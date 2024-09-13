Минфин - Курсы валют Украины

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13 сентября 2024, 19:36 Читати українською

Доллар и евро снова лихорадит: делать ли ставку на скорое падение курса в обменниках

Эта рабочая неделя не была спокойной на валютном рынке как в Украине, так и в мире. Фактор интриги решений ЕЦБ по процентным ставкам «портил нервы» как международным спекулянтам, так и местным украинским игрокам, которые работают с евро. Как заканчивает неделю валютный рынок и что будет с курсом на выходных, — в свежем прогнозе «Минфина».

Эта рабочая неделя не была спокойной на валютном рынке как в Украине, так и в мире.

Курс евровалюты существенно менялся относительно доллара на внешних площадках. И, соответственно, наблюдались скачки курса евро и относительно гривны на украинском межбанке:

Пара евро/доллар за 09−13 сентября 2024 года

Межбанк (евро) за неделю с 9 по 13 сентября

Реагировал на это и наличный рынок:

Наличный курс евро за неделю

В итоге европейский регулятор все же «не подвел» аналитиков и решил так, как от него и ожидали. Он снизил процентные ставки: базовую — до 3,65%, маржинальную кредитную ставку — до 3,9%, а депозитную — до 3,5% годовых. Более того, судя по комментариям руководства ЕЦБ, это не последнее снижение ставок в этом году, что также совпадает с ожиданиями рынка.

Теперь слово за ФРС США, который свое решение огласит 18 сентября. В отличие от ЕЦБ, Федрезерв пока еще и не начинал цикл снижения ставок, а экономические новости по американской экономике достаточно противоречивы. Сохраняется глобальная интрига: начнет ли в итоге ФРС свое снижение ставок 18 сентября, и главное — если снизит, то насколько в этот раз (варианты: на 0,25%, или сразу кардинально — на 0,5% годовых). А это снова сейчас сделает евро и доллар основными инструментами для спекулятивного заработка по всему миру, в том числе и в Украине.

Из позитивных новостей стоит отметить решение МВФ на уровне персонала о выделении Украине нового транша в сумме порядка $1,1 млрд, а также заявление НБУ о том, что ценовая стабильность со стремлением к уровню в 5% останется его приоритетом на ближайшие 3 года.

Хотя тут же заявления Фонда, правительства и Нацбанка несут и негативные месседжи нашему рынку — налоги будут повышены, «гибкость» курса (читай — достаточно частые девальвационные и очень редко ревальвационные изменения по курсу доллара в Украине) продолжатся, а рост инфляции (будем реалистами) — вряд ли в этой ситуации особо замедлится, по крайней мере, до конца 2025 года.

Как заканчивается неделя

В итоге за эту неделю на торгах доллар вырос при продаже на 40 копеек — с 40,94/40,98 начала понедельника до 41,35/41,38 гривен к концу пятницы.

Межбанк (доллар) за неделю

А безналичный евро подрос со стартовых уровней 9 сентября 45,3123/45,3402 почти на 56 копеек — до котировок 45,886/45,8986 гривен к завершению сессии 13-го сентября.

На наличном рынке к вечеру пятницы особого ажиотажа не наблюдалось. Доллар спокойно продавали по 41,50 — 41,60 гривен, а наличный евро — по 45,95 — 46,20 гривен.

Но общая негативная тенденция сохраняется: спрос на валюту со стороны граждан продолжает превышать объемы ее сдачи населением в обменники и продажи валюты с карт граждан банкам:

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

chart image

В такой ситуации на этих выходных владельцам обменников нет смысла как особо снижаться по курсу продажи доллара и евро, так и незачем сильно сужать свои спреды между покупкой и продажей валюты.

Они продолжат работать в формате «с оборота» со средним уровнем спреда в пределах 20−25 копеек по доллару и 20−30 копеек по евро. Оптовые обменники (по суммам от 1 000 долларов или евро) традиционно будут готовы «двигаться» в пределах 3−5 копеек как в части повышения уровня приема валюты у граждан, так и в части ценника своих продаж.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 14−15 сентября

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний и работающих в выходные отделений банков будет в пределах коридора: прием от 41,15 до 41,45 гривен и продажа от 41,50 до 41,65 гривен.

А курс евро на наличном рынке 14−15 сентября будет в пределах: прием от 45,50 до 45,90 гривен и продажа от 45,95 до 46,35 гривен.

Евро снова продолжит быть главным инструментом для спекулятивного заработка на этих выходных из-за очень большого разброса котировок евровалюты в разных сетях обменников по всей Украине.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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Комментарии - 1

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Vlad UKR
Vlad UKR
13 сентября 2024, 20:34
#
У МВФ інші плани кроки на 50)
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