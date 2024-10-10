Евро входит в период турбулентности: что будет с курсом в Украине и мире

Конец года будет на мировых рынках очень напряженным, валютный — не исключение. Как могут развиваться события в мире в ближайшие месяцы, и как это будет влиять на курс евро, рассмотрим ниже.

По данным Eurostat, в сентябре рост потребительских цен в еврозоне замедлился до 1,8% в годовом выражении, что ниже целевого показателя ЕЦБ в 2%. Такая ситуация, по мнению аналитиков, подталкивает Европейский центральный банк к дальнейшему снижению процентной ставки на заседании 17 октября.

Но тут важна не столько нисходящая динамика инфляции, сколько ее причины:

Потребительские цены в Еврозоне в сентябре снизились на 0,1% по отношению к августу, а базовая инфляция просела за месяц с 2,8% до 2,7% из-за более медленного роста цен на услуги. Сентябрьский рост цен на услуги замедлился до 4% в годовом выражении с августовских 4,1%. То есть один из ранее действовавших драйверов роста общего показателя инфляции стал сбавлять обороты. Это однозначно заслуга европейской экономики, что позитивно для евро.

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Главным «тормозом» инфляции в Еврозоне в сентябре стало падение цен на энергоресурсы, которые подешевели сразу на 6%. Именно этот показатель на самом деле сейчас может сыграть «злую шутку» с ЕЦБ и евровалютой.

Война на Ближнем Востоке способна снова разогнать цены на энергоносители уже в ближайшее время. Это уже в октябре спровоцирует взлет общего показателя инфляции в ЕС. А значит, сможет напрямую повлиять на решение ЕЦБ по процентной ставке.

То есть перспективы цен на энергоносители напрямую повлияют не только на продолжение политики снижения процентных ставок ЕЦБ, но и на поведение пары евро/доллар. На момент написания статьи стоимость энергоносителей на мировых рынках уже серьезно реагирует на ситуацию на Ближнем Востоке.

Цены на нефть марки Brent в сентябре-октябре 2024 г.

Стоимость природного газа в сентябре-октябре 2024 г.

Возможный удар Израиля по ядерным и нефтяным объектам Ирана уже спровоцировал не только рост цен на нефть, но и первые ралли по паре евро/доллар.

Динамика пары евро/доллар

Поэтому перед ЕЦБ 17 октября будет стоять очень непростая задача. С одной стороны, если опираться только на базовые показатели сентября, то снижение ключевой ставки на 0,25% годовых с действующих сейчас уровней (базовая ставка — 3,65%, маржинальная кредитная ставка — 3,9%, по депозитам — 3,5% годовых) выглядит логичным и оправданным.

Но если до заседания регулятора произойдет новый мировой скачок цен на энергоносители, есть риск, что октябрьская инфляция в Еврозоне вырастет значительно выше таргета ЕЦБ в 2%. Тогда дальнейшее снижение процентных ставок выглядит для европейского регулятора очень рискованным.

И если потом ЕЦБ снова придется ужесточать денежно-кредитную политику, причем в диссонансе с действиями ФРС, который настроен на продолжение цикла понижения ставок, это приведет к глобальным валютным потрясениям на мировых рынках.

Экономика США значительно меньше зависит от мировых цен на энергоносители из-за наличия собственных природных ресурсов и значительных стратегических запасов. Да и американская экономика в целом выглядит куда привлекательнее европейской из-за постепенной активизации на фоне снижения внутренней инфляции. И это позитивно влияет на позиции доллара на мировых рынках.

Но в США сейчас своя «рулетка»: президентская гонка вышла на финишную прямую, и на кону стоит не просто то, кто будет находиться в Белом доме — республиканец или демократ, а дальнейшая судьба американской политики, экономики и во многом — лидерства в мире.

При этом Федрезерв, заседание которого состоится практически сразу после выборов, 7 ноября, в своих решениях явно не будет ориентироваться на то, как они отразятся на рынках Европы и на евро. Американцев будет интересовать в первую очередь их экономический и политический расклад. И не факт, что это позитивно для европейцев скажется на поведении евро относительно доллара.

В этой ситуации, если не будет новых военных и энергетических «сюрпризов», ЕЦБ, скорее всего, 17 октября не пойдет на радикальные шаги, вроде снижения ключевой ставки сразу на 0,5% годовых, максимум — снизит свою ключевую ставку на 0,25 б.п. — до 3,4% годовых.

Если же ситуация в мире за эти дни ухудшится, то, с оглядкой на возможный риск усиления инфляции в Европе, ЕЦБ может поставить на паузу дальнейшее снижение ставок. По крайней мере, до последнего в этом году заседания, запланированного на 12 декабря. Хотя подобное решение сразу после его оглашения спровоцирует новые глобальные ралли по паре евро/доллар.

В итоге имеем два основных сценария развития событий, напрямую влияющих на поведение пары евро/доллар:

Первый сценарий: из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть продолжают расти к уровням около $85−90/баррель, несмотря на периодические заявления союзников США о вливании на рынок дополнительных объемов нефти. Это сработает на ускорение инфляции в Еврозоне, ЕЦБ на опасениях скачка цен в октябре снижает свою ключевую ставку всего на 0,25% годовых (до 3,4% годовых) или вообще берет паузу до декабря.

В этом случае нас ждут ралли 17 октября по паре евро/доллар, в момент оглашений решений ЕЦБ и комментариев его главы по данным решениям в пределах до плюс-минус 1,2 американского цента на евро.

Затем — период коррекции до начала выборов в США с периодическими ситуативными колебаниями в пределах до 0,5−0,75 американского цента на долларе на текущих экономических новостях.

В момент кульминации предвыборной гонки и выборов в США (с 1 по 4 ноября, и 5 ноября) снова будут существенные скачки пары евро/доллар в пределах до 1−1,5 цента на евро. Они продлятся на новостях по подсчету голосов и с заседания ФРС США 7 ноября, где Федрезерв снова снизит процентную ставку на как минимум еще 0,25% годовых. В этот период, по моим прогнозам, пара евро/доллар будет находиться в пределах коридора 1,081−1,1050 доллара за евро.

После оглашения окончательных итогов выборов в США и прояснения дальнейшего развития событий на Ближнем Востоке нас снова ожидает период коррекции. Он уже продлится до последних решений в этом году по ставкам ЕЦБ (12 декабря) и Федрезерва (18 декабря) с выходом на уровень коридора около 1,077−1,098 доллара за евро к концу 2024 года с ситуативными колебаниями в пределах 0,5−0,75 цента на евро на экономических текущих новостях.

Второй сценарий: эскалация конфликта на Ближнем Востоке постепенно снижается, цены на нефть стабилизируются в пределах $75−80/баррель. В этом случае ЕЦБ уже не закладывает в свои расчеты значительный скачок цен по октябрю и снижает 17 октября свою ключевую ставку на 0,25% годовых — до уровня 3,4% годовых, с четкими заявлениями о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики. Если показатели инфляции останутся низкими, ключевая ставка может быть снижена на 0,25% годовых в декабре 2024 года или в начале 2025 года.

При этом события в США, как политические, так и экономические, не приводят к глобальным подвижкам в политике Америки, а текущие экономические новости подтверждают активизацию американской экономики при низкой инфляции. В итоге ФРС снижает 7 ноября ставку на 0,5% годовых, и еще на 0,25% годовых — на последнем в этом году заседании, 18 декабря.

К такому варианту развития событий рынки более-менее готовы. Тогда пара евро/доллар получает только традиционные «стрессы» во время заседаний ЕЦБ 17 октября и 12 декабря, а также в начале ноября на политических событиях вокруг выборов в США, 7 ноября, и 18 декабря — во время оглашений решений ФРС по ставкам.

Тогда ситуативные колебания по паре евро/доллар в октябре — первой половине ноября проходят в пределах до плюс-минус максимум 0,75−1,5 американского цента на евро, а затем до конца года коридор по паре евро/доллар уже находится в пределах 1,08−1,105 доллара за евро.

Дальнейшее поведение пары евро/доллар в новом 2025 году уже будет зависеть от геополитической, военной и экономической ситуации в мире при новой президентской администрации в США, а также уровня адаптации европейской и американской экономик к продолжению политики снижения процентных ставок.

Я не исключаю, что многое пойдет не так, как на это рассчитывают ЕЦБ и Федрезерв США, что приведет к паузе по дальнейшему снижению процентных ставок. Особенно в Еврозоне, слишком зависимой в своих инфляционных показателях от стоимости энергоносителей. А в последнее время цены на них все больше применяются, как оружие в экономическом противостоянии многих мировых центров влияния — от США и ЕС до Китая, Индии, Африки и Южной Америки. Поэтому судьба дальнейшего снижения процентных ставок ЕЦБ и ФРС в 2025 году будет напрямую зависеть именно от цен на энергоресурсы и геополитики.

Кроме того, политика «сильного» доллара и укрепление доверия инвесторов к американской валюте сейчас находит все большую поддержку в истеблишменте США, а некоторое ослабление евро в обмен на экономическое оживление в ЕС поддерживают многие экономические элиты стран Еврозоны. В итоге интересы европейских и американских игроков совпадут, что также сыграет на укрепление доллара относительно евро в среднесрочной перспективе.

Поэтому пока я сохраняю свой прогноз по постепенному переходу с действующих сейчас глобальных уровней коридора около 1,09−1,115 доллара за евро до хотя бы коридора от 1,065 до 1,085 доллара к концу первого квартала 2025 года.

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Что будет с евро в Украине

Вышеописанные сценарии по евро на мировых рынках стоит учесть и украинцам, которые сейчас из-за войны оказались за границей.

Для тех, кто сейчас проживает в Еврозоне, нужно учесть, что сбережения в евро могут потерять по покупательной способности в пределах до 2−4% до конца первого квартала 2025 года. Частично — из-за европейской инфляции (минимум 2% в год), частично — из-за возможного проседания евро относительно доллара на мировых площадках.

Те, кто находится в странах, ориентирующихся на доллар или с национальной валютой, «завязанной» на американскую экономику, выиграют от укрепления позиций доллара на мировых рынках, если со своими сбережениями решат возвращаться в Украину. Это произойдет как за счет укрепления позиций доллара в мире, так и за счет постепенной девальвации гривны в нашей стране.

Если вы сейчас находитесь в США, то я бы ждал результатов американских выборов в ноябре, и лишь затем обязательно возвращался к вопросу диверсификации своих валютных сбережений, в зависимости от новых политико-экономических раскладов.

Остальным я бы рекомендовал сейчас продолжать диверсифицировать свои валютные риски и держать свои валютные сбережения в еврозоне — в пропорции 50/50 доллар и евро, а для стран не еврозоны и вне долларовой зоны в пропорции: 40% — в долларе, 35% — в евро, 25% — в местной валюте.

Если вернутся к Украине, то в настоящий момент наша страна продолжает ориентироваться на доллар, несмотря на то, что все большая часть финансовой помощи и кредитов нам представляется именно в евро нашими европейскими союзниками. С учетом углубления сотрудничества с ЕС и перспективой вступления в Евросоюз, удельный вес валютных расчетов в евро у нас будет только расти.

При этом Нацбанк никак не может влиять на решения ЕЦБ и ФРС. То есть он остается заложником ситуации по паре евро/доллар и может лишь частично управлять внутренним курсом доллара относительно гривны посредством долларовых интервенций на межбанке, их ценников и объемов распродажи этой валюты из ЗВР. Официальный же курс евро к гривне устанавливается через пересчет соотношения пар евро/доллар на мировых рынках и официального курса доллара относительно гривны на этот момент.

То есть, с одной стороны, все курсовые риски по паре евро/доллар и, соответственно, курса евро к гривне практически перекладываются на украинский бизнес и граждан. А с другой стороны, это делает евро одним из главных спекулятивных инструментов на украинском валютном рынке.

Учитывая эту специфику украинского валютного рынка, нас в любом случае ждут серьезные валютные ралли по курсу евро к гривне на фоне скачков пары евро/доллар в моменты заседаний европейского и американского регуляторов (17 октября, 7 ноября, 12 декабря и 18 декабря).

Кроме того, не избежим мы сильных скачков курса евро относительно гривны перед и в момент выборов в США, так как в этот период пара евро/доллар на внешних площадках также будет значительно колебаться. Поэтому в эти даты я бы закладывал в свои расчеты возможность колебаний евро относительно гривны в пределах до 32−42 копеек на евро к действующему на этот момент на рынке курсу (то есть в пределах 0,75−1 американского цента на евро).

В остальное время в среднем я бы закладывал ежедневные колебания курса евро к гривне в пределах до 20−25 копеек на евро. При этом очень внимательно сейчас стоит следить за поведением пары евро/доллар на внешних площадках до момента разрешения ближневосточного кризиса, который напрямую «бьет» по всем сегментам как сырьевого (нефть, газ), так валютного рынков и рынка драгметаллов (золото, как защитный актив для консервативных инвесторов).

Если смотреть на развитие событий по состоянию на момент написания статьи, то я бы пока опирался на следующие вводные:

При глобальных геополитических, военных и экономических мировых потрясениях, которые никак не зависят от нашего НБУ, ему придется подстраиваться под происходящее и пытаться сглаживать внешние колебания пары евро/доллар через коррекцию курса доллара относительно гривны с выходом на заложенные в бюджет около 42 гривен на конец года. Поэтому на существенное укрепление гривны относительно доллара и евро до конца 2024 года я бы сейчас не рассчитывал.

При удержании Нацбанком официального курса доллара в пределах заложенного в бюджет уровня около 42 гривен (читай, наличного около 42,20−42,50 гривен на конец года), я бы пока ориентировался на уровень официального курса евро на конец года в пределах от 45,36 до 46,2 гривен (в зависимости от вышеописанных сценариев по паре евро/доллар на мировых рынках). В этом случае, наличный курс евро на конец года может быть в пределах от 45,6 до 46,60 гривен. Это прогноз подлежит обязательному пересмотру и коррекции после первой декады ноября (по результатам выборов в США и после оглашения ноябрьского решения Федрезерва).

Учитывая то, что значительная часть факторов, влияющих на курс, сейчас не зависит ни от бизнеса, ни от граждан, ни во многом и от украинской экономики, я бы посоветовал нашим гражданам, находящимся в Украине, соблюдать правило диверсификации своих сбережений в денежной форме в пропорции: гривна — до 45−50% денежных сбережений, валюта — 50−55% в пропорции 50/50 доллар и евро. При желании, валютную часть денежных сбережений можно разбить на корзину: 50% — доллар, 35% — евро, 15% — швейцарский франк, канадский доллар и английский фунт. После первой декады ноября стоит снова вернуться к оценке диверсификации своих денежных сбережений, и затем пересматривать эти пропорции не реже 1 раза в месяц.