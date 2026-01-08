Multi от Минфин
українська
8 января 2026, 14:16

Экономика-2026: благодаря чему будет расти ВВП и какой увидим курс гривны через год

В этом году экономика будет расти, хотя и темпами, которые можно назвать символическими. Какие ключевые факторы выступают столбами, удерживающими благосостояние украинцев и что способно их поколебать, разбирался «Минфин».

В этом году экономика будет расти, хотя и темпами, которые можно назвать символическими.

Год тяжелее, чем ожидалось

Прошлый год не оправдал прогнозы как государственных институций, так и экспертной среды. Согласно предыдущему консенсус-прогнозу, в 2025 г. ВВП Украины должен был вырасти на 3,4%. Однако в действительности, по предварительным оценкам, прибавил всего около 2%. В прошлом году из 12 институций, прогнозы которых собрала редакция, столь пессимистично на экономику нашего государства не смотрел никто.

Главная проблема, которая не позволила Украине развиваться быстрее, — продолжение боевых действий. Все остальные факторы, на которые указывают эксперты, уже являются производными от нее. В частности, бизнес в течение всего года сталкивался с нехваткой кадров как из-за мобилизации, так и миграции за границу.

Также сдержали развитие значительные разрушения энергетической и логистической инфраструктуры. Как отмечают в Институте экономических исследований и политических консультаций, начиная с ноября бизнес начал включать дефицит электричества в основные негативные факторы.

Кроме этого, объясняют во Всемирном банке, из-за повреждения инфраструктуры упало внутреннее производство газа, в результате чего его импорт в Украину достиг максимума за последние годы. Рост экономики замедлился и в результате снижения экспорта сельскохозяйственной продукции из-за погодных условий и ухудшения торговых соглашений с Европейским Союзом.

Будет ли рост ВВП в этом году

В этом году государственные институты и эксперты прогнозируют незначительный экономический рост. По консенсус-прогнозу на основе ожиданий 14 учреждений, экономика за год должна вырасти на 2,19% — фактически тот же показатель, что и в прошлом году.

Неожиданно самым большим оптимистом в отношении роста ВВП Украины стал Международный валютный фонд, в котором прогнозируют рост экономики на 4,5%. Правда, это можно объяснить тем, что в последний раз свой прогноз Фонд обновлял еще осенью до масштабных ударов по украинской энергетической системе.

Наиболее пессимистично на будущее нашей экономики смотрят в Dragon Capital, ожидая рост экономики лишь на 1%. Как объясняет главный экономист этой инвесткомпании Елена Билан, ожидания хуже, чем результат прошлого года из-за крайне низких шансов достичь энергетического перемирия. По ее мнению, в прошлом году именно оно обеспечило около 1% роста экономики.

О существенном влиянии ситуации в энергетике на общее развитие говорят и в государственных органах. По словам директора департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики Натальи Горшковой, потеря 1 млрд киловатт-часов снижает экономику на 0,22 п.п.

Кроме ситуации в энергетике, ключевое значение для роста экономики будет иметь внешняя поддержка. По оценкам Горшковой, если мы не получаем $1 млрд международной помощи, то потеря экономического роста составляет 0,12 п.п.

Как отмечает заместитель главы НБУ Владимир Лепушинский, в целом в этом году для поддержки бюджета Украине понадобится около $45 млрд. «Конечно, Украина сейчас имеет определенный запас прочности, в частности в виде международных резервов. Но наш базовый сценарий предполагает, что Украину будут поддерживать партнеры», — отмечает он.

Решение ЕС о кредите на 2026−2027 годы в размере 90 млрд евро, очевидно, может успокоить ситуацию. Как объясняют в ICU, оно гарантирует постоянство предпосылок для сохранения макроэкономической стабильности, надлежащего финансирования дефицита бюджета и пополнения резервов НБУ. «Кредит от ЕС закладывает основу для успешной реализации новой программы сотрудничества Украины и МВФ по крайней мере на горизонте следующих двух лет. Однако для полного обеспечения потребностей обороны Украина будет нуждаться в дополнительных двусторонних кредитах и грантах от других стран», — предупреждают в инвестиционной компании.

Аналитики Украинского института будущего среди ключевых проблем этого года видят ухудшение демографической ситуации. «Чистый отток населения из Украины с начала полномасштабного вторжения составляет около 7 млн человек. В 2026 году ожидается дополнительный отток 200 тыс. человек. Дефицит кадров стал главным фактором, ограничивающим производство: 46% предприятий называют его ключевой проблемой», — отмечают эксперты.

Вместо этого фактором роста для экономики может стать оборонный сектор. «DefTech — нереализованный потенциал. За 3 квартала 2025 года производство оборонной промышленности выросло в 2,5 раза, тогда как „гражданская“ промышленность стагнирует. Около 900 предприятий оборонной промышленности имеют возможность производить продукцию на $35 млрд, но загружены, по разным оценкам, на 30−50% из-за недостаточного платежеспособного спроса на внутреннем рынке, в то же время экспорт для украинских производителей пока закрыт. Разрешение на экспорт оборонной продукции может дать несколько миллиардов долларов дополнительных экспортных поступлений», — убеждены специалисты Украинского института будущего.

Настоящий же экономический рост может начаться в случае завершения боевых действий. По мнению Елены Билан, мир создаст возможность для возвращения около 1 млн мигрантов, которые уехали именно из-за военных действий. Также произойдет сильный подъем потребительских и инвестиционных настроений, ведь у бизнеса есть деньги на инвестиции, но в условиях войны очень мало людей видят смысл вкладывать их в развитие. Правда, как констатирует экономист, оптимистов, которые верят в скорый мир, сейчас почти нет.

Прогноз роста ВВП

Учреждение Рост ВВП в 2026 году, %
Министерство экономики Украины 2,4
Национальный банк Украины 2
МВФ 4,5
Всемирный банк 2
Dragon Capital 1
ICU 1,2
Concorde Capital 1,5
Украинский институт будущего 1,2
Институт
экономических исследований
и политических консультаций		 2,4
Киевская школа экономики 2,6
Oxford Economics 2,5
Приватбанк 2,3
Банк Пивденный 2,1
Райффайзен Банк 3
Консенсус прогноз 2,19

Цены удастся обуздать

Хотя окончательные цифры еще не определены, по предварительным оценкам прошлогодняя инфляция составила около 9%. Это больше, чем год назад прогнозировали эксперты — 7,6%, но значительно лучше пика роста цен весной на почти 16%.

Эксперты в основном ожидают, что в этом году инфляция продолжит снижаться. По консенсус-прогнозу она составит 7,4%.

Подобно экономическим проблемам, здесь главным фактором влияния также будут боевые действия и их прямые и косвенные последствия. «Существенными проинфляционными факторами будут налоговые изменения, рост производственных затрат бизнеса, в том числе на оплату труда, логистические проблемы, дальнейшее разрушение мощностей производства и хранения», — объясняет директор департамента стратегического управления банка Пивденный Константин Хведчук.

На эти же аспекты обращают внимание и в Украинском институте будущего. «Главные проинфляционные факторы имеют немонетарный характер: дефицит кадров, рост налоговой нагрузки, проблемы в энергосекторе, влияющие на повышение себестоимости производства», — отмечают эксперты.

«Война продолжается, потери остаются. Это должно компенсироваться повышением цен», — резюмирует в свою очередь Наталья Горшкова.

Прогноз инфляции

Учреждение Инфляция в 2026 году, %
Министерство экономики Украины 9,7
Национальный банк Украины 7,2
МВФ 7
Dragon Capital 7,5
ICU 6,3
Concorde Capital 7,1
Украинский институт будущего 9
Институт
экономических исследований
и политических консультаций		 6,1
Киевская школа экономики 5,7
Oxford Economics 7,4
Приватбанк 6,3
Банк Пивденный 9,1
Райффайзен Банк 8
Консенсус прогноз 7,42

Гривна будет дешеветь

Эксперты ожидают умеренной девальвации гривны в этом году. Если сейчас официальный курс гривны к доллару составляет 42,72, то по консенсус-прогнозу через 12 месяцев он достигнет 44,55. То есть гривна потеряет около 4,3% своей стоимости.

Основная причина веры экспертов в гривну — значительные валютные резервы Нацбанка, которые на начало года достигли почти $57,3 млрд. К тому же уже согласованная помощь от ЕС должна обеспечить основные валютные потребности страны.

С другой стороны, у Украины высокий дефицит торгового баланса и, по мнению экспертов, в этом году он может вырасти еще существеннее.

«По базовому сценарию, дефицит торгового баланса в 2026 году достигнет $60 млрд или 26,4% ВВП. Экспортный потенциал ограничен разрушением логистической инфраструктуры и производственных мощностей, ростом себестоимости производства из-за различных факторов, что снижает конкурентоспособность украинской продукции на внешнем рынке. В то же время импорт продолжает расти высокими темпами. Пока дефицит покрывается внешней помощью, но в среднесрочной перспективе это создает риск резкой девальвации», — отмечают в Украинском институте будущего.

Специалисты сходятся во мнении, что регулятор понимает ситуацию, сложившуюся с торговым балансом, и поэтому будет постепенно отпускать курс гривны.

«Мы продолжаем видеть определенный умеренный уровень девальвации гривны как к доллару США, так и к евро как экономически целесообразный с целью сдерживания возможного расширения дефицита внешней торговли. В любом случае, значительный уровень валютных резервов позволит сделать процесс постепенной девальвации достаточно плавным и контролируемым, что как раз и предусматривает текущий режим управляемой гибкости, введенный Нацбанком еще в конце 2023 года», — отмечает директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын.

Таким образом, инвесторы могут готовиться к необходимому ослаблению национальной валюты. Хотя, если прогнозы оправдаются, то доходность ОВГЗ и гривневых депозитов окажется выше, чем от приобретения долларов.

Прогноз изменения курса гривны

Учреждение Курс грн/$ на конец года
Министерство экономики Украины 44,5
Dragon Capital 44
ICU 44,3
Concorde Capital 44,8
Институт
экономических исследований
и политических консультаций		 43,7
Киевская школа экономики 44,5
Oxford Economics 44,6
Приватбанк 44,9
Банк Пивденный 45,3
Райффайзен Банк 44,9
Консенсус прогноз 44,55
Автор:
Олексій Писарев
Журналист Олексій Писарев
Пишет на темы: Инвестиции, фондовый рынок, forex, макроэкономика
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Abramon
Abramon
8 января 2026, 15:28
#
«Зокрема, бізнес впродовж всього року стикався із браком кадрів як через мобілізацію, так і міграцію за кордон.» — досить говорити про цю проблему — це швидше міф. Питання в іншому — бізнес звик платити низькі з/п кваліфікованим працівникам і мізерні з/п низькокваліфікованим працівникам, але цей атракціон закінчився. Ось це і є реальна ситуація, а не брак робітників і гучні заяви, що мовляв роботодавці готові платити високі з/п, насправді ніхто там нічого не готовий платити, оскільки, власний прибуток зменшиться, а на це не всі готові підти.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
