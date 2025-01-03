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3 января 2025, 19:30 Читати українською

Доллар в Украине стремительно дорожает: доберется ли до 43 грн/$ уже на этих выходных

Последняя рабочая неделя 2024 года и первые дни января нового 2025 года прошли на валютном рынке Украины достаточно динамично. С одной стороны, полноценных новогодних выходных дней на межбанке не было: банки проработали в стандартном «валютном» режиме и 31-го декабря, и 1-го января.

Последняя рабочая неделя 2024 года и первые дни января нового 2025 года прошли на валютном рынке Украины достаточно динамично.

С другой — и сами клиенты были не особо настроены на расслабление. Даже в первый день нового года (обычно «мертвый», по активности покупателей и продавцов на межбанке) объемы операций по системе Блумберг превысили $20 млн в эквиваленте. И затем активность банков и клиентов на торгах только быстро росла.

Чувствовалось, что гривневый «навес» в банковской системе за счет традиционных расчетов бюджета с контрагентами перед завершением года серьезно давил на курс. Это приводило к таким антирекордам, как 42 грн/долл по официальному курсу, хотя такая девальвация гривны и вписывалась в те прогнозы, которые делали эксперты и которые закладывались в бюджет на конец 2024 года.

Но параллельно с этим, все большую озабоченность у аналитиков вызывают показатели роста цен. 11,2% — ноябрь 2023 к ноябрю 2024 года — это тревожный сигнал для того же самого Нацбанка, так как уже понятно, что в целом по году этот показатель только ухудшится. Поэтому добавлять к этому еще больше за счет расширения колебаний курса на межбанке Нацбанк явно не заинтересован. И не зря чиновники НБУ говорят, что курсовая политика в формате «управляемой гибкости» им просто необходима сейчас для сдерживания роста цен. Тут они правы: если к текущему росту цен добавилась бы еще и более стремительная девальвация гривны, показатели инфляции в ближайшее время стали бы еще больше.

Из позитивного можно отметить то, что благодаря поступлениям международной финансовой помощи за 2024 год ЗВР Украины явно достигнут $41−43 млрд. Это дает возможность Нацбанку серьезно побороться за курс на межбанке и формирует все необходимые ресурсы для интервенций регулятора по поддержке курса гривны на валютном рынке в необходимых объемах.

В целом за неделю тренд по постепенной девальвации гривны сохранился, хотя и без особых сюрпризов как на межбанке, так и на наличном рынке. Основным продавцом валюты оставался НБУ, которому иногда «помогали» и несколько экспортеров.

В итоге за 30 декабря 2024 года — 3 января 2025 года доллар при продаже на межбанке подорожал на 19 копеек — со стартовых уровней понедельника 41,96/41,99 до 42,15/42,18 гривен к завершению торгов пятницы.

График курса доллара на межбанке за неделю

А межбанковские котировки продажи евро за этот же период даже снизились сразу на 34 копейки — с 43,7558/43,7745 до 43,4187/43,4327 гривен. Но, в данном случае, на курс евро в Украине повлияли в основном проседания евро относительно доллара на внешних рынках.

График пары евро/доллар за неделю

График курса евро на межбанке за неделю

На фоне всех этих колебаний межбанка наш наличный валютный рынок в этот раз реагировал на скачки безналичного курса более агрессивно:

График наличного курса доллара

График наличного курса евро

В условиях повышенного спроса на валюту и неопределенности дальнейшего поведения межбанка владельцы обменников на этих выходных установят достаточно большой уровень спреда между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро.

Сдерживать их аппетиты по котировкам будут только высокая конкуренция на рынке валютообмена и достаточно низкая платежеспособность основной части населения. То есть у большинства обменников в эти выходные сохранится формат работы «с оборота» со спредом в пределах 20−25 копеек на долларе и в 20−40 копеек на евро.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 4−5 января

Как уже говорилось выше, обменникам сейчас нет смысла особо снижать свои ценники продажи валюты: спрос на валюту остается на высоком уровне, чем финансисты и воспользуются. Поэтому владельцы обменников финкомпаний и работающие на выходных отделения банков проработают эти субботу и воскресенье в формате «с оборота» со спредом в пределах 20−30 копеек на долларе и в 20−50 копеек на евро.

Оптовые обменники (от 1 000 долларов или 1 000 евро) будут традиционно чуть более щедрыми, чем их розничные коллеги, как при приеме валюты у населения (будут давать на 5−10 копеек больше как по доллару, так и по евро), так и менее «жадными» при ее продаже гражданам (на 3−5 копеек отдавать ее дешевле).

Курс наличного доллара 4−5 января в большинстве обменников финкомпаний и работающих в выходные отделений банков будет в пределах коридора: прием от 42,10 до 42,55 гривен и продажа от 42,60 до 42,80 гривен.

А курс наличного евро на этих выходных будет находиться в пределах коридора: прием от 43,05 до 43,85 гривен и продажа от 44,05 до 44,35 гривен.

Определенная игра «на повышение» частью сетей обменных пунктов сохранится.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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