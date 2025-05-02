Доллар и евро перед серьезными мировыми ралли: как отреагирует курс

Валютный рынок в Украине снова завершил очередную динамичную неделю. Что влияло на курс, и какие факторы учесть на будущее — читайте в свежем валютном прогнозе «Минфина».

С одной стороны, сугубо украинские факторы (завершение месяца и относительно высокая активность экспортеров по продаже валютной выручки перед отчетной датой) позволили Нацбанку без особого напряжения не только удержать ситуацию с курсом доллара под полным контролем, но и даже несколько укрепить позиции нацвалюты как относительно доллара, так и евро.

Это зачтется нашему регулятору в дальнейшем, когда снова встанет вопрос о факторах, реально повлиявших на продолжающийся рост цен в Украине в апреле этого года. И никто не сможет тогда упрекнуть Нацбанк в том, что именно курсовая составляющая спровоцировала значительный рост ценников на товары и услуги в данный период. Хотя, конечно же, бизнес уже заложил все недавние взлеты курса доллара, а особенно евро — в свои ценники.

Но укреплением гривны к концу апреля-начале мая частично нивелируется инфляционный эффект взлета котировок евро в Украине 21−22 апреля, которое тогда зависело в основном от поведения пары евро/доллар на внешних площадках.

Напомню, что в тот момент евровалюта кратковременно взлетала до уровней свыше 1,155 доллара. Выравнивание ситуации с валютными котировками межбанка ближе к концу апреля — это хорошая работа самого Нацбанка на торгах, плюс активность продавцов валюты перед отчетной датой.

С другой стороны, геополитика, сохранение военных рисков как в самой Украине, так и на Ближнем Востоке, а также новая вспышка военной напряженности, теперь уже между Индией и Пакистаном, — снова «пугают» инвесторов по всему миру и расшатывают ситуацию на всех рынках: от фондового и валютного до сырьевого и рынка драгметаллов.

И поскольку мир стал очень зависим и взаимосвязан, все новые военные конфликты опять «бьют» по курсу как доллара, так и евро в мире. А значит, и влияют на котировки евровалюты в Украине. И тут уже наш Нацбанк, к сожалению, на внешние «провокаторы» валютных цунами никак повлиять не может.

Если добавить к этому микс из уже начавшихся первых ралли пары евро/доллар перед предстоящим в середине следующей недели заседании ФРС США по процентным ставкам, периодически громкие заявления Дональда Трампа в части продолжения торговых войн, усиление атак рф на протяжении всего фронта и подписание соглашения между Украиной и США по редкоземельным металлам — становится понятным, что неделя для нашего валютного рынка была непростой и прошла для гривны разнонаправленно.

В итоге за период с 28 апреля по 2 мая курс продажи доллара на украинском межбанке упал на 18,5 копеек — с 41,805/41,835 до 41,60/41,65 гривен, а наличный доллар вечером в пятницу 2 мая обменники финкомпаний продавали по 41,50 — 41,70 гривен.

Безналичный евро за этот же период просел почти на 7 копеек — со стартовых уровней понедельника 47,3817/47,4032 до 47,2908/47,3352 гривен к завершению сессии пятницы. А курс продажи наличного евро в обменниках финкомпаний вечером 2-го мая находился в пределах 47,50 — 47,70 гривен. Хотя еще не так давно котировки продажи евро в украинских обменниках и банках в пределах 48 гривен и выше — особо никого не удивляли.

Поэтому можно сказать, что наш валютный рынок достойно прошел все испытания и вызовы этой недели и справился со всеми внутренними и внешними проблемами.

Пара евро/доллар за неделю

Курс доллара на украинском межбанке

Курс наличного доллара

Курс евро на украинском межбанке

Курс евро на наличном рынке

Прогноз курса наличного доллара и евро на 3−4 мая

В условиях продолжения как тотальной геополитической неопределенности во всем мире, так и сохранения фактора войны в Украине владельцам обменников в эти выходные нет смысла уменьшать спред между покупкой и продажей доллара в пределах средних уровней 20−25 копеек, а по евро — в пределах 20−30 копеек.

Оптовые пункты обмена валют (от 1 000 долларов или евро) 3−4 мая проработают со спредом и по доллару, и по евро в пределах 15−20 копеек.

С учетом усиления ралли по паре евро/доллар в начале следующей недели перед заседанием Федрезерва США, евровалюта продолжит оставаться основным инструментом заработка для мировых и наших местных спекулянтов.

Именно фактор быстрого изменения ситуации заставит владельцев украинских обменников часто менять свои ценники по евровалюте в течение обоих выходных, в зависимости от тренда по паре евро/доллар на международных площадках, которые, в силу специфики этого рынка, практически работают в формате 24/7 без существенных поправок на выходные или праздничные дни.

Курс наличного доллара в субботу и воскресенье в большинстве обменников финкомпаний и открытых в эти дни отделений банков будет в пределах коридора: прием от 41,10 до 41,45 гривен и продажа от 41,50 до 41,80 гривен.

Курс наличного евро в эти выходные будет находиться в пределах коридора: прием от 47,00 до 47,30 гривен и продажа от 47,50 до 47,80 гривен.

В различных областях Украины по вышеуказанным ценникам покупок/продаж доллара и евро могут быть еще отклонения от прогнозных значений в пределах плюс/минус 5−10 копеек за счет уже индивидуальных задач каждого обменного пункта, и ситуации с наличной валютой и гривной у владельцев сетей обменников именно в этих регионах.