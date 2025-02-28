Геополитические цунами не прекращаются: почему курс доллара и евро не взлетает до небес

Геополитические страсти вокруг Украины продолжают разгораться, а темп развития событий только ускоряется. На этой неделе ключевыми были вопросы договора между Украиной и США в части совместной разработки полезных ископаемых и целой дальнейшей цепочки договоров между нашими странами в части обеспечения гарантий безопасности для Украины после окончания текущей войны с россией.

В воюющей стране такой пик напряженности на политическом и военном фронте должен создавать дополнительное давление на курс национальной валюты. И украинский валютный рынок тут не должен быть исключением. Но Украина все же явно живет по своим неписанным законам — и гривна «назло» всем экономическим канонам ситуативно укрепилась.

Основная причина такого нестандартного поведения в условиях повышенных рисков — это нацбанковские валютные ограничения и западная финансовая помощь, которые в настоящее время частично сглаживают все риски возможности создания резких скачков курса на межбанке. Конечно, при условии, когда Нацбанк этого хочет, и делает в этот момент все необходимые шаги по поддержке гривны на рынке.

Валютные ограничения Нацбанка не позволяют бизнесу «в белую» скупать весь желаемый объем валюты, а «серый» и «черный» рынки уже не годятся для основной массы крупных экономических игроков страны. Ведь штрафы финмониторинга и валютный контроль в сочетании с усилением прозрачности международных финансовых рынков делают капиталы, выведенные по «схемам», подверженными очень существенному риску последующих санкций и арестов.

В итоге крупному и даже среднему бизнесу сейчас более выгодно быть во внешнеэкономической деятельности более-менее «белыми и пушистыми», а Нацбанку, хотя и непросто, но удается противостоять глобальному легальному выводу капитала из страны в условиях войны.

Что же касается населения и внутреннего украинского наличного рынка, то тут граждане пока продолжают активно скупать валюту в объемах, гораздо больших, чем они продают банкам и финкомпаниям через обменники:

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

Но активные интервенции Нацбанка по продаже доллара банкам на межбанке для их работы по валютной позиции закрывают как потребности в валюте юрлиц, так и практически по межбанковскому курсу потребность финучреждений в дозакупке валюты на рынке для работы их обменников:

Валютные интервенции НБУ

В итоге канал утечки безналичной валюты пока во многом закрыт ограничениями НБУ (правда, на всякие ограничения появляются все новые схемы их обхода), а наличный рынок подкрепляется необходимыми объемами наличной валюты через работу банков на межбанке с Нацбанком и дальнейшим завозом долларовой наличности и наличности в евро через несколько банков в Украину. И не зря, даже по данным самого НБУ, объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину только за январь 2025 года, составил $1,769 млрд. Это максимальный уровень с января прошлого года, когда банки ввезли $1,864 млрд.

Активное присутствие Нацбанка на межбанке поддерживает валютный рынок в относительной стабильности до тех пор, пока у НБУ есть резервы. И пока имеющихся в ЗВР $43 млрд, с учетом графика новых поступлений международных средств, Нацбанку для поддержки гривны хватает:

Динамика международных резервов

Этим и объясняется относительная стабильность курса гривны на валютном рынке в условиях геополитических цунами последних недель. Особенно в период после прихода Дональда Трампа к власти в США и пока нескончаемого потока экономических и политических «раздражителей» для всех сегментов мирового финансового рынка.

И эта неделя на украинском валютном рынке не стала исключением. Благодаря активному присутствию Нацбанка на торгах, а также продажам валютной выручки экспортерами-аграриями за период с 24 по 28 февраля, доллар при продаже на межбанке подешевел на 4 копейки — со стартовых уровней понедельника, 24 февраля, 41,61/41,64 до 41,55/41,60 гривен к завершению пятничных торгов 28-го числа. При этом клиенты достаточно активно закрывали свои внешнеэкономические обязательства перед концом месяца и спрос на валюту был достаточно большим.

Но зато котировки продажи евровалюты за этот же период просели сразу на 38 копеек — со стартовых уровней понедельника, 24 февраля, 43,6655/43,6845 до 43,2618/43,3014 гривен к завершению пятничных торгов.

Тут, как всегда, на курс евро относительно гривны повлияли два основных фактора — поведение пары евро/доллар на международных рынках (где евро постепенно дешевел относительно доллара) и достаточно спокойное поведение курса безналичного доллара относительно гривны в Украине с общим трендом на укрепление позиций нацвалюты.

Пара евро/доллар на международном рынке

Украинский межбанк по доллару за неделю

Украинский межбанк по евро за неделю

На такое поведение межбанка соответственно реагировал и наличный рынок, где особых потрясений тоже не было:

Наличный доллар за 24−28 февраля 2025 года

Наличный евро за 24−28 февраля 2025 года

В итоге общая ситуация на валютном рынке Украины продолжает оставаться полностью контролируемой со стороны Нацбанка, что несомненно является позитивным фактором для всего украинского финансового рынка в условиях войны и роста геополитической напряженности во всем мире.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 1−2 марта

При таком раскладе владельцы обменников в эти выходные снова продолжат работать в формате «с оборота» без особой игры как «на повышение», так и «на понижение». Спред между покупкой и продажей доллара будет находиться в большинстве обменников в пределах 20−25 копеек, а по евро — в пределах 20−30 копеек. Оптовые обменники будут готовы работать со спредом в пределах 15−20 копеек как по доллару, так и по евро.

Курс наличного доллара в выходные в большинстве обменников финкомпаний и открытых в эти дни отделений банков будет в пределах коридора: прием от 41,20 до 41,55 гривен и продажа от 41,60 до 41,95 гривен.

А курс наличного евро в эти субботу и воскресенье будет находиться в пределах коридора: прием от 43,30 до 43,55 гривен и продажа от 43,60 до 44,05 гривен.