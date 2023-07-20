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20 июля 2023, 7:20 Читати українською

Евро стремительно дорожает: что происходит и как на этом заработать

Период относительной стабильности евровалюты снова в прошлом. Пара евро/доллар на международных рынках входит в очередной период турбулентности, на которой уже готовятся заработать спекулянты. Как оказаться в тренде и заработать самим — расскажет «Минфин».

Период относительной стабильности евровалюты снова в прошлом.

Мировой валютный рынок в июле опять лихорадит. Украинцы часто уже просто не успевают вовремя реагировать на происходящее.

Почему евро снова скачет

Еще совсем недавно (в начале и середине июня) пара евро/доллар находилась в относительно стабильном соотношении — около уровня 1,07−1,09 доллара за евро, а на украинском наличном рынке средние котировки евровалюты колебались в пределах от 39,6 до 41,10 гривен. В относительно предсказуемом коридоре находился и безналичный евро на межбанке.

Но все резко изменилось в последние дни, и до конца месяца нас ждут новые валютные ралли.

Пара евро/доллар на вечер 19 июля:

Поведение евровалюты на украинском межбанке на вечер 19 июля:

Наличный курс евро в Украине на вечер 19 июля:

Первым предвестником очередных валютных катаклизмов стал стремительный взлет котировок пары евро/доллар выше психологического порога в 1,12 доллара за евро на прошлой неделе.

Причиной такого поведения пары стала смена настроений инвесторов и спекулянтов относительно перспектив глобальной рецессии — особенно в США, Европе и Китае.

Царивший до сих пор пессимизм относительно перспектив американской экономики неожиданно сменился оптимизмом, что и оказало поддержку евровалюте. Казалось бы, хорошие данные по рынку труда и потребительским настроениям в США должны были укрепить доллар, но все произошло с точностью до наоборот.

Длительное время рынок боялся долгосрочного закрепления показателей инфляции в Америке на высоких уровнях и затяжной рецессии. Но показатели американских потребительских цен, наконец, стали реагировать на действия Федрезерва: теперь уже очевидно, что они достаточно быстро двигаются к таргету в 2% годовых.

А это означает, что ФРС не потребуется ужесточать денежно-кредитную политику так сильно, как ранее прогнозировали аналитики, и что «мягкая посадка» все же возможна.

Косвенно это подтвердила и министр финансов США Джанет Йеллен. На фоне замедления роста ВВП Китая и проблем в Европе, она уверенно говорит, что, даже при негативных новостях из КНР и ЕС, существенный спад Америке не грозит. А значит, и спешить с новым повышением процентной ставки Федрезерву на заседании 26 июля особого резона нет.

Зато негативные сигналы из Китая и слабое восстановление экономики Германии (главного локомотива ЕС), на фоне сохранения высокой инфляции в Европе, скорее всего, заставят ЕЦБ снова поднять свою ключевую ставку на очередном заседании 27 июля.

Смена негативных ожиданий на оптимистические подтолкнула вверх фондовые индексы США и привела к снижению доходности трежерис. Вот, например, данные на вечер 18 июля этого года:

В этой ситуации снова возникают идеальные условия для нового ралли по паре евро/доллар в ближайшие дни длительностью, как минимум, до 28 июля. К этому времени будут известны уже и шаги Федрезерва (заседание пройдет 26 июля), и ответные действия европейского регулятора (оглашение решений вечером 27 июля).

Подлил масла в огонь и аналитический отчет Бундесбанка. В нем говорится, что во втором квартале ВВП Германии незначительно вырос после технической рецессии на рубеже 2022 и 2023 годов. Однако, дальнейшее восстановление, вероятнее всего, окажется более слабым, чем ожидалось в июньских прогнозах аналитиков.

При таком раскладе американская экономика по своим показателям выглядит более здоровой, в сравнении с экономикой ЕС, что, скорее всего, заставит ЕЦБ более активно работать в части, как минимум, еще одного-двух повышений процентной ставки. Именно на этом и хотят сейчас заработать спекулянты.

Золотое время для спекулянтов

Эффект пристального спекулятивного интереса к евро будет краткосрочным — уже сейчас уровень в 1,12 доллара выглядит «перегретым».

По моему мнению, после ближайших заседаний американского и европейского регуляторов нас ожидает новый период коррекции пары. Причем, по моим прогнозам, Федрезерв снова поставит на паузу рост процентных ставок и сохранит ключевую ставку на уровне 5,25% годовых. А вот Европейский центробанк опять рискнет и поднимет свою ключевую ставку на 0,25% годовых — до 4,25% годовых. Именно этого от него сейчас и ждут спекулянты, которые делают ставку на евровалюту.

На пике «страстей» по решениям регуляторов я не исключаю дополнительный взлет евро относительно доллара до уровней в 1,135. Это приведет к росту котировок продажи на нашем межбанке по безналичному евро до максимальных уровней около 41,92 гривен за евро, а на наличном рынке — к пиковым значениям курса продажи наличного евро в обменниках до 42,10 гривен и выше.

Но затем, в первой половине августа, котировки евро/доллар войдут в период коррекции с постепенным возвратом к коридору от 1,095 до 1,11 доллара за евро. Сработает в этот период и традиционный сезон отпусков в США и Европе.

Это стоит учесть нашим гражданам и бизнесу, которые в силу разных причин сейчас «завязаны» на евро.

Степень нервного напряжения инвесторов хорошо видно по поведению рынка золота, где стоимость «желтого» металла начала достаточно быстро расти, после небольшого периода проседания. И уже почти достигла уровней конца мая этого года.

График золота на вечер 19 июля:

Это говорит о том, что часть самых консервативных инвесторов уже заранее хеджируют свои риски перед неотвратимым периодом курсовой турбулентности по паре евро/ доллар и уходят в золото. Это и повышает его котировки сейчас.

Сколько будет стоить евро в Украине

Традиционно, все скачки пары евро/ доллар на внешних рынках будут отражаться и на украинском валютном рынке с учетом его текущей специфики.

На межбанке, при сохранении коридора НБУ по безналичному доллару 36,5686 — 36,9343 гривны, коридор по безналичному евро будет в пределах от 40,44 до 41,92 гривен.

На наличном рынке в периоды максимального усиления валютных ралли на мировых площадках наши банки и владельцы сетей обменных пунктов предпочтут не рисковать и расширят спред по покупке/продаже евровалюты, чтобы переложить свои риски на покупателей и продавцов евро.

По моим прогнозам, самая большая волатильность по евро будет наблюдаться с 24 по 28 июля. Для минимизации своих рисков владельцы обменников в эти дни установят спред по евро в пределах, минимум, от 25−35 копеек до максимум 1 гривны.

В последующий период коррекции рынков они снова его сузят до более приемлемых для граждан пределов — от 25 до 30 копеек на евро.

В самый «опасный» период банки традиционно минимизируют свои риски: котировки по наличному евро в кассах будут в более широком коридоре покупок и продаж от 40,55 до 42,35 гривен. В обменниках финкомпаний этот коридор будет уже от 40,50 до 42,20 гривен.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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Комментарии - 2

+
+15
uxui
uxui
20 июля 2023, 8:47
#
Эти прогнозы не имеют никакого смысла при замороженном курсе и запрете инвестирования зарубеж. Чинуши из НБУ собираются его отпустить не ранее, чем через 9−18 месяцев, хотя если МВФ прижмет, все может измениться
+
0
Алексей Козырев
Алексей Козырев
20 июля 2023, 10:47
#
Для uxui. Я бы не был так пессимистичен по срокам отпускания курса.
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