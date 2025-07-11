Евро пока не дотянул до 50 гривен: чего стоит опасаться при покупке валюты

Эта неделя так и не дала всех ответов по перспективам продолжения торговых войн США с Евросоюзом, но все же продлила относительную передышку в этом вопросе хотя бы до августа. Это несколько облегчило жизнь доллару — в части поведения пары евро/доллар на мировых площадках, и даже чуть подыграло его укреплению относительно евровалюты.

График евро/доллар

В сочетании с:

продолжением обострения войны рф против Украины, а также сменой официальной риторики президента США Дональда Трампа по отношению к путину с анонсом жестких решений США в отношении рф, которые, якобы, будут оглашены в предстоящий понедельник; сохранением малоприкрытой напряженности на Ближнем Востоке; очередными торговыми «разборками» США теперь уже с Японией и Южной Кореей; перезапуском поставок американского вооружения для ЗСУ через НАТО; а также эффектом от действий стран ОПЕК+ в части плана по увеличению объемов добычи нефти — снова мировому рынку было не скучно.

Причем как всему сырьевому рынку (commodities), который откровенно лихорадило, так и отдельно по рынку нефти, золота и по фондовому рынку. Золото на момент написания статьи выросло до уровней $3 357 за унцию, тот же SNP500 взлетал до отметки в 6 287, а цена нефти марки BRENT к вечеру пятницы находится около отметки $69−70/баррель.

В нефтяных экспертных кругах в части поведения цен на «черное золото» подчеркивают, что возможно некоторое снижение цен на нефть за счет решения ОПЕК+ повысить больше, чем планировалось, объем добычи нефти, увеличив ее с августа сразу на 548 тыс. баррелей в сутки (изначально прогнозировалось на 411 тыс. баррелей).

Это говорит о том, что страны-добытчики нефти готовы даже примириться со снижением цен на нефть, но хотят сохранить свои доли на рынке. То есть мир, на фоне «подвешенности» тарифных войн США, боится серьезной рецессии. И поэтому всем торговцам энергоносителями сейчас главное не потерять стабильных покупателей. Даже в случае, если произойдет потенциальное проседание цен на нефть. И это при том, что уровень теперешней поддержки спроса на нефть (особенно в странах Азии и Африки) во многом сейчас стимулируется только относительно слабым долларом.

В итоге мировые торговые «разборки» продолжают провоцировать ситуативные ралли пары евро/доллар на внешних площадках, что приводит к лихорадке курса евро и в Украине относительно гривны. И в последние дни евровалюта перестала демонстрировать те темпы роста, которые у нее были еще две-три недели назад. То есть многие аналитики уже считают, что очередной ситуативный тренд по укреплению евровалюты относительно доллара на мировых рынках и в Украине относительно гривны — уже выдыхается.

В сочетании с «текучкой» по хоздеятельности местных компаний, усилением обстрелов нашей инфраструктуры дронами и ракетами рф и постоянной необходимостью со стороны Нацбанка присутствовать на торгах, чтобы закрывать нехватку доллара на рынке — все это и сделало курсовую погоду на нашем валютном рынке на этой неделе.

Из позитивного стоит отметить рост золотовалютных резервов Украины на 1 июля до $45,1 млрд. А также заявление ЕС о создании нового фонда поддержки Украины в пределах около 100 млрд евро. Хорошим подспорьем для украинского валютного рынка можно назвать и то, что Европейская Комиссия определилась с размером 4-го регулярного транша по первой базовой компоненте программы Евросоюза Ukraine Facility. Он составит 3,05 млрд евро и пройдет в августе 2025 года.

Все это, несмотря на ряд негативных факторов — от последствий войны и регулярных обстрелов рф территории Украины до роста инфляции. Она хотя и снизилась, по данным Госстата, с 15,9% до 14,3% (июнь 2024 года к июню 2025 года), но пока сохраняется на уровне роста цен месяц к месяцу в пределах 0,8% — дает дополнительную уверенность участникам рынка, что пока с гривной все будет хорошо.

В итоге за 7−11 июля курс продажи безналичного доллара на межбанке чуть подрос на 4 копейки — с 41,72/41,76 до 41,76/41,80 гривен, а наличный доллар вечером пятницы 11-го числа в обменниках финкомпаний и в кассах банков продавался по 41,70 — 41,85 гривен.

Курс доллара (межбанк)

А по евровалюте, в основном из-за влияния международного фактора снижения курса евро относительно доллара, — курс продажи безналичного евро за 7−11 июля просел на 23 копейки — с 49,0668/49,0930 до 48,8257/48,8558 гривен к завершению пятничной сессии. Наличный же евро в обменниках финкомпаний вечером 11-го числа продавался в пределах 49,35 — 49,50 гривен.

Курс безналичного евро (межбанк)

Прогноз курса наличного доллара и евро на 12−13 июля

При сохранении глобальной неопределенности на рынке владельцы обменников снова не захотят брать на себя повышенные риски. И для их минимизации на этих выходных они продолжат выставлять достаточно широкий уровень спреда как по доллару, так и по евро.

По доллару спред между покупкой и продажей валюты будет в пределах 20−25 копеек, а по евро — в пределах 20−50 копеек. Оптовые обменники в эти субботу и воскресенье проработают со спредом по доллару в пределах 15−20 копеек, а по евро в пределах 20−25 копеек.

Курс наличного доллара на этих выходных в большинстве обменников финкомпаний и открытых в эти дни отделений банков будет в пределах коридора: прием от 41,30 до 41,65 гривен и продажа от 41,70 до 42,00 гривен.

А курс наличного евро в эти дни будет находиться в пределах коридора: прием от 48,30 до 49,05 гривен и продажа от 49,10 до 49,60 гривен.

Значительный разброс котировок по евровалюте в разных сетях обменников сохранится. А указанные выше расчетные курсы по доллару и по евро могут еще корректироваться отдельными владельцами обменников на «плюс-минус» 5−10 копеек, в зависимости от своих индивидуальных задач и степени конкуренции в своем регионе.

Покупателям валюты также стоит обратить внимание на очередной рост фальшивых долларов и евро, которые мошенники пытаются «всучить» малоразбирающимся гражданам. Поэтому — будьте внимательны и не покупайте валюту «с рук».