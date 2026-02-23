Доллар или евро: какую валюту украинцы складывают под матрас и несут в банки

Геополитика и экономические интересы изменяются, трансформируя поведение как бизнеса, так и населения. По мере того, как украинская экономика все глубже интегрируется с европейской, вес евро в стране закономерно растет. Впрочем, несмотря на эти изменения доллар остается валютой номер один. Разберемся подробнее на языке цифр: где позиции американской валюты все еще крепкие, а где евро уже начинает наступать ей на пятки.

Как читать сигналы статистики украинских ЗВР

Валютная структура международных резервов традиционно не находится в фокусе внимания, уступая более важному показателю — их величине. А зря: распределение резервов между разными валютами и золотом красноречиво.

Доля евро достигла минимума в 2024 году. В начале декабря в валютных резервах НБУ было менее полумиллиарда евро, лишь 1% от их общего объема. Дальнейший разворот политики США сдвинул груз поддержки Украины в войне больше в сторону ЕС. Поскольку львиная доля финансовой помощи в нашей стране поступает в евро, теперь в резервах от четверти до трети занимает именно эта валюта.

Источник: НБУ, расчеты ICU

Однако это пока не сказалось на валютных интервенциях. Еще в середине 2022 года Нацбанк перешел исключительно на доллар в своих интервенциях на межбанковском рынке и пока не менял эту практику. Но не исключено, что в будущем нас могут ожидать перемены. Целесообразность переориентации курса гривны по доллару на евро выглядит не как технический вопрос, а как стратегическое решение.

Какую валюту украинцы складывают под матрац

Сказать точно, сколько наличного евро находится на руках украинцев, невозможно, ведь нет статистики на эту очень частную тему. Можно только делать оценки. В том, что доллар остается иностранной валютой номер один, сомнений пока не возникает, но каковы пропорции? Более четверти иностранной наличной валюты, которую покупают в Украине через отделения банков и официальных обменников, приходится на евро. Что достаточно много. В 2017—2021 годах эта доля составляла всего 12−14%, то есть с того времени она выросла вдвое.

В прошлом году наблюдалась любопытная тенденция. Украинцы отреагировали на так называемый Liberation day — объявление президентом Трампом тарифов и сопровождавшую его девальвацию доллара. Курс к евро снизился с почти паритета в феврале 2025-го до 1,17 за несколько месяцев.

В этот период покупки наличного доллара существенно снизились. Его покупали почти столько, сколько продавали, и это после рекордных покупок накануне. В то же время можно было наблюдать накопление наличного евро, которого покупали больше, чем продавали. Но ближе к 2026 году, когда курс несколько стабилизировался, покупки доллара возобновились.

Источник: НБУ, расчеты ICU

А что касается нелегальных обменников, цифры которых не попадают в статистику? У меня нет оснований полагать, что структура валютообменных операций в этом сегменте существенно отличается, и такие канторы продают только доллар или, наоборот, евро. Скорее всего, соотношение примерно такое же, как и в легальных обменниках. Единственное отличие состоит в том, что чистая покупка валюты в таких заведениях близка к нулю.

Сколько евро население держит в банках

С наличными разобрались, а как насчет иностранной валюты в банках? Суммарно резиденты Украины держат в отечественных банках средств в иностранной валюте почти на $21 млрд. Это совсем немного. Для сравнения: в рекордном 2024 году банки ввезли в страну наличной валюты на $29 млрд больше, чем вывезли.

Но мы не об этом. Сколько безналичной валюты украинцы держат в евро? Ответ — все больше, но доллар остается на лидирующих позициях.

Так, украинский бизнес на начало 2026 46% своих валютных средств в банках Украины держал в евро. Здесь тоже можно рассмотреть влияние геополитики. Так, доля евро была самой низкой в 2011—2016 годах и постепенно росла по мере большей интеграции страны в европейскую экономику.

Лидером по популярности евро является перерабатывающая промышленность. На нее приходится почти половина всех средств бизнеса в евро, к тому же доля евро в валютных средствах у компаний этой отрасли достаточно высока — 66%. В то же время у компаний из аграрного сектора, где ценообразование часто в долларе, доля евро низкая — лишь 22%.

Источник: НБУ, расчеты ICU

У физических лиц доля евро в валютных средствах растет довольно медленно и равномерно. Причиной являются различные функции, выполняемые валютой в банках для разных категорий клиентов. Если у бизнеса валютные средства — это в первую очередь расчеты за импорт или выручку от экспорта, то у физических лиц — это о сбережениях, защите от девальвации. В этом плане доллар остается более понятным. К тому же ставки хоть и низкие в валюте, но в долларе они часто на полпроцентного пункта выше.

Доллар еще некоторое время будет оставаться валютой номер один для многих украинцев. Мы и дальше будем считать стоимость недвижимости или авто в американской валюте. Однако при дальнейшей глубинной интеграции с ЕС и наращивания торговых связей бизнес — а вслед за ним и рядовые граждане — все активнее будут переходить на евро. Конечно, этот сценарий реален при условии, что проект Европейского Союза переживет сегодняшние вызовы.

