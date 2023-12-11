Доллар и евро в середине декабря: основные угрозы для гривны и как они повлияют на курс

Середина декабря на валютном рынке Украины пройдет очень напряженно в силу значительного числа факторов. Они обязательно приведут к росту волатильности котировок гривны относительно доллара и евро. Подробнее — в традиционном недельном обзоре.

К основным факторам, под воздействием которых будет формироваться курс на этой неделе, можно отнести:

Решения Нацбанка по учетной ставке и денежно-кредитной политике, а также заседания ФРС США и ЕЦБ по ключевым ставкам. Каждое из этих событий даже по отдельности уже способно существенно влиять на рынок. В этот раз заседания всех трех регуляторов практически сошлись во времени, поэтому повышенная турбулентность котировок на международном и украинском рынке гарантирована.

13 декабря пройдет заседание Федрезерва, который, по прогнозам, оставит ставки без изменений. 14 декабря пройдет заседание Правления НБУ. По моему прогнозу, регулятор снизит учетную ставку с действующих 16% годовых до 14−15% и скорректирует плату по депсертификатам «овернайт» до уровня новой учетной ставки. Ставка по депсертификатам на 3 месяца будет снижена с действующих 20% годовых до 18−19% годовых. Также 14-го числа свое слово по ключевым ставкам скажет ЕЦБ. Мой прогноз: так же, как и ФРС США, европейские чиновники центробанка оставят их без изменений.

Подобные сценарии закладывает и большинство участников рынка. Но если что-то пойдет не так в решениях украинского регулятора или, например, Джером Пауэлл, как глава Федрезерва, и Кристин Лагард (ЕЦБ) допустят слишком «ястребиную» или слишком «голубиную» риторику, комментируя перспективы по ставкам на 2024 год, значительные скачки валютных котировок не заставят себя долго ждать. Молниеносно среагируют на это также рынок золота и торговые фондовые площадки по всему миру. В итоге, скучать не будут ни международные, ни местные финансисты, ни дилеры банков, инвестиционных домов и финкомпаний.

Интервенции Нацбанка, их объемы и тактика поведения регулятора на межбанке. Аукционы Минфина по размещению ОВГЗ.НБУ останется главным продавцом доллара на рынке, поэтому и дальше практически будет диктовать курсовой тренд на торгах. Последние несколько дней Нацбанк постепенно девальвировал нацвалюту в пределах ежедневных 5 — 12 копеек на долларе.

Если эта тенденция сохранится, к концу года негативные ожидания госсектора, бизнеса и населения по перспективам нацвалюты усилятся. Это психологически очень опасно в первые, традиционно девальвационные месяцы зимы нового года. Тем более, в условиях, когда достаточно активно некоторыми СМИ разгоняется тема снижения объемов международной помощи Украине.

Поэтому Нацбанку и Минфину сейчас важно продемонстрировать как условную стабильность по курсу, так и закрытие проблем по госфинансам, причем не эмиссионным путем, что прописано в соглашениях с МВФ. А это очень сложная задача в условиях войны. К чести чиновников обоих ведомств — пока общая статистика достаточно оптимистична:

ОВГЗ. В течение 11 месяцев 2023 года правительство привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 368, 765 млрд грн, $3385,3 млн и 709,3 млн евро. На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 216, 034 млрд грн, $3175,3 млн и 588,0 млн евро. То есть за январь-ноябрь 2023 года заимствования Министерства финансов на внутреннем долговом рынке на 164 980,9 млн грн в эквиваленте превышали выплаты по облигациям внутреннего государственного займа.

При этом роловер вложений в ОВГЗ по итогам 11 месяцев 2023 года составил 140% по номиналу во всех валютах по текущему официальному курсу, а максимальная доходность размещаемых на аукционах ОВГЗ в ноябре была в гривне 18,9% годовых и в долларах США — 4,7% годовых. Размещений ОВГЗ, номинированных в евро, в ноябре не проводилось.

Бюджетное финансирование. За 11 месяцев 2023 Украина аккумулировала в общем и специальном фонде госбюджета почти 2 трлн грн внутренних ресурсов: налогов, сборов, пошлин и других платежей, а также около 400 млрд грн грантов от партнеров. По данным правительства, с января по ноябрь страна получила $37,4 млрд внешнего финансирования.

ЗВР. По состоянию на 1 декабря 2023 года международные резервы Украины, по предварительным данным Нацбанка, составили $38 785,2 млн. В ноябре они снизились на 0,5%, что не критично, учитывая, что данными резервами сейчас с лихвой перекрывается стандартное требование закрытия, как минимум, трех месяцев объемов критического импорта.

Динамика международных резервов

Но график и своевременное поступление международной финансовой помощи в 2024 году являются главными факторами стабильности гривны в ближайшее время. И об этом откровенно говорит как Нацбанк, так и правительство.

То есть зависимость от внешнего финансирования останется главной проблемой для украинской экономики и бюджета на протяжении всего следующего года.

Завершение года и дальнейший рост негативного сальдо торговли. До конца года правительству еще предстоит закрыть значительные объемы своих обязательств в гривне, что традиционно будет давить на курс. Очень тревожные сигналы подает статистика внешней торговли Украины. Хотя мы все понимаем, что значительная часть негатива в данном случае — это военные или связанные с ними последствия для украинского бизнеса, граждан и государства в целом.

Дефицит внешней торговли за 10 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года вырос в 2,6 раза — с $ 2,69 до $7,05 млрд, в 2023 году — уже в 3 раза, до $22,3 млрд. То есть, за период войны сальдо торгового баланса ухудшилось почти в 8 раз. В условиях воюющей страны это приводит, с одной стороны, к потенциальному росту гривневого навеса на валютном рынке, с другой — к вымыванию валюты из Украины для оплаты импорта при пробуксовывании экспорта.

Экспорт сейчас в полную силу не работает не только из-за значительных военных разрушений предприятий, но и из-за проблем по морскому «зерновому коридору», а также блокировки соседними странами автомобильных путей доставки украинской агропродукции. Это сокращает приток валюты в Украину и, несомненно, будет давить на курс все ближайшее время.

Учитывая всю совокупность факторов, оставшиеся до конца года несколько недель будут достаточно волатильными на валютном рынке Украины. По моим расчетам, для сглаживания диспропорций между спросом и предложением валюты на торгах и поддержания курса гривны на межбанке Нацбанку с 11 по 15 декабря придется потратить от $530 млн до $820 млн резервов.

Прогноз курса доллара и евро на 11−15 декабря

Межбанк:

Доллар. Тренд постепенного роста котировок доллара на торгах продолжится. По моему прогнозу, на этой неделе котировки доллара на торгах будут в пределах 36,58 — 37,10 гривен.

Евро. Пара евро/ доллар на этой неделе, по моим прогнозам, будет находиться в пределах коридора от 1,063 до 1,089 доллара за евро. В этом случае, курс евро на украинском межбанке будет в пределах от 38,88 до 40,40 гривен за евро.

Период перед заседаниями американского и европейского регуляторов, а главное — выступления глав Федрезерва и ЕЦБ способны спровоцировать серьезные ралли по паре евро/доллар уже с 12 декабря по 14 декабря включительно.

Наличный рынок:

Спрэд при покупке/продаже валюты в большинстве обменников финкомпаний и в кассах банков будет находиться в пределах от 20−25 до 50 копеек по доллару и от 20−30 копеек и до 1 гривны по евро. Особенно страховаться финансисты будут 13 и 14 декабря, когда напряжение по решениям регуляторов (Федрезерва — 13 декабря, НБУ и ЕЦБ — 14 декабря) будет на пике.

Наличный доллар. В большинстве касс банков доллар на этой неделе будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 36,60 до 38,00 грн, а в обменниках финкомпаний в пределах от 37,10 до 37,80 грн.

Наличный евро. В банках котировки евровалюты при покупке/продаже будут в пределах коридора от 39,60 до 41,10 грн, а в обменниках финкомпаний коридор по курсам покупки и продажи евро будет в пределах от 40,00 до 41,00 грн.