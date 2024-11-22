Евро снова штормит: сколько он будет стоить на выходных, и какой выставят курс по доллару

Происходящее на этой неделе на валютном рынке Украины можно было смело назвать «боями местного значения», если бы не периодические проседания евро относительно гривны.

Особенно это было заметно на межбанке в пятницу, когда евро опускался даже значительно ниже психологического порога в 43 гривны. Но все эти победы гривны относительно евровалюты были связаны в основном со сдачей позиций евро относительно доллара на международном рынке.

Что раскручивает спрос на валюту

На внутреннем, украинском валютном рынке в пользу гривны работал фактор периода налоговых платежей у бизнеса. Дополнительную потребность в гривне для расчетов с бюджетом испытывали все клиенты.

Это, с одной стороны, стимулировало более активную распродажу валютной выручки экспортерами, а с другой — ограничивало возможности импортеров по покупке валюты. В итоге выигрывал Нацбанк, которому периодически меньшими тратами резервов удавалось поддерживать курс нацвалюты на межбанке.

Против гривны работали в основном уже, к сожалению, постоянные военные факторы: от необходимости активной покупки валюты госкомпаниями под обеспечение потребностей ЗСУ до энергозатрат. Сюда входят затраты на импорт электроэнергии из-за потерь энергогенерации после обстрелов рашистами критической инфраструктуры Украины, и на энергооборудование для обеспечения ее восстановления после очередных прилетов ракет и шахедов.

Стабильно высоким был спрос на валюту и со стороны импортеров бензина и дизеля.

Кроме этого, сейчас работает и сезонный фактор роста спроса на валюту со стороны населения и бизнеса в период распродаж товаров в формате «черной пятницы».

Механизм следующий. Граждане, даже с учетом всех ограничений Нацбанка, покупают валюту на свои карты для оплаты акционных товаров, купленных через иностранные маркетплейсы. Кроме этого, и наши граждане, живущие сейчас в условиях войны за границей, также оплачивают своими гривневыми картами товары на иностранных распродажах.

Банкам надо продать им всем эту валюту на карты за счет собственной валютной позиции, которую финансисты затем пополняют, покупая валюту на межбанке.

К этому спросу добавляется и спрос на валюту со стороны тех отечественных компаний, кто продав свои товары в формате «черной пятницы» в Украине за гривну, должны теперь окончательно рассчитаться уже валютой со своими внешними контрагентами.

Спрос на межбанке в силу этих сезонных причин возрастает, что и «давит» на курс. Но Нацбанк достаточно оперативно закрывал эти диспропорции на межбанке и периодически своими распродажами «направлял» курс доллара на межбанке так, что курс доллара к концу пятницы практически не сильно изменился, по сравнению с началом недели.

Межбанк (доллар) за неделю

В итоге на украинских торгах за неделю курс продажи безналичного доллара вырос всего на 7 копеек — с уровней утра понедельника, 18 ноября, 41,31/41,33 гривен до уровня закрытия торгов пятницы, 22 ноября, 41,38/41,40.

Зато нестабильное поведение пары евро/доллар на внешних рынках на этой неделе в пределах достаточно широкого коридора от 1,0393 до 1,06 доллара за евро в сочетании с колебаниями курса доллара относительно гривны обеспечили очередное приличное проседание евровалюты относительно гривны.

В итоге по безналичному евро котировки за 18−22 ноября снизились сразу почти на 50 копеек — с 43,5779/43,5824 до 43,0641/43,0767 гривен. Причем 22 ноября безналичный курс евровалюты ситуативно проваливался наиболее активно — даже до уровней ниже 1,04 доллара за евро.

График пары евро/доллар за неделю

Украинский межбанк по евро за неделю

Что происходило на наличном рынке

Учитывая нестабильность валютного межбанка по евровалюте, «пошалил» по евро и наличный рынок. Если курс продажи доллара в обменниках за этот период особо не изменился и был в пределах от 41,55 до 41,70 гривен, то наличный евро за этот же период прилично просел при продаже до уровня в 43,65−43,90 гривен. Хотя еще буквально на прошлой неделе основная часть банков и финкомпаний продавали евро в пределах от 44,30 до 44,50 гривен и выше.

В такой ситуации владельцы обменников на этих выходных постараются проработать в формате «с оборота», но расширят спред по евро. Кроме этого, учитывая сезон распродаж «черной пятницы», когда в крупных торговых точках наблюдается повышенная потребность граждан в гривне для покупок товаров, часть обменников все же будет пытаться на этом дополнительно заработать, выставляя несколько заниженный курс приема у людей как долларов, так и евро.

Однако в условиях высокой конкуренции на рынке валютообмена особо «беспредельничать» по курсу приема валюты финансисты не смогут. Иначе, они потеряют клиента, который просто пойдет сдавать валюту не в такой обменник, а к более «щедрым» конкурентам.

Учитывая достаточно серьезный разброс ценников обменников по евровалюте, я советую в эти выходные тем гражданам, которые хотят сдать евро для покупок дорогостоящих товаров, потратить 5−10 лишних минут и обойти как минимум два-три обменника, чтобы подобрать для себя оптимально выгодный курс.

Или сразу предварительно воспользоваться соответствующими мобильными приложениями, чтобы оперативно сориентироваться по ценникам обменников и подобрать наиболее выгодный для себя вариант обмена через приложение.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 23−24 ноября

Спред между покупкой и продажей валюты на этих выходных в большинстве обменников составит от 20 до 25 копеек по доллару и от 20 до 40 копеек по евро.

Причем именно по евро будет наблюдаться максимально большой разброс котировок, что связано с разным видением аналитиков банков и финкомпаний дальнейших перспектив евровалюты на международных площадках.

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний и работающих в выходные отделений банков будет в пределах коридора: прием от 41,30 до 41,50 гривен и продажа от 41,55 до 41,80 гривен.

А курс евровалюты в субботу и воскресенье будет находиться в пределах коридора: прием от 43,30 до 43,55 гривен и продажа от 43,70 до 44,00 гривен.