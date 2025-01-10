Минфин - Курсы валют Украины

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10 января 2025, 19:30 Читати українською

Доллар снова дорожает, а евро ползет вниз: чего ждать от курса в ближайшие дни

Ситуация на валютном рынке Украины остается достаточно напряженной. Фактор излишней гривневой ликвидности, которая накопилась в банковской системе после расчетов бюджета с контрагентами в конце 2024 года, продолжает «давить» на курс гривны на межбанке. Что будет с курсом в ближайшие дни — читайте в свежем прогнозе «Минфина».

Ситуация на валютном рынке Украины остается достаточно напряженной.

Итак, «лишняя» гривна «давит» на курс, а это, в свою очередь, подстегивает котировки и наличного рынка. Это признает и сам Нацбанк, комментируя ситуацию с ростом курса последних дней.

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро

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Динамика безналичного курса доллара в конце декабря 2024 года — первой декаде января 2025 года

По данным Минфина Украины, кассовые расходы госбюджета в декабре 2024 составили рекордные 704,7 млрд грн, по сравнению с 426,3 млрд грн в ноябре.

В том числе по общему фонду — 491,9 млрд грн, против 340,2 млрд грн в ноябре.

Именно эти средства по факту увеличили вложения клиентских денег банками в депсертификаты Нацбанка до уровней 0,5 трлн гривен.

Объем операций НБУ по регулированию ликвидности банков

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А также они стали главным ресурсом, который спровоцировал спрос на валюту на межбанке в конце 2024 года и в первой половине января 2025 года. И Нацбанку практически ежедневно приходилось выходить на рынок с продажей доллара, чтобы хоть как-то сбить этот тренд к концу недели.

Но пока этот потенциал для дальнейшего роста котировок безналичного доллара все еще явно не исчерпан. И, даже несмотря на массированные интервенции Нацбанка, дополнительное давление на курс гривны еще продолжится как минимум до конца месяца.

Из позитивного по перспективам гривны на этой неделе можно отметить резкое увеличение ЗВР Украины.

По состоянию на 1 января 2025 года, по предварительным данным Нацбанка, они составили порядка $43 787,6 млн, увеличившись в декабре сразу на 9,7%, по сравнению с ноябрем.

Это произошло только благодаря валютным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте за этот период.

Динамика международных резервов

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На курс безналичного евро относительно гривны на этой неделе традиционно повлияло поведение пары евро/доллар на международных площадках. Там евро постепенно проседал и находился в пределах 1,025 — 1,03 доллара с небольшими ситуативными отклонениями.

Повлияли и скачки курса доллара относительно гривны на нашем межбанке, где нацвалюта все же постепенно девальвировала практически всю первую половину недели.

Но в целом, проседание евро на внешнем рынке оказало больший эффект на конечный курс евровалюты к гривне, чем рост котировок доллара на нашем межбанке.

График курса евро на межбанке за неделю

В итоге за 6−10 января 2025 года доллар при продаже на межбанке вырос на 10 копеек — со стартовых уровней понедельника 42,15/42,18 до 42,23/42,28 гривен к завершению торгов пятницы. Но это в основном происходило из-за активных вливаний доллара на межбанке со стороны Нацбанка, что сбило котировки к четвергу-пятнице. В начале же и середине недели курс американской валюты, напротив, активно шел вверх.

А вот котировки продажи безналичного евро за этот же период упали на 21 копейку — с 43,5409/43,5508 до 43,3026/43,3412 гривен. На наличном же рынке доллар вечером пятницы 10 января 2025 года продавали по 42,70 — 43,05 гривен, а евро — по 44,40- 44,65 гривен.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 11−12 января

В условиях сохранения повышенного спроса на валюту и неопределенности дальнейшего поведения межбанка, владельцы обменников на этих выходных снова установят достаточно большой уровень спреда между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро.

Большинство обменников финкомпаний и работающих в эти субботу и воскресенье отделений банков сохранят формат работы «с оборота» со спредом в пределах 20−30 копеек на долларе и в 20−50 копеек на евро.

Общий настрой рынка — на тестирование новых, более высоких уровней котировок — сохранится.

Курс наличного доллара в субботу и воскресенье в большинстве обменников финкомпаний и открытых в эти выходные отделений банков будет в пределах коридора: прием от 42,10 до 42,65 гривен и продажа от 42,80 до 43,25 гривен.

А курс наличного евро 11−12 января будет находиться в пределах коридора: прием от 43,30 до 44,20 гривен и продажа от 44,25 до 44,65 гривен.

Широкий разброс котировок по покупке/продаже евро будет «визитной карточкой» этих выходных.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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