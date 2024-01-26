Доллар и евро рванули вверх в конце недели: в чем причина

Под конец недели доллар и евро прилично подросли. В чем причина «скачков», и как это отразится на наличном рынке на выходных — читайте в свежем прогнозе «Минфина».

Валютная пауза и план «Б»

Основных новостных «провокаторов» для формирования курсового тренда на нашем рынке было два. Первый из них — Нацбанк, который 25 января оставил учетную ставку на уровне 15% годовых и решил не корректировать ни ставки по депсертификатам «овернайт» (остались на уровне 15% годовых), ни по трехмесячным сертификатам (остались на уровне 19% годовых).

В сегодняшних реалиях из этого набора инструментов для банков и для клиентов наиболее принципиальна даже не сама учетная, а именно ставки по депсертификатам. Их снижение привело бы к очередному понижению ставок по депозитам и вкладам граждан, что опосредованно повлияло бы и на поведение валютного рынка.

При этом Нацбанк не сделал и новых послаблений по валютным ограничениям для банков и клиентов. То есть, по факту, НБУ поставил «на паузу» свои последующие шаги по дальнейшей активизации валютного рынка.

Итоговая пресс-конференция регулятора прошла достаточно вяло и не очень позитивно для гривны. Нацбанк не дал участникам рынка той уверенности в стабильности нацвалюты, которую от него хотели услышать многие.

Хотя чиновники и справедливо указали на наличие у регулятора достаточных золотовалютных резервов, но не излучали уверенности в объемах международной помощи, на которую они рассчитывали ранее. Да и прогнозная цифра этой помощи снизилась с ранее часто озвучиваемых объемов в $44−47 млрд на 2024 год до куда более скромных $37 млрд.

На провокационные вопросы журналистов о возможной эмиссии в случае, если что пойдет «не так», особо внятного ответа с четким набором действий, которые предпримет НБУ, не последовало (а это надо было бы обязательно сказать в данной ситуации).

То есть и бизнес, и население понимают, что НБУ будет работать в формате «тушения пожаров» в случае чего, и у него нет четких рецептов решения проблем, хотя они во многом и лежат в плоскости его ответственности.

Понятно, что в условиях войны много предсказать нельзя, и НБУ сейчас трудно, как и всем, но хотя бы озвучить «канву» своих действий по плану «Б» регулятору точно надо было.

В сочетании с ситуативным ростом спроса на валюту в четверг-пятницу, эта неопределенность добавила «психологического топлива» для роста котировок доллара в пятницу, который подорожал с утренних 37,61/36,63 гривен до 37,75/37,79 к закрытию сессии 26 января.

За ростом межбанка потянулся и наличный рынок, где к вечеру пятницы котировки продажи доллара также прилично прибавили. В итоге, сохраняющаяся пока в условиях войны неопределенность по объемам международной финансовой помощи для латания дыр нашего бюджета серьезно играет против гривны на всех сегментах валютного рынка.

Решение ЕЦБ

ЕЦБ на заседании 25 января принял решение о сохранении своих процентных ставок. Они остаются на уровне: базовая — 4,5% годовых, по маржинальной кредитной линии — 4,75% годовых, по депозитной линии — 4% годовых.

Подобные действия европейского регулятора при угрозе окончательной рецессии в Германии и весьма неоднозначной ситуации в экономике Франции, Италии и Испании — были почти ожидаемы большинством участников международного рынка.

Но это не помешало спекулянтам «поиграть на нервах» инвесторов и «покачать» пару евро/доллар перед и во время оглашения решений ЕЦБ, а также обнародования комментариев этого ведомства по текущему состоянию экономики Евросоюза и перспективам действий ЕЦБ на ближайшее время. В итоге, поведение пары евро/доллар в этот период четко видно на графике.

График поведения пары евро/доллар в период с 19 по 26 января 2024 года

На это четко среагировал и наш украинский валютный рынок по курсу евро относительно гривны. Причем, что интересно, наличный курс по евро реагировал «спокойнее», чем курс межбанка и официальный.

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро

График поведения евро на межбанке в период с 19 по 26 января 2024 года

График поведения наличного курса евро в Украине в период с 19 по 26 января 2024 года

Такое поведение наличного рынка по евро объясняется тем, что владельцы обменников уже достаточно давно заложили в свои ценники по евровалюте все негативные для себя сценарии и теперь просто не особо их уже корректируют.

В конечном итоге, после всех событий последних дней, если смотреть только на период недельного старта и финиша на валютном рынке, то за 22−26 января курс продажи безналичного доллара вырос почти на 26 копеек — с 37,51/37,525 до 37,75/37,79 гривен.

А курс продажи евро на межбанке за этот же период вырос почти на 20 копеек — с 40,8859/40,8872 до 41,0493/41,0890 гривен к закрытию пятничной сессии.

На наличном рынке к вечеру 26 января обменники продавали доллар по 38,29−38,50 гривен, а евро — по 41,82−42,20 гривен. Но при этом никакого ажиотажа не было, а по «белым» и «синим» долларам никто из обменников особо и не свирепствовал.

В условиях войны и снижения платежеспособного спроса на все товары и услуги, в том числе и валютообмена, владельцы обменников вынуждены подстраиваться под клиентов и бороться за каждого.

Поэтому, несмотря на приличный рост котировок межбанка, обменники на этих выходных будут работать в формате «с оборота». Правда, расширив спреды между покупкой и продажей в пределах до 20−30 копеек по доллару и до 20−35 копеек по евро. Хотя часть владельцев сетей обменников по-прежнему в районах с низкой конкуренцией продолжит пытаться на этом дополнительно заработать, выставляя спред в пределах и до 1 гривны по обеим валютам.

Оптовые обменники (в разных регионах по-разному, но, обычно, при сделках на суммы от 1 000 долларов или 1 000 евро) будут более «сговорчивы» по курсу и станут предлагать своим клиентам больше на 5−10 копеек при приеме валюты у населения и меньше на 5−7 копеек при ее продаже.

Кроме этого, щедрость тех или иных сетей валютообмена по курсу приема/продажи валюты будет еще зависеть и от их индивидуальных возможностей в части объемов имеющейся у них свободной наличной гривны.

Прогноз наличного курса доллара и евро на 27−28 января

В условиях роста курса в конце недели, владельцы обменников не захотят рисковать и постараются переложить на клиентов все курсовые риски. Для этого они расширят спред и в некоторых ситуациях даже попытаются сыграть «на повышение». Что, в свою очередь, приведет к значительному разбросу котировок на наличном рынке в эти дни как по доллару, так и по евро.

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний в эти субботу-воскресенье будет в пределах коридора: прием от 37,50 до 38,20 гривен и продажа от 38,30 до 38,65 гривен.

А ценники по евровалюте владельцы обменников на выходных выставят в пределах широкого коридора: прием от 40,60 до 41,70 гривен и продажа от 41,80 до 42,30 гривен.