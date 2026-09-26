Raiffeisen готовит запуск криптоторговли в трех странах в 2027 году

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) заключила соглашение с Bitpanda, которое позволит ее дочерним банкам в Центральной и Восточной Европе предлагать клиентам операции с криптоактивами. Технологическую инфраструктуру предоставит Bitpanda, говорится в сообщении компании.

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Что известно о запуске

Банки группы обслуживают около 18 млн клиентов. Внедрение сервиса будет поэтапным, отметили в RBI.

Издание Cointelegraph со ссылкой на представителя банка сообщил, что в первую очередь функция станет доступной клиентам в Албании, Чехии и Словакии. Запуск там запланирован на первую половину 2027 года.

Каждый банк группы определит набор услуг и сроки их внедрения с учетом требований своего рынка, подчеркивается в сообщении RBI.

Аналогичный сервис уже работает в Австрии: с 2024 года клиенты регионального Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien могут покупать и продавать криптоактивы через банковское приложение. Операции там также обеспечивает Bitpanda. Компания также предоставляет доступ к торговле криптовалютой клиентам других банков, в том числе немецкого N26.

Что известно о Bitpanda

Bitpanda была основана в Вене в 2014 году как платформа для торговли криптовалютой. Сейчас она предлагает и другие инвестиционные продукты, а также предоставляет технологию для работы с цифровыми активами банкам.

По данным компании, у нее более 7 млн зарегистрированных пользователей. В 2021 году Bitpanda привлекла $263 млн при оценке в $4,1 млрд. Раунд возглавил фонд Valar Ventures Питера Тиля.

Bitpanda является официальным партнером футбольного клуба «Арсенал» по криптовалютной торговле. В январе 2026 года Bloomberg писал, что Bitpanda рассматривает размещение акций во Франкфурте с оценкой €4−5 млрд уже в первой половине года. В сентябре глава компании сообщил Bloomberg, что размещение отложено до более подходящих рыночных условий.