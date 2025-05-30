Геополитика опять путает все карты и расчеты: как она повлияет на курс в Украине

Эта неделя прошла непросто для мира и Украины. Массированные обстрелы рф украинских городов в прошлую пятницу и на выходных, очередное нарастание геополитического напряжения в мире от противостояния на Ближнем Востоке Израиль-Хамас, почти наступивший на тот момент «часа пик» по введению новых пошлин против европейских товаров со стороны США — все эти события в очередной раз «напугали» инвесторов по всему миру.

Им становится все труднее разобраться в постоянно меняющихся высказываниях Дональда Трампа в части американских торговых войн практически со всеми крупными экономиками мира, а также во всех усиливающихся военных конфликтах на планете.

Уход Илона Маска из команды Трампа тоже не стал позитивным сигналом для тех инвесторов, кто уже понял, что сейчас миром «рулит» импульсивная геополитика, а не прагматичные экономические резоны.

В итоге после разговора руководства Европы и США в торговой войне между Америкой и Европой все же наступило шаткое перемирие, по аналогии с похожим китайским сценарием: то есть повышение пошлин отложено обеими сторонами, но конфликт не исчерпан и может в любой момент разгореться с новой силой.

Таким образом, сугубо экономический мировой блок проблем остается в подвешенном состоянии. Именно поэтому после, казалось бы, прогресса в части переговоров США и ЕС и откладывания взаимного повышения пошлин, пара евро/доллар весьма слабо и кратковременно на все это отреагировала, а в итоге — так и осталась в пределах коридора 1,13−1,14 доллара за евро.

График пары евро/доллар за неделю

Дополнительным «звоночком» о том, что на мировом валютном рынке «не все ладно и спокойно» прозвучали слова всегда очень осторожной и политически деликатной главы ЕЦБ Кристин Лагард о том, что «евро может заменить доллар, как глобальная валюта, если ЕС укрепит финансовую безопасность архитектуру, ведь инвесторы все чаще предпочитают золото из-за нестабильности политики США».

Выступая 26 мая в Hertie School в Берлине, Лагард отметила, что для повышения роли евро нужен единый ликвидный рынок капитала, прочная правовая база и усиление военных возможностей ЕС, чтобы гарантировать геополитическую (!!!) стабильность.

В сочетании с сохранением высоких цен на золото это говорит о том, что из-за непредсказуемой политики Штатов доллар продолжает терять доверие со стороны инвесторов, что заставляет их снова «убегать» в защитные активы.

График золота

Если вспомнить еще и о недавнем, впервые за 100 лет, понижении 16 мая агентством Moody’s кредитного рейтинга США с высшего Ааа до второго по силе Аа1 из-за роста дефицита бюджета США, то все это — плохие сигналы для доллара. Как указало тогда Moody’s: «Снижение рейтинга правительства США указывает на то, что у него меньше возможностей для поддержки высокорейтинговых обязательств».

Тогда же были понижены агентством и долгосрочные депозитные рейтинги ведущих американских банков, включая JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BofA) и Wells Fargo. То есть из-за микса геополитики и экономических проблем, доллар в мире остается под сильным давлением, что будет вынужден учитывать в своей валютной политике и наш Нацбанк.

И лишь благодаря значительным валютным ограничениям, введенным НБУ еще в первые дни войны, наш внутренний валютный рынок пока относительно мало реагирует на происходящее в мире по курсу американской валюты, к которой пока «привязана» гривна, а отражает все новые реалии в основном через более резкие скачки курса евро относительно гривны.

Курс доллара на межбанке

Курс евро на межбанке

Наличный рынок Украины при этом продолжает вести себя более спокойно, нежели межбанк. И это за последнее время стало уже относительно традиционным, в отличие от еще недавних периодов, когда наличный курс мог отличаться даже на 1−1,5 гривны и более от котировок безналичного рынка.

Наличный курс доллара

Наличный курс евро

В итоге за период с 26 по 30 мая курс продажи доллара на межбанке в Украине вырос на 5 копеек — с 41,52/41,55 до 41,56/41,60 гривен, а наличный доллар вечером в пятницу, 30 мая, обменники финкомпаний продавали по 41,50 — 41,70 гривен.

По евро за этот же период курс продажи на межбанке снизился сразу на 32 копейки — со стартовых уровней 26 мая 47,3867/47,4043 до 47,0459/47,0828 гривен к завершению сессии 30-го мая. А наличный евро в обменниках финкомпаний вечером пятницы продавался в пределах 47,35 — 47,60 гривен.

Валютные риски по всему миру и в Украине сохраняются, что заставит владельцев обменников на эти субботу и воскресенье работать со средним по уровню спредом между покупкой и продажей доллара в пределах 20−25 копеек, а по евро — в пределах 20−30 копеек. В оптовых обменниках на этих выходных спред по доллару и по евро будет в пределах 15−20 копеек.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 31 мая — 1 июня

Курс наличного доллара в субботу и воскресенье в большинстве обменников финкомпаний и открытых в эти дни отделений банков будет в пределах коридора: прием от 41,10 до 41,40 гривен и продажа от 41,50 до 41,75 гривен.

А курс наличного евро на этих выходных будет находиться в пределах коридора: прием от 46,70 до 47,10 гривен и продажа от 47,30 до 47,80 гривен.

В регионах по доллару и евро возможны еще отличия от указанных выше уровней ценников обменников в пределах плюс/минус 5−10 копеек, в зависимости от индивидуальных задач той или иной сети обменных пунктов и наличия у них необходимых объемов наличной гривны и валюты, а также реального платежеспособного спроса со стороны клиентов в этом районе Украины.