Доллар или евро: на какой валюте можно будет заработать на этих выходных

Эта неделя не была тихой на украинском валютном рынке. Всю первую половину недели гривна на межбанке быстро девальвировала как относительно доллара, так и относительно евро. Что происходило дальше, и каким будет курс на выходных, — в свежем прогнозе «Минфина».

В среду 14 августа котировки продажи американской валюты на торгах точечно пробивали уровень в 41,40 гривен и выше. Но еще сильнее рос евро, достигая на торгах отметки даже в 45,56 гривен.

На такое стремительное подорожание евровалюты в Украине повлияла синергия двух факторов: рост евро относительно доллара значительно выше психологического уровня в 1,10 доллара к середине недели. Параллельно с этим — рост доллара относительно гривны на отечественном межбанке. В итоге — взлет курса евро к историческим максимумам.

В ответ на такое поведение межбанка росли котировки и на наличном рынке, где в этот период доллар часть банков продавали по 41,70 гривен, а евро даже доходил и до 46 гривен.

Курс доллара (межбанк) за неделю

Курс наличного доллара за неделю

Курс евро (межбанк) за неделю

Курс наличного евро за неделю

Нацбанк на первом этапе не особо сопротивлялся росту котировок доллара, хотя и присутствовал на рынке с частыми интервенциями. Но уже в среду регулятор был вынужден достаточно активно вмешиваться в процесс курсообразования за счет более оперативного «заливания» рынка валютой в моменты роста котировок. Это приводило к снижению давления на курс и, как следствие, — торможению роста котировок.

Без активных ежедневных интервенций Нацбанка доллар и евро явно бы продолжили свой рост на всех сегментах валютного рынка в гораздо больших масштабах. После среды тренд ненадолго развернулся в сторону некоторого укрепления позиций гривны в четверг, но в пятницу курс снова пошел быстро вверх.

Но при этом евро уже не бил исторических антирекордов в Украине. Причина — чуть поутихла лихорадка по паре евро/доллар на внешних площадках, что и повлияло при пересчете соотношений на поведение курса евровалюты в нашей стране:

График пары евро/доллар

В итоге за неделю с 12-го по 16-е августа доллар на межбанке вырос при продаже на 12 копеек — с 41,13/41,175 до 41,275/41,295 гривен, а курс безналичного евро при продаже подрос сразу на 46 копеек — с 44,9304/44,9631 до 45,4190/45,4245 гривен. Все-таки частично сработал и как фактор роста курса доллара в Украине, и достаточно высокий уровень котировок евро относительно доллара на внешних площадках.

На наличном рынке вечером в пятницу доллар продавали по 41,45 — 41,55 гривен, а евро по 45,45 — 45,70 гривен. Ажиотажа по скупке валюты не наблюдалось, хотя статистика Нацбанка и показывает продолжение цикличного (периодически раз в 6−8 дней) роста объемов операций населения с валютой, что обычно сигнализирует в Украине об усилении волатильности на валютном рынке.

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

Из позитивных новостей, несомненно, нужно отметить получение 13 августа Украиной 4,2 млрд евро от Евросоюза по программе Ukraine Facility.

В сочетании с получением грантовой помощи от США 5 августа на сумму $3,9 млрд, это позволит Нацбанку иметь дополнительный запас прочности по золотовалютным резервам для поддержания курса гривны на межбанке. Да и сами чиновники Нацбанка, после получения этой международной помощи, в своих заявлениях стали более уверенно говорить о сохранении должного контроля со стороны НБУ по курсовым трендам на валютном рынке.

В сочетании с началом периода бюджетных платежей у бизнеса, который традиционно страхует гривну на межбанке и опосредованно на наличном рынке, владельцам обменников можно несколько снизить свои опасения по резкой девальвации гривны и перейти в формат работы «с оборота». По крайней мере, на эти выходные.

Прогноз по наличному курсу на 17−18 августа

Но это не означает, что потенциальные покупатели валюты смогут окончательно и надолго расслабиться. Слишком уж много факторов сейчас работают против гривны и условное снижение напряжения на валютном рынке последних дней будет очень недолгим.

В данной ситуации в субботу и воскресенье большинство обменников продолжит работать со средним размером спреда между покупкой и продажей валюты в пределах 20−25 копеек по доллару и 20−35 копеек по евро.

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний и работающих в выходные отделений банков, будет в пределах коридора: прием от 40,60 до 41,30 гривен и продажа от 41,35 до 41,65 гривен.

А курс евро владельцы обменников 17−18 августа выставят в пределах: прием от 44,50 до 45,40 гривен и продажа от 45,50 до 45,85 гривен. Евровалюта останется главным инструментом для спекулятивного заработка на этих выходных.