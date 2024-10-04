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4 октября 2024, 19:30 Читати українською

Евро обвалился на мировых рынках в преддверии выходных: как отреагируют обменники в Украине

Уже вторая неделя подряд проходит достаточно позитивно для гривны. В пользу ситуативного укрепления позиций нацвалюты в последние дни сработали разные факторы, но основных было два.

Уже вторая неделя подряд проходит достаточно позитивно для гривны.
  1. завершение месяца и 3-го квартала,
  2. а также поведение пары евро/доллар на международном рынке, что существенно влияло на курс евровалюты относительно гривны в Украине.

Конец отчетного периода заставил большинство крупных экспортеров более активно продавать валюту на рынке для закрытия своих потребностей в гривне для расчетов внутри страны, а у импортеров не оказалось достаточных ресурсов для очень уж активной скупки валюты по операциям с внешними контрагентами.

В итоге выиграл от этого Нацбанк, которому при таком раскладе спроса и предложения на торгах было легче удерживать курс доллара на межбанке «в удобном» для регулятора коридоре.

Определенное проседание курса евро относительно доллара на внешних площадках, да еще и на фоне условной стабильности или даже периодического небольшого проседания курса доллара к гривне на нашем межбанке сработали как синергия, что помогло нацвалюте прилично отвоевать свои позиции относительно евровалюты:

График пары евро/доллар за неделю

График поведения курса доллара к гривне на украинском межбанке

График по курсу евро к гривне на межбанке за эту неделю

В итоге за неделю безналичный доллар в Украине просел при продаже на 1 копейку: с 41,15/41,17 утра понедельника, 30 сентября, до 41,14/41,16 гривен к концу пятницы, 4 октября.

А вот курс продажи евро на межбанке за эти же дни существенно снизился. Со стартовых уровней понедельника 45,9686/45,9745 сразу на почти 82 копейки — до 45,1470/45,1566 гривен к концу пятничной сессии 4-го числа.

Спрос на валюту продолжает держаться, что ослабит давление на курс

На такое поведение межбанка ожидаемо отреагировал и наличный рынок, где особых потрясений по доллару не наблюдалось, а вот евровалюта постепенно дешевела.

В итоге к вечеру пятницы в обменниках финкомпаний и в кассах банков доллар продавали по 41,42−41,50 гривен, а вот евро — уже по 45,75−45,90 гривен. Хотя еще не так давно курс продажи наличного евро в украинских банках и в обменниках едва не дотягивал до уровней 46,50 гривен и выше.

Но при этом опрошенные автором статьи владельцы сетей обменных пунктов и казначеи банков в один голос подтвердили, что спрос на наличную валюту в обменниках и в кассах банков, а также покупки долларов и евро на карты граждан сейчас продолжают превышать объемы продажи валюты населением. Подтверждают это и данные Нацбанка.

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

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Причем, если посмотреть на эту тенденцию за последние 12 месяцев, то ситуация в этом вопросе остается негативной практически каждый месяц.

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (12 месяцев)

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Если добавить к этому еще и статистику последних месяцев по завозу банками наличной валюты в Украину, то такое положение вещей не может не волновать Нацбанк.

Напомню, что, по данным самого НБУ, ввоз наличной валюты в Украину за январь-сентябрь 2024 года составил $9,89 млрд в эквиваленте. Это на 80,9% превышает показатель за аналогичный период 2023 года и на 4,5% уже превысил общий объем ввезенной за весь прошлый год в страну валюты.

Такой массированный завоз валютной наличности за данный период 2024 года (с января по сентябрь) является крупнейшим за последние 10 лет. Последний раз так много валютных наличных долларов и евро завозили аж в 2014 году, когда завезли в эквиваленте $12,43 млрд за весь год. И если ввоз валюты за период октябрь-декабрь продолжится теми же темпами, как это было ранее, в январе-сентябре, то антирекорд 2014 года будет явно побит.

Понятно, что банки завозят валюту не только для валютообменных операций, но и для обеспечения возврата валютных вкладов, и снятия наличной валюты гражданами со своих карт, куда они ее в основном покупали в пределах ежемесячного лимита на 50 тысяч гривен.

Но оседание таких объемов неконтролируемой, и во многом затем «подматрацной» валюты — опасная тенденция на рынке для Нацбанка, да и для самих банков. Ведь валюта «под матрацем» не работает на экономику и не является ресурсом для банков. Не говоря уже о том, что часть ее начинает подпитывать «теневой» сектор.

Но в целом, благодаря тому, что уже с 11 октября банкам предстоит обеспечивать выполнение повышенного Нацбанком норматива резервирования, гривневые ресурсы становятся более дефицитным товаром на финансовом рынке Украине. И значит, это потенциально ослабляет дальнейшее давление на курс.

Прогноз курса наличного доллара и евро 5−6 октября

Пока же превышение спроса на валюту над ее предложением позволяет финансистам не особо «париться» по сокращению спредов между покупкой и продажей на наличном сегменте валютообмена. И большинство обменников в эти субботу и воскресенье продолжат работать в формате «с оборота» с уровнем спреда в пределах 20−25 копеек по доллару и 20−40 копеек по евро.

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний и работающих в выходные отделений банков будет в пределах коридора: прием от 41,00 до 41,35 гривен и продажа от 41,45 до 41,60 гривен.

А курс евро на наличном рынке 5−6 октября будет в пределах коридора: прием от 45,35 до 45,65 гривен и продажа от 45,75 до 45,90 гривен.

Оптовые обменные пункты (от 1 000 долларов или евро) к указанным выше ценникам будут готовы еще добавить до 2−5 копеек при приеме доллара или евро и снизиться на 3−5 копеек при продаже.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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