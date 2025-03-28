Европа «зашевелилась»: как это может отразиться на курсе доллара и евро

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 марта 2025, 19:30 Читати українською

Европа «зашевелилась»: как это может отразиться на курсе доллара и евро

На этой неделе основное внимание всех отечественных игроков было приковано к вопросам, связанным с перспективой возможного перемирия между Украиной и рф при дипломатическом посредничестве США.

На этой неделе основное внимание всех отечественных игроков было приковано к вопросам, связанным с перспективой возможного перемирия между Украиной и рф при дипломатическом посредничестве США.

В итоге очень небольшой и условный прогресс в части «затишья» на море и в части атак на энергетические объекты все же произошел, но прорыва в переговорном процессе так и не случилось. Зато на фоне усиления военных угроз «зашевелилась» Европа, что в будущем должно для Украины означать увеличение военной и финансовой помощи, а также валютные инвестиции в украинский ВПК.

Именно выделение европейцами плановой и дополнительной помощи на вооружение, промышленное оборудование и частично «живыми» деньгами на другие военные (и не только) цели, поддержит ЗВР Украины на уровне от $38 млрд до $43 млрд уже до конца 2025 года. А значит, у Нацбанка будет полноценная возможность, при его желании, спокойно «побороться» за курс гривны в плановых показателях, заложенных в бюджет, — то есть 45 гривен за доллар на конец 2025 года.

Кроме этого, на наш рынок повлияло приближение конца месяца и первого квартала. До отчетной даты остается практически один рабочий день — понедельник, 31 марта. И никто из клиентов не оставляет свои расчеты на последний день, предпочитая закрыть основные объемы своих валютных сделок не позднее сегодняшней пятницы.

Это добавило статистики торгов на межбанке на этой неделе, когда в большинстве дней объем сделок, зарегистрированных по системе Блумберг, превышал $200 млн. А также несколько облегчило работу Нацбанку по сглаживанию скачков курса доллара за счет более активных распродаж валюты экспортерами. В первую очередь аграриями, которые продолжали продавать валюту для финансирования своих производственных расходов на период проведения весенних полевых работ.

В итоге за период с 24 по 28 марта доллар при продаже на межбанке по состоянию на момент завершения активной фазы пятничных торгов (15:00 по Киеву) подешевел на 8 копеек: со стартовых уровней понедельника, 24 марта, 41,565/41,60 до 41,49/41,52 гривен.

А котировки продажи евровалюты за этот же период подешевели на 29 копеек: со стартовых уровней понедельника 45,0606/45,0860 до 44,7718/44,7917 гривен к завершению пятничных торгов.

Относительно курса евро на нашем межбанке, то его проседание — это в основном результат некоторого ослабления позиций евровалюты относительно доллара на внешних площадках.

График пары евро/доллар

График курса евро на украинском межбанке

На наличном рынке также новых революций не произошло, и вечером в пятницу, 28 марта, обменники продавали доллар по 41,48 — 41,70 гривен, а евро — по 45,05- 45,30 гривен.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 29−30 марта

При подобной ситуации и относительной, и очень условной, но все же стабилизации курса доллара и евро на межбанке, владельцы обменников в эти выходные не станут играть «на повышение» или «на понижение», предпочитая не расшатывать рынок, а поработать в формате «с оборота».

Спред между покупкой и продажей доллара будет находиться в большинстве обменников в пределах до 20−25 копеек, а по евро — в пределах до 20−30 копеек. При этом оптовые обменники будут готовы работать и с меньшим уровнем спреда — в пределах до 15−20 копеек по доллару и в пределах до 15−25 копеек по евро.

Курс наличного доллара на выходных в большинстве обменников финкомпаний и открытых в эти дни отделений банков будет в пределах коридора: прием от 41,05 до 41,45 гривен и продажа от 41,50 до 41,80 гривен.

А курс наличного евро в эти субботу и воскресенье будет находиться в пределах коридора: прием от 44,40 до 45,00 гривен и продажа от 45,05 до 45,40 гривен.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Комментировать

Комментарии - 1

+
+30
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
28 марта 2025, 21:18
#
Європа заворушилася, як це позначиться на курсі? Вплив фаз Місяця на дівочий цикл полосатого равлика… Олексій, при всій повазі, аналітика покращилася, все майже вчасно, але заголовки статей, сказати, що убогі, то не сказати нічого. Започаткуйте просто, якусь назву, яка б підходила шодня. Бо то якась дічь… Сонце встало, як це впливатиме на курс… Землетрус в Бангладеш, як це вплине на курс долара… Це несмак.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами