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28 сентября 2026, 7:10 Читати українською

Доллар тестирует 45,50, евро идет к 52: как глобальный шторм переписывает курс гривны

Пока рынки переваривают эскалацию в Баб-эль-Мандебском проливе, а энергоносители готовятся к новому ралли, Нацбанку Украины придется потратить до $1,4 млрд за неделю, чтобы удержать курс. Разбираем, что будет с долларом, евро и золотом на фоне глобальной нестабильности.

Пока рынки переваривают эскалацию в Баб-эль-Мандебском проливе, а энергоносители готовятся к новому ралли, Нацбанку Украины придется потратить до $1,4 млрд за неделю, чтобы удержать курс.

Тренды на мировом валютном, сырьевом рынке и рынке драгметаллов на этой неделе будут зависеть от следующих факторов:

Развитие войны между США и Ираном на Ближнем Востоке. Причем теперь речь идет не только о ситуации вокруг Ормузского пролива. Проблема беспрепятственного судоходства распространилась и на Баб-эль-Мандебский пролив, который в настоящее время контролируют хуситы — йеменские союзники Ирана. Учитывая, что через этот пролив проходит около 15% мирового морского грузопотока и 25−30% мировых контейнерных перевозок, логистические риски для мировой экономики заметно возросли.

Реальная стоимость нефти и других энергоносителей. Цена нефти марки Brent продолжает удерживаться в диапазоне около $95−105 за баррель, а стоимость эталонного европейского газа на нидерландском хабе TTF по состоянию на 25 сентября составляет около $800−815 за 1 тыс. куб. м. Такой уровень цен на энергоносители уже оказывает существенное негативное влияние на мировую экономику. ЕЦБ и ФРС США прямо называют высокую стоимость энергоресурсов одним из ключевых факторов, способных привести к новому повышению процентных ставок уже на ближайших заседаниях регуляторов в конце октября, а также спровоцировать критическое замедление темпов роста мирового ВВП и новый виток глобальной инфляции.

Мой прогноз по цене нефти Brent на период с 28 сентября по 2 октября предполагает диапазон $93−110 за баррель, в зависимости от дальнейшего развития событий на Ближнем Востоке. При этом очередной скачок стоимости энергоносителей в начале октября может подтолкнуть нефтяные котировки с уже достаточно привычных уровней $100−105 за баррель к новым максимумам — около $110 и даже выше.

Ведь с 1 октября начнется новый квартал, а значит, европейские и американские регуляторы будут чуть спокойнее относится к возможным спекулятивным раскачкам рынка энергоносителей, полагая, что всегда смогут «загасить» подобные игры в дальнейшем, так как квартал только начался. В результате сочетание геополитических и военных новостей с Ближнего Востока с периодическими спекулятивными атаками на рынок может способствовать дальнейшему росту нефтяных котировок в направлении уровней, на которые сейчас ориентируются спекулянты, — около $120 за баррель.

Данные по американскому и европейскому рынку труда, инфляции, показателям промышленности, ВВП и потребительскому рынку. Основные из них:

Вторник, 29 сентября — станет известно число открытых вакансий и индекс доверия потребителей в США. Эти данные могут спровоцировать колебания пары евро/доллар в этот день, по моей оценке, в пределах до 0,3−0,6 цента на евро, что для Украины означает потенциальные колебания евровалюты к гривне в пределах 13,5−27 копеек на евро.

Среда, 30 сентября — будут опубликованы розничные продажи (месяц к месяцу) и показатели инфляции в Германии, динамика цен и инфляции во Франции, а также состояние потребительского рынка и ВВП (квартал к кварталу) в США. Появление этой информации может спровоцировать колебания пары евро/доллар в этот день, по моей оценке, в пределах до 0,2−0,4 цента на евро, что для Украины означает потенциальные колебания евровалюты к гривне в пределах 9−18 копеек на евро.

Четверг, 1 октября — ожидаются данные по уровню безработицы в Еврозоне и числу первичных заявок на получение пособий по безработице в Штатах. Данные показатели могут спровоцировать колебания пары евро/доллар в этот день, по моей оценке, в пределах до 0,7−1 цента на евро, что для Украины означает потенциальные колебания евровалюты к гривне в пределах 31,5−45 копеек на евро.

Пятница, 2 октября — станут известны уровень инфляции в Еврозоне и уровень безработицы в США. Данные показатели могут спровоцировать колебания пары евро/доллар в этот день, по моей оценке, в пределах до 0,8−1,1 цента на евро, что для Украины означает потенциальные колебания евровалюты к гривне в пределах 36−49,5 копеек на евро.

Нацбанку придется активно поработать на украинском межбанке (особенно в четверг и пятницу), чтобы по возможности смягчить влияние международной волатильности пары евро/доллар не только на курс доллара к гривне, но и опосредованно — на курс евро к гривне. Это сейчас принципиально важно для НБУ, чтобы максимально сгладить влияние курсовых скачков доллара и евро на показатели инфляции в Украине. А с учетом растущей доли импорта среди товаров и услуг в воюющей Украине, это становится для Нацбанка все более важной задачей.

Мой прогноз по паре евро/доллар на период с 28 сентября по 2 октября 2026 года предполагает диапазон $1 134−1 157 за евро. На фоне ожидаемой повышенной волатильности на мировых рынках колебания курса евро к гривне в Украине 1−2 октября потенциально могут составить 31−49,5 копейки.

Однако, с учетом политики «гибкого курсообразования», которую сейчас проводит Нацбанк, фактические колебания курса евро к гривне в эти два дня, скорее всего, будут более сдержанными и не превысят 24−32 копеек.

С учетом геополитического фактора, по моему прогнозу, цена золота в период с 28 сентября по 2 октября будет находиться в диапазоне $4 180−4 420 за унцию. Ежедневные колебания котировок «желтого металла» могут составлять $32−75 за унцию под влиянием экономических новостей, а также геополитических и военных событий на Ближнем Востоке.

Стоимость серебра в этот период, по моему прогнозу, будет находиться в диапазоне $61,2−69 за унцию. Основное влияние на его котировки будут оказывать экономические новости и спрос на этот драгоценный металл со стороны реального сектора мировой экономики. Ежедневные колебания цены серебра могут составлять $1,2−2,7 за унцию.

Из внутренних факторов, которые будут влиять на отечественный валютный рынок, я обратил бы внимание на:

Интервенции НБУ. Нацбанк вынужден проводить практически ежедневные интервенции по продаже доллара, чтобы закрывать дефицит валюты на торгах. По моим прогнозам, с 28 сентября по 2 октября НБУ для поддержки гривны на межбанке придется потратить не менее $1 130 млрд — 1 440 млрд. Именно интервенции НБУ на украинском межбанке, его оперативная реакция на поведение пары евро/доллар на внешних площадках и на спрос/предложение на украинских торгах сформируют курсовой тренд на нашем валютном рынке на этой неделе.

Завершение месяца, конец квартала и начало нового отчетного периода. Последние рабочие дни сентября пройдут на межбанке непредсказуемо: ситуация будет зависеть от ситуативных задач отдельных крупных игроков украинского валютного рынка и графика их выхода на рынок со своими операциями.

Я прогнозирую рост статистики на торгах 28−30 сентября в пределах до $305 млн — 390 млн за счет фактора завершения месяца и третьего квартала 2026 года.

1 октября активность торгов по статистике Блумберг несколько снизится до $280 млн — 315 млн за счет фактора первого дня месяца, когда клиенты только подводят первые итоги завершенного месяца и определяются с окончательными задачами на новый период.

Но уже со 2 октября активность клиентов на межбанке начнет снова расти до уровней ежедневных операций, зарегистрированных по системе Блумберг, в пределах ежедневных $300 млн — 360 млн.

Поведение населения на валютном рынке. По моему прогнозу, на этой неделе ежедневное превышение объемов покупки валюты населением — как с зачислением на банковские карты, так и на наличном рынке, — над объемами ее продажи с карт и через обменные пункты составит от $28 млн до $70 млн.

Частично рост спроса на валюту будет обусловлен и обновлением с 1 октября ежемесячных лимитов НБУ. Напомню, что после пересмотра лимитов летом этого года граждане могут ежемесячно покупать валюту с зачислением на банковские счета в эквиваленте до 200 тыс. гривен, против прежних 50 тыс. гривен. Кроме того, в августе Нацбанк повысил лимиты на покупку валюты для расчетов граждан за рубежом и проведения ряда других операций. Действие этих факторов традиционно будет способствовать увеличению спроса на валюту в первые дни октября.

Существенное влияние на поведение участников валютного рынка продолжат оказывать интенсивность российских обстрелов портовой, складской и другой инфраструктуры Украины, а также ситуация на фронте. Эти факторы будут отражаться на объемах предложения валюты со стороны экспортеров и спросе на нее со стороны отдельных групп импортеров.

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Прогноз курса доллара и евро на 28 сентября — 2 октября

Межбанк

При прогнозном коридоре с пары евро/доллар на мировом валютном рынке в пределах от 1,134 до 1,157 доллара за евро и прогнозном коридоре по котировкам безналичного доллара на торгах в этот период в пределах от 44,55 до 45,30 гривен, коридор по безналичному евро в этот период, по моим расчетам, будет в пределах от 50,65 до 51,80 гривен.

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Наличный рынок

Обменники финкомпаний и большинство банков проработают со спредом по доллару в пределах от 15 до 25 копеек, и по евро — в пределах до 20−70 копеек, с частой сменой своих ценников в течение дня, в зависимости от поведения межбанка и тренда по паре евро/доллар в мире.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 44,30 до 45,50 гривен, а в обменниках финкомпаний — от 44,50 до 45,45 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 50,55 до 52,20 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 50,60 до 52,10 гривен.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Источник: Минфин
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