Европа «зашевелилась»: как это может отразиться на курсе доллара и евро

На этой неделе основное внимание всех отечественных игроков было приковано к вопросам, связанным с перспективой возможного перемирия между Украиной и рф при дипломатическом посредничестве США.

В итоге очень небольшой и условный прогресс в части «затишья» на море и в части атак на энергетические объекты все же произошел, но прорыва в переговорном процессе так и не случилось. Зато на фоне усиления военных угроз «зашевелилась» Европа, что в будущем должно для Украины означать увеличение военной и финансовой помощи, а также валютные инвестиции в украинский ВПК.

Именно выделение европейцами плановой и дополнительной помощи на вооружение, промышленное оборудование и частично «живыми» деньгами на другие военные (и не только) цели, поддержит ЗВР Украины на уровне от $38 млрд до $43 млрд уже до конца 2025 года. А значит, у Нацбанка будет полноценная возможность, при его желании, спокойно «побороться» за курс гривны в плановых показателях, заложенных в бюджет, — то есть 45 гривен за доллар на конец 2025 года.

Кроме этого, на наш рынок повлияло приближение конца месяца и первого квартала. До отчетной даты остается практически один рабочий день — понедельник, 31 марта. И никто из клиентов не оставляет свои расчеты на последний день, предпочитая закрыть основные объемы своих валютных сделок не позднее сегодняшней пятницы.

Это добавило статистики торгов на межбанке на этой неделе, когда в большинстве дней объем сделок, зарегистрированных по системе Блумберг, превышал $200 млн. А также несколько облегчило работу Нацбанку по сглаживанию скачков курса доллара за счет более активных распродаж валюты экспортерами. В первую очередь аграриями, которые продолжали продавать валюту для финансирования своих производственных расходов на период проведения весенних полевых работ.

В итоге за период с 24 по 28 марта доллар при продаже на межбанке по состоянию на момент завершения активной фазы пятничных торгов (15:00 по Киеву) подешевел на 8 копеек: со стартовых уровней понедельника, 24 марта, 41,565/41,60 до 41,49/41,52 гривен.

А котировки продажи евровалюты за этот же период подешевели на 29 копеек: со стартовых уровней понедельника 45,0606/45,0860 до 44,7718/44,7917 гривен к завершению пятничных торгов.

Относительно курса евро на нашем межбанке, то его проседание — это в основном результат некоторого ослабления позиций евровалюты относительно доллара на внешних площадках.

График пары евро/доллар

График курса евро на украинском межбанке

На наличном рынке также новых революций не произошло, и вечером в пятницу, 28 марта, обменники продавали доллар по 41,48 — 41,70 гривен, а евро — по 45,05- 45,30 гривен.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 29−30 марта

При подобной ситуации и относительной, и очень условной, но все же стабилизации курса доллара и евро на межбанке, владельцы обменников в эти выходные не станут играть «на повышение» или «на понижение», предпочитая не расшатывать рынок, а поработать в формате «с оборота».

Спред между покупкой и продажей доллара будет находиться в большинстве обменников в пределах до 20−25 копеек, а по евро — в пределах до 20−30 копеек. При этом оптовые обменники будут готовы работать и с меньшим уровнем спреда — в пределах до 15−20 копеек по доллару и в пределах до 15−25 копеек по евро.

Курс наличного доллара на выходных в большинстве обменников финкомпаний и открытых в эти дни отделений банков будет в пределах коридора: прием от 41,05 до 41,45 гривен и продажа от 41,50 до 41,80 гривен.

А курс наличного евро в эти субботу и воскресенье будет находиться в пределах коридора: прием от 44,40 до 45,00 гривен и продажа от 45,05 до 45,40 гривен.