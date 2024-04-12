Минфин - Курсы валют Украины

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12 апреля 2024, 19:30 Читати українською

Евро падает, доллар пошел на взлет: что будет с курсом в Украине

Главным событием, которое серьезно повлияло на валютный рынок Украины на этой неделе, можно назвать ралли пары евро/доллар на международном рынке перед заседанием ЕЦБ 11 апреля. Что еще определяло курс на неделе и каким он будет на этих выходных, 13−14 апреля, — в свежем прогнозе «Минфина».

Главным событием, которое серьезно повлияло на валютный рынок Украины на этой неделе, можно назвать ралли пары евро/доллар на международном рынке перед заседанием ЕЦБ 11 апреля.

Начало спекулятивной раскачки пары началось еще 10 апреля, когда к ожиданиям перед заседаниями регуляторов по процентной ставке добавилось обнародование данных по инфляции в США, которая оказалась немного выше прогнозной. Подлило «масла в огонь» и опубликование протоколов предыдущего заседания FOMC.

Американские новости оставляют надежду инвесторам на то, что процентные ставки Федрезерва останутся пока высокими и на ближайшее время. А значит, и цикл снижения ставок ФРС не начнется с ближайшего его заседания, которое пройдет 1 мая.

Что происходило на межбанке

В итоге, начиная со среды, 10 апреля, и уже до этой пятницы евровалюта быстро просела относительно доллара, что моментально отражалось и на курсе евро в Украине.

Укрепление же позиций доллара в мире косвенно сыграло и на нашем межбанковском рынке, несмотря на то, что наш местный курс доллара к гривне во многом зависит от интервенций Нацбанка и его выходов на торги со своими ценниками. Вот как это выглядело на 15:00 по Киеву, когда завершилась торговая сессия по евро в Украине.

График пары евро/доллар за эту неделю

График украинского межбанка по евро за неделю по состоянию на 15:00 по Киеву

В итоге, ЕЦБ «не подвел» аналитиков, спекулянтов и игроков международного валютного рынка и сохранил 11 апреля ключевую ставку на уровне 4,5% годовых.

А в Украине за 8−12 апреля курс продажи доллара на межбанке вырос сразу почти на 61 копейку — с уровня 38,835/38,865 до 39,45/39,47 гривен, а евро при продаже подешевел на 10 копеек — с уровня 42,0738/42,1024 до 41,9866/42,0039 гривен.

Как реагирует наличный рынок

Среагировал на подобные провалы евровалюты и наличный рынок, хотя и не так жестко, как межбанк.

Причина более плавного проседания наличного курса евровалюты проста: владельцам обменников нужно вначале сбыть весь купленный ими ранее «дорогой» евро.

И только потом они будут готовы более активно снижать свои ценники продажи. Ведь продавать валюту себе в убыток никто не будет.

График наличного курса евро за неделю

На наличном рынке к вечеру пятницы доллар обменники продавали по 39,50−39,70 гривен с некоторой тенденцией к росту ценников, а наличный евро — по 42,75−42,90 гривен с небольшим намеком на снижение котировок продажи.

Несмотря на рост котировок доллара за последние дни, особого ажиотажа по скупке валюты гражданами наблюдаться в эти субботу и воскресенье не будет, хотя тенденция превышения покупки валюты украинцами над объемами ее сдачи в банки и в обменники сохранится.

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

Суммы подобного превышения в оба этих выходных дня будут, по моим прогнозам, в пределах от $15 млн до $40 млн. Это достаточно «рабочие» объемы для наличного рынка, что не создаст предпосылок для дефицита наличной валюты в обменниках.

А вот с наличной гривной в части рядовых обменников будут уже традиционные проблемы. Особенно при сдаче крупных сумм валюты от $2−3 тыс., или евро в эквиваленте.

На этом фоне оптовые точки обмена только выигрывают, так как, как правило, именно их владельцы обменников обеспечивают наличной гривной в первую очередь и в необходимых объемах.

Рядовые же пункты валютообмена быстро расходуют имеющуюся у них наличную гривну на покупку валюты у клиентов и затем у них часто нет достаточных объемов гривны для закрытия потребностей более крупных клиентов.

Прогноз наличного курса доллара и евро на 13−14 апреля

В условиях такой повышенной турбулентности владельцы обменников не готовы особо рисковать, и установят на этих выходных спред между покупкой и продажей доллара в пределах 20−30 копеек, а евро — в пределах 20−40 копеек.

Самые «жадные» из сетей обменников, при условии низкой конкуренции в отдельных районах, увеличат этот спред между покупкой и продажей валюты по доллару до 60−80 копеек, а по евро — до 1 гривны. Но таких обменников будет не так много, ведь широкий спред приводит к сокращению желающих как сдать, так и купить валюту в таких обменниках по не всегда интересному и выгодному курсу для клиента.

Учитывая специфику последних дней по евровалюте, на этих выходных будет наблюдаться очень широкий разброс котировок покупки и продажи евро в различных сетях обменников финкомпаний.

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний в эти субботу и воскресенье будет в пределах коридора: прием от 39,00 до 39,30 гривен и продажа от 39,50 до 39,85 гривен. В основном, ценники продажи американской валюты в эти выходные будут иметь тенденцию к росту к цели в 40 гривен. Но это ситуативные колебания котировок межбанка, наложенные на наличный рынок, и говорить о глобальных тенденциях девальвации гривны пока явно не стоит.

А курс евро на выходных будет в пределах ценников: прием от 41,90 до 42,60 гривен и продажа от 42,70 до 42,95 гривен.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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