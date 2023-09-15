Доллар снова дорожает: какого курса ждать на выходных

Эта неделя на валютном рынке оказалась очень активной и немного нервозной. Кроме обычной «текучки», существенно повлияли на поведение всех участников рынка как внутренние факторы — заседание Правления Нацбанка по учетной ставке, так и международные — заседание ЕЦБ по процентной ставке.

Решения НБУ

Многие клиенты опасались изменений не столько самой учетной ставки НБУ, сколько его возможных решений по отпусканию курса в более или менее вольное плавание.

Поэтому, на всякий случай, во все дни до заседания регулятора, клиенты старались максимально закрыть свои валютные покупки на межбанке. И Нацбанк был вынужден очень часто закрывать весь дефицит предложения за счет своих интервенций по продаже валюты по курсу 36,9343 гривны за доллар.

В итоге, 14 сентября НБУ ожидаемо снизил учетную ставку до 20% годовых, плату по депсертификатам на 3 месяца установил на уровне тех же 20% годовых, а по депсертификатам «овернайт» — опустил до 16% годовых.

Не сработали опасения тех, кто ждал отпускания курса, и к пятнице межбанковский рынок относительно успокоился. Но только относительно. Ведь чиновники Нацбанка на своей пресс-конференции снова намекнули на скорое изменение дизайна работы межбанковского рынка с элементами плавающего курсообразования. И это оставляет местный валютный рынок в некотором напряжении.

Внешние факторы

По решениям ЕЦБ (читай, для валютного рынка — по паре евро/ доллар и по курсу евро относительно гривны) ситуация оказалась непростой. Европейский регулятор увеличил базовую процентную ставку до 4,5% годовых, ставку по депозитам — до 4%, а по краткосрочным кредитам ЕЦБ — до 4,75% годовых. То есть поднял все базовые «пороги» на очередные 0,25% годовых.

Но часть рынка «закладывалась» на сохранение ставок на предыдущем уровне. И поэтому после решений ЕЦБ начались валютные ралли по паре евро/доллар, и, соответственно, — по курсу евро относительно гривны. Вот так это выглядит на графике последних дней на момент написания статьи в пятницу 15 сентября:

Благодаря такой «дискотеке» по паре евро/доллар на международных рынках при сохранении безналичного доллара на торгах в привычном коридоре 36,5686−36,9343 гривны, курс евро за период с 11 сентября по 15 сентября на момент закрытия торгов в Украине на 15:00 по Киеву просел почти на 30 копеек — с 39,26/39,6415 до 38,9638/39,3534 грн.

Что происходило на наличном рынке

На наличном рынке была своя история. Ажиотажа по покупке валюты нет, так как послабления Нацбанка в виде разрешения покупки валюты населению на карты в пределах до 50 тысяч гривен в эквиваленте, и покупки долларов и евро на трехмесячные валютные депозиты до 200 тысяч гривен в эквиваленте, играют роль своеобразного предохранителя для курса гривны. Но все же спрос на наличную валюты сохраняется пока достаточно высоким. Это хорошо видно по статистике Нацбанка за последние дни.

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

То есть заявления чиновников Нацбанка, прозвучавшие на пресс-конференции НБУ 14 сентября, о скором изменении правил игры на валютном рынке, все равно «пугают» граждан. И часть людей все же пошла в обменники за наличной валютой. Этим и пользуются сейчас финансисты, постепенно задирая наличный курс доллара:

По курсу же наличного евро относительно гривны ситуация несколько иная, что связано, на самом деле, только с проседанием в этот период евровалюты на международных площадках:

Прогноз наличного курса доллара и евро 16−17 сентября

«Страхи» определенной части граждан по поводу возможного скорого отпускания курса сохранятся и на этих выходных, что поддержит тенденцию последних дней, когда, в целом, население покупает наличной и безналичной валюты больше, чем сдает.

Большинство обменников в эти выходные постарается поддержать тренд на постепенное подорожание валюты. Хотя и будут при этом работать в формате «с оборота». Но при этом все же несколько расширят спред в пределах: по доллару — от 20−25 копеек до максимум 30−50 копеек, а по евро — в пределах от 25−35 копеек до максимум 1 гривны.

Но при этом особых сюрпризов от обменников ждать не стоит. Как только владельцы обменников будут видеть, что «тяги» нет, они будут корректировать курс продажи или покупки валюты в своих сетях пунктов обмена для стимулирования роста объема операций и зарабатывать таким образом именно за счет оборота. «Остужать» аппетиты отдельных сетей обменников будут и конкуренты, которые тоже не прочь дополнительно заработать за счет переманивания крупных платежеспособных клиентов посредством снижения для них оптового курса продажи.

При этом сохранится также и практика в части особо «жадных» обменников в местах с низкой конкуренцией по выставлению спреда между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро в размере до 1 гривны.

Психологический фактор по постепенному задиранию котировок продажи валюты при выставлении обменниками курсов в эти дни часто будет работать даже в большей степени, нежели сугубо экономика.

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний в эти субботу и воскресенье будет в пределах коридора: прием от 37,80 до 38,15 гривен и продажа от 38,20 до 38,50 гривен.

А курс евро в обменниках в эти дни будет в пределах: прием от 40,50 до 40,90 гривен и продажа от 41,05 до 41,50 гривен.