Доллар и евро в мире — под давлением: что будет с курсом в Украине уже в ближайшие дни

Эта неделя оказалась очень насыщенной, с точки зрения геополитических событий, которые напрямую или косвенно влияли на курс доллара и евро в мире и в Украине. Рассмотрим их более детально.

Существенное снижение градуса напряженности в конфликте двух ядерных стран — Индии и Пакистана, а также 90-дневное перемирие в торговой войне США-Китай сработали в пользу усиления позитива в общемировой экономике и снижения глобальных мировых военных и экономических рисков.

На это немедленно отреагировал рынок золота, где металл-убежище к концу недели подешевел до уровня $3 180 за унцию на момент написания статьи с еще недавних $3 280. А также — мировой валютный рынок, где курс доллара прекратил свое глобальное падение. И даже начал периодически постепенно укрепляться к евро и некоторым другим валютам. К вечеру пятницы, 16 мая, в момент написания этой статьи американская валюта находится в пределах уровня 1,11988 доллара к евро, 0,837 швейцарского франка к доллару и 145,5 японских йен за доллар.

После еще недавних уровней в 1,155 доллара за евро — это явно прогресс для американской валюты по отношению к европейской, но относительно средний результат по отношению к валютам Швейцарии и Японии, что, впрочем, связано больше именно со спецификой этих валют, «завязанных» одновременно как на показателях рынков Европы и Азии, так и поведения именно американского фондового рынка.

Инвесторов продолжают пугать новости с Ближнего Востока, где Израиль и Хамас находятся в стадии нового усиления противостояния. А также ситуация вокруг войны рф против Украины, где переговоры в Стамбуле не привели к серьезным результатам и долгожданному 30-дневному перемирию. Путин не приехал, явно максимально снизил реальные полномочия и вес российской переговорной группы, а сами переговоры прошли по факту в формате обмена мнений и озвучивания того, что хочет россия, и при этом — без учета позиций Украины.

В итоге страны ЕС и США теперь стоят перед необходимостью резкого усиления санкций против россии, что чревато для мирового валютного рынка новой чередой рисков и вызовов. И на фоне продолжения войны рф против Украины, бушующей рядом с Европой, — это плохая новость для евро, чреватая большим числом возможных скачков пары евро/доллар на предстоящих заявлениях лидеров стран ЕС и американского президента. Ведь продолжение войны в Европе, в любом случае, снижает интерес инвесторов к европейским проектам и к активам в странах Евросоюза, граничащих с рф и беларусью. По крайней мере, до реального завершения войны рф против Украины.

Поэтому мировой валютный рынок в части продолжения войны рф против Украины останется в подвешенном состоянии. И теперь сосредоточится в этом вопросе на, возможно, уже скорой встрече руководства рф с президентом США. А также на последствиях тех дополнительных санкций, которые обещают ввести страны Запада против рф.

График стоимости золота

График пары евро/доллар

Продолжение войны на фоне очень небольшого по объемам собственного валютного рынка не делает Украину ведущим игроком в валютных играх крупнейших экономик мира, а сохраняет за ней положение заложника ситуации по курсу доллара и евро к гривне.

Хотя при этом, благодаря очень зажатому ограничениями Нацбанка нашему валютному рынку, курс гривны сейчас относительно слабо реагирует на внешние раздражители по доллару. И за счет интервенций НБУ практически держит под полным контролем межбанковские котировки по доллару.

Но зато гораздо более существенно наш рынок реагирует на международные колебания евро к американской валюте, что выражается в периодических скачках курса евро относительно гривны. Причем часто в достаточно серьезных ежедневных колебаниях курса в пределах 20−30 копеек на евро в день, а то и больше:

Курс доллара на украинском межбанке

Курс евро на украинском межбанке

В итоге за период с 12 по 16 мая курс продажи доллара на украинском межбанке подешевел на 1 копейку — с 41,53/41,56 до 41,51/ 41,55 гривен, а наличный доллар вечером в пятницу, 16 мая, обменники финкомпаний продавали по 41,45 — 41,70 гривен.

Курс продажи же евро, если сравнивать только данные понедельника и пятницы, на торгах просел на 8 копеек — со стартовых уровней 12 мая 46,6008/46,6178 до 46,4953/46,5235 гривен к завершению сессии 16 мая. А курс продажи наличного евро в обменниках финкомпаний вечером 16-го числа находился в пределах 46,70- 47,00 гривен.

Курс наличного доллара в банках и обменниках финкомпаний за неделю

Курс наличного евро в банках и обменниках финкомпаний за неделю

Прогноз курса наличного доллара и евро на 17−18 мая

В условиях сохранения высокого уровня геополитической и военной неопределенности, владельцам украинских обменников в эти выходные снова нет смысла сужать спред между покупкой и продажей доллара и евро. И они на эти выходные установят спред по доллару в пределах 20−25 копеек, а по евро — в пределах 20−50 копеек. Оптовые же обменники в субботу и воскресенье проработают со спредом по доллару и по евро в пределах 15−20 копеек.

Курс наличного доллара на выходных в большинстве обменников финкомпаний и открытых в эти дни отделений банков будет в пределах коридора: прием от 41,20 до 41,45 гривен и продажа от 41,50 до 41,80 гривен.

А курс наличного евро в эти субботу и воскресенье будет находиться в пределах коридора: прием от 46,30 до 46,60 гривен и продажа от 46,70 до 46,95 гривен.