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27 июня 2025, 19:07 Читати українською

Евро ушел выше 49 гривен: что будет курсом доллара и евро уже в ближайшие дни

Эта неделя была последней полной рабочей неделей в этом месяце, квартале и в первом полугодии, что наложило отпечаток на поведение всех участников валютного рынка Украины.

Эта неделя была последней полной рабочей неделей в этом месяце, квартале и в первом полугодии, что наложило отпечаток на поведение всех участников валютного рынка Украины.

Клиенты банков, да и сами финучреждения закрывали свои обязательства и расчеты на отчетную дату, так как на последний рабочий день (понедельник 30 июня) никто свои главные операции на отчетную дату не оставляет. Мало ли что.

В итоге спрос на валюту был достаточно активный, и Нацбанку периодически приходилось закрывать дефицит доллара за счет своих интервенций.

Среди покупателей и продавцов были замечены практически все основные игроки нашего рынка: от аграриев до военных и импортеров энергоносителей.

Недавний рост мировой стоимости нефти и газа на фоне израильско-иранской войны (даже с учетом ее последующего ценового отката к уровням около $ 66/баррель) «испугал» рынки. И украинские торговцы бензином, дизтопливом и частично газом оперативно закрывали свои сделки по покупке энергоносителей на опасениях очередных сюрпризов мирового рынка.

Только ближе к середине недели, когда страсти на Ближнем Востоке несколько стихли, а цены на энергоносители относительно стабилизировались, наши импортеры уже спокойнее стали оплачивать свои контракты с надеждой сэкономить на возможном дальнейшем проседании мировых цен.

Но все равно такое поведение участников торгов увеличило спрос на валюту и сыграло против гривны на рынке.

Бюджетный процесс и давление на курс

Кроме этого, ожидаемо «удивил» рынки и Кабинет министров, который одобрил изменения в бюджет на 2025 год на более чем 412 млрд грн.

Законопроект предусматривает увеличение расходов для органов сектора безопасности и обороны на 412,4 млрд грн до конца года. Средства будут направлены на:

  1. Минобороны — 310,8 млрд грн;
  2. МВД — 84,1 млрд грн;
  3. ГУР Минобороны — 4,5 млрд грн;
  4. Минстратегпром — 4,5 млрд грн;
  5. СБУ — 1,6 млрд грн;
  6. Управление госохраны — 0,5 млрд грн;
  7. Госспецсвязь — 64,5 млн грн.

Также предусмотрены дополнительные 20 млрд грн для резервного фонда на осуществление непредвиденных и неотложных расходов.

Для финансирования ряда насущных потребностей предусмотрено также выделение дополнительно 16,5 млрд грн (для Минцифры, Минобразования и Минздрава). А общий объем расходов в предложенных правительством изменениях в госбюджет-2025 составил 448,8 млрд грн.

Предлагается обеспечить дополнительные расходы бюджета за счет увеличения доходной части, в том числе за счет перевыполнения плановых показателей доходов в госбюджет на 147,5 млрд грн:

  1. НДФЛ — 56 млрд грн;
  2. налога на прибыль предприятий — 23,8 млрд грн;
  3. средств, перечисляемых НБУ, — 20,3 млрд грн;
  4. части чистой прибыли и дивидендов госкомпаний — 15,0 млрд грн;
  5. акциза на табачные изделия — 8,8 млрд грн;
  6. средств, перечисленных Фондом гарантирования вкладов физических лиц, — 7,9 млрд грн;
  7. сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с отдельных хозяйственных операций — 4,1 млрд грн;
  8. админштрафов в сфере обеспечения безопасности движения — 2,7 млрд грн;
  9. других поступлений — 8,9 млрд грн.

Кроме этого, за счет экономии госрасходов чиновники хотят перенаправить 51,3 млрд грн, а также увеличить объемы внутренних заимствований (читай — провести довыпуск ОВГЗ) на 184,9 млрд грн.

Ну, и уменьшить объем платежей по погашению внутреннего государственного долга на 65,1 млрд грн, что, скорее всего, произойдет в итоге за счет реструктуризации в разном формате долгов государства перед госбанками по ОВГЗ.

Если Верховная Рада это оперативно одобрит и Президент подпишет (в чем никто не сомневается), то рынок, в любом случае, получит дополнительный объем гривневой ликвидности, что увеличит давление на курс.

Кроме этого, все увеличение налогов будет заложено бизнесом в цены, что и оплатят в конечном итоге потребители, то есть граждане. И это опять «ударит» по показателям инфляции, которую Нацбанку придется снова пытаться сдерживать монетарными методами, что малореально, так как природа действующего сейчас роста цен НЕ НАХОДИТСЯ в той сфере, на которую НБУ может серьезно влиять. В итоге, нацбанковский прогноз по инфляции опять будет далек от реального положения дел.

Особо паниковать и бежать скупать валюту ни населению, ни бизнесу в этой ситуации не стоит — у регулятора есть достаточные объемы ЗВР ($44,5 млрд на 1.06.2025), чтобы удерживать курс от существенных скачков через применение политики «гибкого курсообразования». Но то, что это серьезно добавит Нацбанку работы на межбанке, — это факт.

И, скорее всего, определенную плановую девальвацию гривны до курса 43−44 грн за доллар мы увидим уже в августе-осенью этого года. Но пока она будет полностью в пределах того коридора, который и так уже закладывался бизнесом при своих расчетах, начиная с весны 2025 года.

Что происходило на неделе

Пока же на этой неделе бизнес в первую очередь был занят закрытием своих гривневых и валютных расчетов на отчетную дату, что и отражалось на поведении межбанка по доллару. Но благодаря интервенциям Нацбанка котировки американской валюты на нашем рынке, по сравнению с началом недели, даже просели:

Курс доллара (межбанк)

За 23−27 июня курс продажи доллара на межбанке просел на 21 копейку — с 41,94/41,97 до 41,73/ 41,76 грн, а наличный доллар вечером пятницы 27 июня обменники финкомпаний и в кассах банков продавали по 41,70 — 41,90 грн.

А вот с курсом евро было гораздо сложнее, так как на него в Украине влияли как поведение пары евро/доллар на внешних рынках (где евро вырос относительно доллара до уровней выше 1,173 на момент написания статьи), так и тренды по курсу безналичного доллара на нашем межбанковском рынке (где гривна частично отвоевала ранее утраченные позиции, но это так и не смогло перекрыть весь потенциал роста котировок за счет международного фактора скачка евро свыше 1,173 доллара за евро).

Пара евро/доллар

Курс евро (межбанк)

В итоге курс продажи безналичного евро за 23−27 июня вырос на 67 копеек — со стартовых уровней понедельника, 23 июня, 48,2813/48,2990 до 48,9576/48,9761 грн к завершению сессии 27-го числа. Причем, например, в пятницу межбанк кратковременно «пробивал» и уровень в 49 грн. А наличный евро в обменниках финкомпаний вечером пятницы продавался в пределах 49,20 — 49,50 грн.

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Прогноз курса наличного доллара и евро на 28−29 июня

Поскольку ситуация на мировом валютном рынке, а тем более, в Украине, с ее военными рисками и пока растущим дефицитом бюджета, остается очень непростой, владельцы обменников не станут рисковать и проработают эти выходные на наличном рынке как минимум со средним уровнем спреда как по доллару, так и по евро.

По американской валюте спред между покупкой и продажей доллара будет в пределах 20−30 копеек, а по евро — в пределах 20−60 копеек. Оптовые обменники в эти субботу и воскресенье будут работать со спредом по доллару в пределах 20−25 копеек, а по евро — в пределах 20−30 копеек.

Поскольку в последние 1,5 недели на наличном валютном рынке наблюдались приличные скачки евро, а курс продажи доллара периодически пробивал порог в 42 грн и выше, граждане на этих выходных будут более активно скупать валюту, по сравнению с более «спокойными» на валютном рынке периодами.

Это уже в крови у украинцев: как только курс начинает расти, мы начинаем более активно покупать валюту. В этот раз это не будет ажиотажем, но на лишние ежедневные 20−30 млн долларов за эти два дня объем операций по продаже валюты в обменниках финкомпаний в Украине точно вырастет.

Косвенно рост спроса на валюту со стороны граждан подтвердил и Нацбанк в своей ежедневной статистике по покупке/продаже валюты гражданами. Превышение (сальдо) покупки валюты населением над объемами ее сдачи снова начало расти:

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

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Повышение интереса к покупке валюты у клиентов в последние дни подтвердили в частных разговорах с автором статьи и владельцы крупных сетей обменных пунктов финкомпаний, а также банкиры.

Курс наличного доллара на этих выходных в большинстве обменников финкомпаний и открытых в эти дни отделений банков будет в пределах коридора: прием от 41,30 до 41,60 грн и продажа от 41,65 до 42,00 грн.

А курс наличного евро в эти субботу и воскресенье будет находиться в пределах коридора: прием от 48,40 до 49,00 грн и продажа от 49,10 до 49,50 грн.

За счет разной оценки аналитиками перспектив доллара и евро на ближайшее время, обменные пункты финкомпаний и работающие на выходных отделения банков будут выставлять в эти субботу и воскресенье свои ценники с существенным разбросом котировок. Это позволит отдельным расторопным гражданам неплохо зарабатывать на евро за счет «игры» на курсах приема и продажи евровалюты, установленных различными сетями обменников.

Как всегда, в тех регионах, где конкуренция между обменниками ниже, владельцы обменников могут еще скорректировать вышеуказанные коридоры покупок и продаж наличной валюты в пределах дополнительных плюс-минус 5−10 копеек, в зависимости от своих индивидуальных задач и платежеспособного клиентского спроса в своем регионе.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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Комментарии - 1

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StarFighter27
StarFighter27
27 июня 2025, 19:49
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Вчера взял 50 💶 по цене 49 гривен (((
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