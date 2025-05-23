Доллар в мире снова под давлением: как на это среагирует курс в Украине

Все последние недели проходят под знаком импульсивных геополитических решений, которые существенно влияют не в лучшую сторону на состояние мировой экономики. Фактор неопределенности последствий тарифных войн США с Китаем, Евросоюзом, Канадой и другими ведущими экономиками мира на фоне усиления войны россии в Украине, а Израиля против Хамас на Ближнем Востоке, уже привел недавно к существенным проседаниям курса доллара относительно мировых валют.

И только последовавшая за этим договоренность между США и Китаем о 90-дневной паузе в торговой войне, а также уже смягченная риторика Дональда Трампа относительно войны тарифов с Евросоюзом частично поддержала американскую валюту на мировом валютном и фондовом рынках. И даже начало постепенно возвращать пару евро/доллар из еще недавнего шокового состояния на старте торговых войн новой администрации США.

График пары евро/доллар

Но это оказалось лишь частичной стабилизацией ситуации, причем на короткий период. Продолжение войны рф против Украины даже после активной челночной дипломатии США не привело ни к перемирию, на которое была готова Украина, ни, тем более, к остановке войны. Не особо «послушался» Трампа и Израиль, в последние дни активизировавший свои военные операции против Хамас. Пока «зависли» и предполагаемые переговоры Штатов с Ираном. Все это вредит имиджу Америки, которая позиционирует себя, как ведущий мировой арбитр и гарант общей безопасности на планете.

К этому добавились очередные «звоночки» от мировых рейтинговых агентств. 16 мая Moody’s, последним из трех ведущих рейтинговых агентств мира, понизило кредитный рейтинг США с высшего Ааа до второго по силе Аа1, что означает очень высокую кредитоспособность и низкий риск дефолта, но при этом Moody’s указало на рост дефицита бюджета США. Это произошло впервые с 1917 года, то есть первый раз за более 100-летний период.

Такое понижение рейтинга отразится на американских компаниях, инвесторах и потребителях, которые фактически одалживают деньги банкам, размещая депозиты, заключая сделки с деривативами или покупая необеспеченные облигации у кредиторов.

«Снижение рейтинга правительства США указывает на то, что у него меньше возможностей для поддержки высокорейтинговых обязательств», — написали аналитики Moody’s.

Это уже привело к тому, что по цепочке Moody's Ratings снизило и долгосрочные депозитные рейтинги ведущих американских банков, включая JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BofA) и Wells Fargo. Подобное снова «ударит» по позициям доллара в мире, и толкает инвесторов в защитные активы — золото и более прогнозируемые валюты, такие как швейцарский франк, японская иена, частично английский фунт и евро.

Таким образом, доллар в мире снова рискует попасть в период большой турбулентности. И для Украины с ее привязкой курса гривны к доллару США, и основной задачей Нацбанка сглаживать колебания именно по американской валюте — это чревато скачками курса больше не доллара, а именно евро относительно гривны, где подобной привязки наш регулятор на теперешний момент не обеспечивает. В итоге мы наблюдаем достаточно существенные скачки курса евро относительно гривны с периодичностью каждые 3−5 дней.

Курс доллара на межбанке

Курс евро на межбанке

Наличный рынок Украины ведет себя более спокойно, нежели межбанк, но тоже вынужден оперативно отражать все быстроменяющиеся реалии мирового валютного рынка.

Наличный курс доллара

Наличный курс евро

И по факту только благодаря зажатому ограничениями Нацбанка внутреннему валютному рынку и активным интервенциям по продаже доллара курс гривны сейчас продолжает относительно слабо реагировать на внешние вызовы по американской валюте, чего не скажешь о евро.

В итоге за период с 19 по 23 мая курс продажи безналичного доллара на торгах в Украине практически не изменился — с 41,51/41,55 до 41,52/41,55 гривен, а наличный доллар вечером в пятницу, 23 мая, обменники финкомпаний продавали по 41,45 — 41,60 гривен.

А вот курс продажи на межбанке евро за неделю прилично вырос — сразу на 44 копейки — со стартовых уровней 19 мая 46,5368/46,5733 до 47,0006/47,0179 гривен к завершению сессии 23-го мая. А уровень продажи наличного евро в обменниках финкомпаний вечером пятницы находится в пределах 47,10 — 47,30 гривен.

Это совсем неплохие показатели для валютного рынка Украины, которая продолжает находиться под постоянным давлением военных атак рф, даже несмотря на все утверждения американского президента Дональда Трампа о чуть ли не скором перемирии и завершении войны.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 24−25 мая

Поэтому в условиях сохранения военных и геополитических рисков владельцам украинских обменников в эти субботу и воскресенье резоннее всего проработать со спредом между покупкой и продажей доллара и евро в пределах 20−25 копеек. А у оптовых обменников в эти выходные «рабочим» спредом по доллару и по евро будет уровень в 15−20 копеек.

Курс наличного доллара в субботу и воскресенье в большинстве обменников финкомпаний и открытых в эти дни отделений банков будет в пределах коридора: прием от 41,10 до 41,35 гривен и продажа от 41,45 до 41,75 гривен.

А курс наличного евро на этих выходных будет находиться в пределах коридора: прием от 46,45 до 47,00 гривен и продажа от 47,10 до 47,60 гривен.