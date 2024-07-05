Доллар и евро вышли на плато: как долго продлится курсовой релакс

Курс доллара и евро в последние дни достаточно стабильный. О том, стоит ли расслабляться с курсом и на какой срок, — в свежем прогнозе «Минфина».

Первая рабочая неделя июля прошла на валютном рынке достаточно позитивно для гривны, хотя в итоге за этот период курс доллара на торгах несколько вырос. Но:

Во-первых, Украина получила пятый транш в размере около $2,2 млрд от МВФ в рамках четырехлетней программы механизма расширенного финансирования Extended Fund Facility — EFF. Напомню, что общий объем финансирования по этой программе Фонда составляет $15,6 млрд, из которых наша страна уже получила за 14 месяцев функционирования программы около $7,6 млрд.

Психологически очень важен тот факт, что впервые за всю историю сотрудничества с МВФ Украина успешно прошла четвертый пересмотр программы, хотя ранее больше, чем до 3-го пересмотра дело вообще не доходило. Это очень важный месседж нашей стране от Фонда в условиях войны и нерешенного пока вопроса о реструктуризации внешнего долга.

Для получения дальнейшего финансирования Украина должна будет к пятому пересмотру продолжить структурные реформы, охватывающие госфинансы, финсектор, монетарную и валютно-курсовую политику, управление, борьбу с коррупцией и энергетический сектор.

Кроме стандартного уже антикоррупционного набора требований МВФ, по факту это делает следующий шаг к уже скорой приватизации двух госбанков (Укргазбанк и Сенс Банк), а также ведет к изменениям на валютном рынке, и поможет Нацбанку в части наличия необходимых валютных ресурсов для проведения интервенций на межбанке для поддержки гривны.

Во-вторых, на этой неделе были достаточно активными экспортеры, которые продавали валютную выручку, чтобы обеспечить свои гривневые расчеты с персоналом за прошлый месяц и с контрагентами-поставщиками по действующим контрактам. Это позволило Нацбанку частично закрыть потребности рынка не только за счет траты ЗВР, но и за счет ресурсов самого рынка. Хотя при этом регулятор и был замечен на межбанке практически ежедневно.

В целом по системе Блумберг за 1−5 июля были зарегистрированы ежедневные объемы операций на валютном межбанке в пределах от $159,74 млн до $195,17 млн, что весьма неплохо, с учетом выходного четверга в США (День независимости) и работы украинского межбанка 4 июля по доллару из-за этого на условиях ТОМ.

В итоге за 1−5 июля курс продажи доллара на межбанке все же вырос на 5 копеек — с котировок понедельника 40,53/40,55 до 40,58/40,60 гривен, а курс продажи безналичного евро на торгах взлетел на 25 копеек — с 43,6548/43,6561 до 43,8994/43,9089 гривен.

Успехи евро на нашем межбанке в основном были связаны с укреплением евровалюты относительно доллара на внешних площадках, где котировки евро ушли выше психологического уровня в 1,08 доллара. Это привело к автоматическому пересчету через евро/доллар и доллар/гривна котировок евровалюты и относительно гривны.

График межбанк (доллар) за 1−5 июля 2024 года

График межбанк (евро) за 1−5 июля 2024 года

На такое поведение межбанка соответствующим образом реагировал и наличный рынок. Правда, более спокойно и плавно:

График наличного курса доллара за 1−5 июля 2024 года

График наличного курса евро за 1−5 июля 2024 года

Большинство обменников финкомпаний, а также банков всю неделю проработали в формате «с оборота» без особых попыток раскачать курс, хотя курс продажи доллара многие из обменников выставляли выше психологического порога в 41 гривну.

Такое развитие событий на валютном межбанке привело к тому, что под вечер пятницы 5 июля в кассах банков и в обменниках финкомпаний курс продажи наличного доллара находился в пределах от 40,85 до 41,05 гривен, а евро — от 44,25 гривен до 44,45 гривен.

Интересно, что в самом конце июня был день, когда объемы покупки и продажи валюты населением почти сравнялись. Это было воскресенье, 30 июня. Но уже со следующего дня ситуация на рынке вернулась к прежнему формату превышения покупки валюты гражданами над объемами ее сдачи в кассы банков и в обменники финкомпаний:

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

Несмотря на нерешенный пока вопрос о реструктуризации внешнего долга Украины (дедлайн — начало августа), обстановку на нашем валютном рынке на этой неделе можно считать полностью контролируемой со стороны Нацбанка.

Единственной по-настоящему «плохой» новостью для валютного рынка на этой неделе можно считать сокращение ЗВР до уровня $37,894 млрд по состоянию на 01.07.2024 года. Сам НБУ признает, что основной проблемой снижения резервов была необходимость проведения валютных интервенций для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и для сглаживания курсовых колебаний, а также погашение долгов Украины в иностранной валюте. И что эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и размещения валютных ОВГЗ.

При этом успокаивающим фактором тут можно назвать то, что текущий объем ЗВР обеспечивает финансирование 4,9 месяцев будущего критического импорта. Это говорит о том, что даже в условиях войны определенный запас прочности у Украины есть — и это главное.

В этих условиях суббота и воскресенье, 6−7 июля, на наличном валютном рынке пройдут спокойно с тем же форматом работы большинства обменников «с оборота». Спред между покупкой и продажей валюты будет в пределах 20−30 копеек по доллару и 20−40 копеек по евро.

Прогноз наличного курса доллара и евро на 6−7 июля

Несмотря на в целом позитивные новости для гривны как со стороны МВФ, так и со стороны самого валютного межбанка Украины, война налагает свой отпечаток на поведение владельцев обменников в части курсообразования. И учитывая, что спрос на наличную валюту со стороны граждан сохраняется стабильно высоким, — снижать ценники продажи наличной валюты обменникам особого резона нет.

Но и играть «на повышение» у них сейчас особенно не получится, ведь начало нового месяца снова открыло для желающих прикупить валюту возможность сделать это не только «живьем» в обменниках, но и через покупки долларов и евро на карты. И поскольку карточный курс банков иногда более привлекательный, чем наличный, многие украинцы этим активно пользуются, что снижает спрос на наличную валюту в обменниках.

Более того, в последнее время конкуренция между обменниками за платежеспособного клиента (особенно оптового — от 1000 долларов или евро) только усилилась, что тоже на руку желающим купить или продать валюту. Ведь рост конкуренции сдерживает аппетиты финансистов в части задирания валютных котировок вверх. Поэтому в этой ситуации особых сюрпризов в части валютных ценников обменников мы на этих выходных не увидим.

Но уже с середины месяца ряд факторов снова начнет работать против гривны, что в дальнейшем будет помогать финансистам психологически раскачивать рынок. Поэтому до середины месяца у украинцев, желающих купить валюту, еще есть возможность сделать это спокойно, без суеты и подбирая наиболее оптимальный для себя курс.

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний и работающих в выходные отделений банков, будет в пределах коридора: прием от 40,40 до 40,70 гривен и продажа от 40,80 до 41,10 гривен.

А курс евро владельцы обменников 6−7 июля выставят в пределах: прием от 43,70 до 44,20 гривен и продажа от 44,30 до 44,60 гривен. Евровалюта останется основным инструментом для спекуляций на наличном валютном рынке на этих выходных.