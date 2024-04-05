Минфин - Курсы валют Украины

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5 апреля 2024, 19:30 Читати українською

Доллар и евро на выходных: как поведет себя в эти дни наличный рынок

«Скачки» гривны на неделе завершились, в итоге, в ее пользу. Какого курса стоит ожидать на наличном рынке на этих выходных — в свежем прогнозе «Минфина».

«Скачки» гривны на неделе завершились, в итоге, в ее пользу.

Несмотря на несколько «свечек» по курсу доллара, в целом, завершающуюся рабочую неделю на валютном рынке можно смело назвать позитивной для гривны. Даже вопреки влиянию нескольких факторов, которые серьезно работали против нацвалюты в начале и в середине недели.

Котировки межбанка по доллару за неделю

В позитивной концовке недели, в основном, заслуга как самого регулятора, так и населения:

1. Рост спроса на валюту со стороны импортеров (особенно 1−2 апреля) не смог спровоцировать новых значительных скачков безналичного доллара благодаря адекватному увеличению активности Нацбанка с интервенциями по продаже валюты. При этом несколько выросли и сами объемы торгов. Суммы сделок, зарегистрированных по системе Блумберг на этой неделе, были в пределах от $117,2 млн до $ 282,9 млн.

Безналичный валютный рынок (30 дней)

2. В момент ситуативного роста курса межбанка в первой половине недели «разогреть» наличный доллар к уровням около 39,80 гривен и выше у владельцев обменников не вышло. Именно из-за поведения самих граждан. Они просто не стали массированно скупать валюту, несмотря даже на недавние существенные скачки курса на торгах. И хотя объем покупки валюты украинцами по-прежнему превышает объемы ее сдачи — в целом, никакого ажиотажа со скупкой на тот момент ситуативно подорожавших «баксов» и евро не было.

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

Именно отсутствие платежеспособной «тяги» со стороны людей быстро остудило аппетиты крупных игроков наличного рынка по дальнейшему росту курса продажи доллара. И они предпочли работать уже с середины недели в формате «с оборота» без дальнейшей игры «на повышение».

И по факту, за период с 1 по 5 апреля на межбанке доллар, несмотря на ситуативный взлет в начале недели даже до уровней 39,32/39,34 гривны и выше — в конечном итоге, просел за неделю на 14 копеек — с 38,975/39,01 до 38,835/38,865 гривен. А курс безналичного евро снизился почти на 10 копеек — с 42,0501/42,0761 до 41,9573/41,9819 гривен.

Что еще сработало в пользу гривны

Позитивно сработала на укрепление гривны также и новость НБУ, опубликованная в пятницу, об увеличении ЗВР Украины на 1 апреля 2024 года до $43,763 млрд.

Ну и как всегда, на курс евро в Украине традиционно повлияли как поведение пары доллар/ гривна на нашем межбанке, так и динамика пары евро/доллар на внешних рынках. В результате, имеем следующий график курса евро к гривне на торгах за эти дни.

Курс евро на украинском межбанке

В итоге, несмотря на продолжение зависания вопроса с международной финансовой помощью от США, в целом, обстановка на валютном рынке остается относительно стабильной и полностью контролируемой Нацбанком.

Прогноз наличного курса доллара и евро на 6−7 апреля

В такой ситуации на выходных владельцам обменников нет смысла пытаться «разогреть» курс, и большинство сетей обменников финкомпаний проработают эти дни в формате «с оборота» со спредом по доллару в пределах 20−25 копеек и по евро в пределах 20−30 копеек.

Кроме этого, при достаточно активном проседании курса доллара на межбанке в последние два рабочих дня обменники будут вынуждены на это реагировать и умерят свои аппетиты по курсу продажи как доллара, так и евро на выходных.

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний в эти субботу и воскресенье будет в пределах коридора: прием от 38,80 до 39,20 гривен и продажа от 39,25 до 39,40 гривен.

А курс евро на выходных будет в пределах ценников: прием от 42,20 до 42,60 гривен и продажа от 42,65 до 42,90 гривен.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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