат, тем все больше кадровых вопросов приводят к конфликтам в американском истеблишменте. Напряженная политическая и экономическая ситуация также во Франции и в Германии — двух главных «локомотивах» Евросоюза.

Украина, которая в условиях войны с россией критически зависит от размеров и соблюдения графиков военной и финансовой помощи от своих западных партнеров, оказалась во многом заложницей данных политических разборок в лагере союзников. Что, в сочетании с ударами россии по нашей энергетике и напряженности на фронтах, влияет на настроения и на украинском валютном рынке.

Какие внутренние факторы «давят» на гривну

Давление на гривну за счет геополитических факторов нарастает. Хотя размеров золотовалютных резервов Нацбанка, с учетом увеличения финпоступлений от Запада (на конец года чиновники НБУ и правительства планируют иметь ЗВР в пределах $40−42 млрд), вполне достаточно, чтобы не опасаться глобальной девальвации гривны в ближайшее время. Но то, что конец 2024 года и январь 2025 года, с учетом фактора геополитики для Украины будет «веселым», — не добавляет особого оптимизма участникам нашего валютного рынка.

Из внутренних факторов стоит отметить начало традиционно инфляционного и почти всегда девальвационного последнего месяца года, когда бюджет массированно рассчитывается со своими контрагентами гривной. Что затем провоцирует дополнительный спрос на валюту на межбанке со стороны уже этих компаний по их расчетам с иностранными партнерами.

В итоге наплыв бюджетной гривны в банковскую систему практически всегда «опасен» для курса гривны на межбанке. И опосредованно давит и на курс наличного рынка.

Но пока Нацбанк достойно закрывает все эти вызовы для курса нацвалюты, практически ежедневно проводя интервенции по продаже доллара на межбанке.

В результате за 2−6 декабря доллар при продаже на межбанке подешевел на 20 копеек — со стартовых уровней понедельника 41,60/41,62 до 41,40/41,42 гривен. А вот межбанковские котировки продажи евро за этот же период выросли на 11 копеек — с 43,6966/43,7051 до 43,8094/43,8140 гривен, что в основном было связано с определенным укреплением евро относительно доллара на мировых рынках.

При этом более спокойно, с учетом всего происходящего на нашем межбанке по доллару и евро, на этой неделе проработали финансисты на наличном рынке:

Наличный курс доллара за неделю

Наличный курс евро за неделю

И вечером в пятницу, 6 декабря, наличный доллар в обменниках можно было без проблем купить по 41,63−41,80 гривен, а евро — по 44,25−44,35 гривен.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 7−8 декабря

В условиях высокой степени нестабильности на международных рынках, да еще и с поправкой на наши украинские военные реалии, владельцам обменников нет смысла сейчас особо снижать свои ценники продажи валюты. Спрос на нее со стороны граждан достаточно велик, что хорошо видно из графика Нацбанка:

Операции физлиц по покупке/продаже инвалюты (30 дней)

Поэтому финансисты проработают эти выходные в формате «с оборота» с как минимум средним уровнем спреда между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро. В большинстве обменников он составит в эти дни от 20 до 25 копеек по доллару и от 20 до 35 копеек по евро.

Оптовые обменники (от 1 000 долларов или евро) будут традиционно более «щедрыми» по курсу приема и менее «жадными» по курсу продажи валюты, по сравнению с их розничными коллегами.

Но гражданам все же не стоит ждать в эти выходные от владельцев обменников чрезмерного финансового альтруизма по курсу. Рынок активен, спрос на валюту большой. Поэтому обменники финкомпаний и отделения банков, которые работают в выходные, продолжат на этом активно зарабатывать.

Курс доллара в эти субботу и воскресенье в большинстве обменников финкомпаний и работающих в выходные отделений банков будет в пределах коридора: прием от 41,20 до 41,50 гривен и продажа от 41,60 до 41,85 гривен.

А курс наличного евро на этих выходных будет находиться в пределах коридора: прием от 43,60 до 44,10 гривен и продажа от 44,15 до 44,45 гривен.