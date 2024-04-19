Доллар и евро существенно подорожали: что творится с валютой

Эта неделя не стала удачной для гривны на валютном рынке Украины. В силу разных причин, давление на нацвалюту выросло, что привело к определенной девальвации гривны. Что происходит и какой курс увидим на выходных — в свежем прогнозе «Минфина».

Если 15 апреля, в понедельник, межбанк начинался уровнем по доллару 39,45/39,47 гривен, а по евро 42,0418/42,0472 гривны, то пятничные торги 19 апреля на 17:00 по Киеву завершились уровнями 39,91/39,95 гривен за доллар и 42,5719/42,6026 гривен за евро. Рост курса продажи за неделю по безналичному доллару составил 48 копеек, а по безналичному евро — почти 56 копеек.

Это достаточно негативные показатели для нацвалюты. Особо не смогли помочь ни период налоговых платежей у бизнеса, когда для расчетов с государством и экспортерам, и импортерам нужна именно гривна, ни периодические интервенции Нацбанка.

НБУ практически ежедневно выходил на межбанк с продажей доллара, но иногда делал это «не спеша», что приводило к постепенному росту курса. Из чего можно сделать вывод, что в эти дни регулятор решил ослабить позиции гривны на рынке, и этим подыграть как экспортерам (больше гривны от продажи валютной выручки), так и бюджету в части поступления акцизов и сборов, привязанных к официальному курсу. Выше официальный курс — больше поступления в бюджет по части импортных позиций.

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро

Межбанк по доллару за неделю:

Межбанк по евро за неделю:

Что происходило на наличном рынке

В условиях роста котировок безналичной валюты активизировался в игре «на повышение» и наличный рынок. Уже к середине недели и еще более активно к ее концу обменники финкомпаний и банки начали пытаться массово тестировать уровень продажи доллара на уровне психологического порога в 40 гривен за доллар и выше. А в пятницу они стали задирать котировки еще более агрессивно.

Ажиотажа в обменниках нет, но давление на курс все же ощущается. Чем и спешат воспользоваться как банки, так и владельцы сетей обменников финкомпаний.

Наличный курс доллара за неделю:

Наличный курс евро за неделю:

Что сыграло против гривны

В целом, против гривны сработали как внутренние факторы (рост спроса на валюту у отдельных крупных импортеров для закупки топлива, комплектующих для энергосистем, с учетом регулярных обстрелов рф энергогенерации Украины, и т. д. ), так и внешние.

В первую очередь, очередные скачки пары евро/доллар на внешних площадках, с учетом обострения военной ситуации Израиль-Иран, и в силу опубликования большого числа разнонаправленных экономических новостей по Евросоюзу и Штатам.

В итоге, пара евро/доллар снова вошла в период определенных новых валютных ралли с малопредсказуемым результатом, особенно в период атаки Израиля на иранские военные объекты в конце недели, что напрямую повлияло и на поведение курса евро относительно гривны.

График пары евро/доллар за последние дни:

Поэтому конец этой недели валютный рынок Украины встречает в формате повышенного давления на нацвалюту. Трагедии в этом нет, так как такие события, да еще в условиях войны, происходят в нашей стране достаточно часто, но и позитива для гривны в этом тоже не наблюдается.

Кроме этого, «подвисший» в Конгрессе и Сенате США вопрос американской военной и финансовой помощи Украине существенно влияет не только на ситуацию на фронтах, но и на поведение украинских властей, Нацбанка и Минфина. В условиях неопределенности, чиновники НБУ резонно в подобной ситуации не слишком спешат уж очень активно распродавать валюту из резервов на межбанке, что провоцирует и других немногочисленных продавцов к росту их запросов при продаже валюты на торгах.

Весь комплекс политических, военных и экономических событий этой недели сработал против гривны, что и видно по вышеприведенным графикам.

Прогноз наличного курса доллара и евро на 20−21 апреля

Учитывая рост котировок последних дней на межбанке и период неопределенности по многим политическим, военным и экономическим вопросам, которые напрямую влияют на валютный рынок, владельцы обменников в эти выходные продолжат определенную игру «на повышение» с тестированием уровня продажи доллара в пределах 40 гривен и существенно выше.

А также расширят спред между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро. Он составит по американской валюте от 20 до 35 копеек, а по евро — от 20 до 40 копеек. Часть обменников в местах с низкой конкуренцией попытаются его удерживать даже в пределах до 1 гривны по обеим валютам.

Тенденция превышения покупки валюты украинцами над объемами ее сдачи в банки и в обменники сохранится и на этих выходных. Рост сальдо такого превышения хорошо виден на графике Нацбанка (желтая линия в таблице данных НБУ).

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

Сумма подобного превышения в оба этих выходных дня будут, по моим прогнозам, в пределах от $24 млн до $45 млн.

А вот насколько «прибыльной» будет эта атака на гривну для владельцев обменников в эти субботу и воскресенье, будет зависеть только от самих украинцев.

Если граждане начнут активно скупать доллар по ценникам свыше 40 гривен — владельцы обменников продолжат задирать курс продажи валюты достаточно агрессивно. Но если этого не произойдет — курсовые аппетиты финансистов снизятся, ведь они зарабатывают «с оборота», и «сидеть на дорогой валюте» — это для них потеря дохода.

Но и «идти против рынка» они не смогут. То есть повышение межбанка до уровней 39,91/39,95 гривен за доллар к концу пятницы дает им условный изначальный ценник безналичной стоимости валюты, к которому надо еще прибавить и все накрутки на специфику работы наличного рынка валютообмена (затраты на содержание пунктов обмена валют, инкассацию, обеспечение наличной гривной и валютой, охрану и т. д. ). Поэтому, работать себе в убыток финансисты также не станут. Посему — ждать обвала наличных котировок на этих выходных также не стоит. Чуда не будет.

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний в эти субботу и воскресенье будет в пределах достаточно широкого коридора, что связано с общей обстановкой неопределенности на валютном рынке по перспективам тренда межбанка на следующей неделе: прием от 39,30 до 39,90 гривен и продажа от 40,05 до 40,50 гривен. В основном, ценники продажи американской валюты в эти выходные будут иметь тенденцию к росту к цели выше 40,20 гривен.

А курс евровалюты, по тем же причинам, что и ценники наличного доллара, на выходных будет в пределах котировок: прием от 41,90 до 42,85 гривен и продажа от 43,05 до 43,40 гривен.

Учитывая разное видение аналитиками крупных сетей валютообмена дальнейших ближайших перспектив по поведению межбанковского и наличного курса доллара, и особенно — по евро, в эти субботу и воскресенье будет наблюдаться существенный разброс курсов приема и продажи по обеим валютам в разных сетях обменных пунктов в различных регионах Украины.