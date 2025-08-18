Геополитика и налоговые платежи: как изменятся расклады на валютном рынке на этой неделе

В ближайшие дни курс гривны к доллару и евро будет формироваться под влиянием сразу нескольких факторов: налоговых расчётов бизнеса и банков, политики интервенций НБУ, а также колебаний пары евро/доллар на внешних рынках. Геополитическая неопределённость лишь усиливает внимание к этим драйверам.

Остановимся на этом подробнее. Основными драйверами тренда по курсу гривны к доллару и евро на этой неделе на валютном рынке Украины станут следующие события в мире и в нашей стране:

Расчеты украинских клиентов и банков с бюджетом по итогам прошлого месяца, второго квартала и первого полугодия 2025 года. 19 августа —предельный срок расчетов бизнеса по налогу на прибыль и некоторым другим обязательным платежам.

Многие клиенты-экспортеры пока не успели еще этого сделать. Поэтому на этой неделе они начнут более активно продавать валютную выручку, чтобы закрыть свою задолженность перед бюджетом. По тем же причинам в эти дни также не смогут активно скупаться валютой и импортеры: им тоже необходимо рассчитіваться с бюджетом, а потому объемов свободной гривны у них будет меньше.

В итоге по моему прогнозу, ежедневный объем операций на межбанке по системе Блумберг с 18 по 22 августа вырастет и будет находиться в пределах $170 млн-$265 млн.

Активизация экспортеров по продаже валюты в эти дни позволит Нацбанку без особой сложности поддерживать курс доллара на межбанке в пределах устраивающего его коридора. На сглаживание перекосов между спросом и предложением на межбанке регулятору, по моим расчетам, понадобится потратить из резервов не более $460 млн -$770 млн.

Геополитический фактор, продолжение агрессии рф против Украины. Любые встречи Дональда Трампа с владимиром путиным без участияУкраины и европейских партнеров не приведут к реальному миру. Поєтому после встречи с путиным президент США Трамп проинформировал по телефону о ее итогах президента Украины и лидеров европейских стран. Зеленский 18 августа отправится на переговоры в Вашингтон.

Конкретика, которая будет озвучиваться в ближайшие дни, будет еще долго напрямую влиять как на курс евро относительно доллара и других мировых валют, так и относительно гривны.

По моим прогнозам, на этой неделе коридор по паре евро/доллар будет в пределах 1,161−1,183 доллара за евро. Это будет напрямую влиять и на курс евро относительно гривны на нашем межбанке.

Стоит учесть и то, что инвесторы всего мира будут внимательно следить не только за дальнейшими публичными заявлениями всех сторон, а в первую очередь — за реальными действиями рф. Результаты встречи на Аляске и обострение ситуации на украинском фронте явно говорят, что россия не готова прекращать войну. А значит, это ы дальше будет давить на психику инвесторов и нервировать все рынки, поддерживая высокие цены на золото и провоцируя новые скачки пары евро/доллар на мировых площадках.

Тактика Нацбанка на межбанке для покрытия дефицита на рынке. В последнее время, НБУ достаточно оперативно вмешивается в ситуацию на торгах при повышении давления на гривну. Это приносит свои плоды: колебания курса доллара в течение ежедневных сессий в последнее время очень редко превышают 10−15 копеек за день, то есть это значительно меньше 0,5% отклонения от курса за сессию.

Кроме того, за счет сглаживания курсовых колебаний и политики гибкого курсообразования даже еженедельные отклонения (с понедельника по пятницу) по курсу доллара также не достигают и 1% от курсовых котировок. Это хороший показатель, учитывая количество стрессовых факторов, которые переживает наш валютный рынок и экономика Украины в целом.

При такой модели поведения регулятора основным возбудителем спокойствия на нашем межбанке в ближайшее время останется евро, курс которого отражает все тренды по паре евро/доллар на внешних рынках.

Пока Нацбанк проводит свои интервенции только в долларе. Но доля евро растет в торговых расчетах Украины, поскольку ЕС уже давно стал нашим главным торговым партнером. Так что с учетом изменений структуры ЗВР (доля евро в резервах на 1.08.2025 года уже достигла 17,5% от общей суммы резервов) на определенном этапе Нацбанк может к инструментам влияния на рынок добавить еще и интервенции в евро.

Это будет минимизировать курсовые риски как для покупателей валюты, среди которых растет число государственных компаний, так и для Нацбанка.

Если удельный вес операций в евровалюте на нашем межбанке продолжит расти, а сотрудничество Украины с ЕС усиливаться, подобные решения НБУ будут логичным продолжением политики интеграции нашей страны в европейскую финансовую систему.

Поведение населения по покупке/продаже валюты. В настоящее время поведение наличного рынка не представляет угрозы для стабильности нашего валютного рынка. Население продолжает покупать валюту практически в тех же объемах, что и сдает ее в обменники и продает со своих карточных счетов.

Операции физических лиц по покупке / продаже иностранной валюты (30 дней)

Даже в пиковые дни курсовых колебаний (в основном по евро) население не демонстрирует панических настроений, не наблюдается и существенных скачков объемов операций по скупке валюты. Объем «чистой» покупки валюты украинцами сейчас в день очень редко превышает $20 млн — $40 млн, а уже с апреля этого года за месяц не превышает в $190 млн-$282 млн.

И это при том, что еще в январе 2025 года сальдо таких операций было в пределах $1,48 млрд (сумма покупок валюты населением превышала на эту сумму объем сдачи валюты гражданами), а в феврале еще составляла $958 млн.

Операции физических лиц по покупке / продаже иностранной валюты (12 месяцев)

То есть в настоящее время наличный рынок не только перестал быть «врагом» стабильности курса гривны, а во многом и «помогает» нацвалюте оставаться стабильной за счет сбалансированных объемов покупки/продажи валюты населением.

По моему прогнозу, и на этой неделе, вне зависимости от дальнейшего течения переговорного процесса по остановке войны в Украине, наличный рынок останется стабильным и не станет фактором существенной «раскачки» всего украинского валютного рынка.

Прогноз курса доллара и евро на 18−22 августа

Межбанк

Как отмечалось выше, коридор по паре евро/доллар на международном рынке на этот период, по моему прогнозу, будет в пределах 1,161−1,183 доллара за евро. При котировках безналичного доллара на торгах в этот период в пределах коридора от 41,10 до 41,55 гривни, курс безналичного евро будет находиться в расчетных пределах коридора от 47,71 до 49,15 гривен. Но, вероятнее всего, реальный коридор сделок по безналичному евро будет более узким — от 47,90 до 48,85 гривен.

Дело в том, что практика последних месяцев показывает (особенно когда из-за торговых войн волатильность пары евро/доллар существенно выросла), что Нацбанк пытается за счет политики гибкого курсообразования опосредованно влиять не только на поведение курса доллара на торгах, но максимально сглаживать скачки курса евро относительно гривны.

Получается это у него не всегда, но на поведение евро относительно гривны регулятор постоянно обращает внимание. Ведь недавний значительный рост курса евро существенно ухудшил инфляционную картину в Украине за счет подорожания значительного числа импортных товаров. Рост курса евро в своем свежем инфляционном отчете Нацбанк назвал одним из главных факторов подорожания товаров в Украине в последние месяцы.

Наличный рынок

Основная часть обменников финкомпаний и банков проработают в эти дни со спредом в пределах от 20 до 25 копеек по доллару, а по евро — в пределах от 20 до 30 копеек. Оптовые обменники продолжат работать со спредом в пределах 15−20 копеек как по доллару, так и по евро.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридораот 41,00 до 41,80 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,05 до 41,75 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 47,70 до 49,00 грн, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 47,90 до 48,90 грн.