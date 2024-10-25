Доллар и евро: как на курсе отразится усиление напряженности на мировых рынках

На этой неделе на валютном рынке Украины продолжались «бои местного значения» как по курсу доллара к гривне, так и по курсу евро. Причем внутренние факторы роста инфляционных процессов в стране, запуск отопительного сезона и увеличение расходов на армию сформировали дополнительное давление на курс. И в целом Нацбанку пришлось достаточно активно «побороться» за относительную стабильность гривны относительно доллара, проводя частые распродажи недостающей валюты на межбанке.

В сочетании с внешними факторами — ростом военной и геополитической напряженности в мире, приближением американских президентских выборов и эффектом скорого заседания ФРС США — это привело к скачкам пары евро/доллар на внешних площадках, и соответственно, к угрозе повышенной волатильности курса евро и в Украине относительно гривны.

Но в итоге колебания евровалюты на мировых рынках на украинском рынке прошли достаточно безболезненно для наших клиентов и граждан. К вечеру пятницы котировки по безналичному евро, по сравнению с началом недели, почти не изменились.

График поведения пары евро/доллар на внешних рынках за неделю

График поведения курса доллара к гривне на украинском межбанке

График поведения курса евро к гривне на украинском межбанке

По итогам недели, курс продажи доллара на межбанке за неделю вырос всего на 8 копеек: с утренних начальных котировок понедельника 21 октября 41,217/41,247 до 41,30/41,33 гривен к завершению торгов пятницы, 25 октября.

Курс продажи евровалюты за этот же период вырос с 44,7410/44,7612 до 44,7609/44,7769 гривен — то есть всего менее чем на 2 копейки.

Примечательно, что, при таких колебаниях на торгах в течение недели, курс наличного доллара почти не менялся. К вечеру пятницы в обменниках финкомпаний и кассах банков его можно было купить в пределах 41,46−41,55 гривен. Несильно «шалил» и курс наличного евро, который к концу недели обменники продавали по 45,05−45,20 гривен.

То есть повторилась история прошлой недели, когда наличный рынок очень «спокойно» относился ко всем активным колебаниям курса межбанка.

График поведения курса наличного доллара за неделю

График поведения курса наличного евро за неделю

Это снова говорит только о том, что владельцы обменников пока не видят особых рисков по курсу доллара и евро. И потому в условиях жесткой конкуренции за платежеспособного клиента работают в основном в формате «с оборота» с достаточно средним, по украинским меркам, спредом.

Прогноз по наличному курсу на 26−27 октября

Подобный расклад на украинском валютном рынке приведет к тому, что в эти субботу и воскресенье большинство обменников продолжат работать в формате «с оборота» без попыток раскачать рынок. Спред между покупкой и продажей доллара составит в большинстве обменников от 20 до 25 копеек, а по евро — в пределах от 20 до 30 копеек.

Нужно понимать, что Нацбанк на нашем очень узком и малообъемном валютном рынке остается главным игроком на межбанке и сглаживает колебания доллара на торгах, проводя свои частые интервенции.

Это опосредованно влияет на курс евро относительно гривны через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, а также косвенно — и на наличный рынок. В итоге часть «бурь» на мировых площадках сглаживаются в украинской валютной «песочнице», что и приводит к относительно «тихому» валютному рынку Украины в последние несколько недель.

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний и работающих в выходные отделений банков будет в пределах коридора: прием от 41,05 до 41,35 гривен и продажа от 41,40 до 41,65 гривен.

А курс евровалюты на наличном рынке 26−27 октября будет в пределах коридора: прием от 44,10 до 44,95 гривен и продажа от 45,10 до 45,50 гривен.