Доллар и евро могут подорожать в эти выходные

Неделя на валютном рынке была довольно спокойной, но ситуация изменилась к концу дня пятницы. Что произошло и каким будет курс на выходных — в свежем прогнозе «Минфина».

По итогам недели, курс продажи доллара на межбанке вырос на 44 копейки — с 37,74/37,76 до 38,13/38,20 гривен. А евро при продаже подорожал на 28 копеек — с 40,7742/40,7883 до 41,0088/41,0726 гривен.

Причем основная «заслуга» в такой статистике — это спекулятивный рост котировок в конце пятницы, когда под конец дня курс попытались разогреть на единичных сделках.

Вся остальная неделя на валютном рынке прошла достаточно безболезненно для гривны. Несмотря на то, что в течение отдельных дней на неделе были периодические скачки котировок «то вверх, то вниз» в пределах до 20−33 копеек на долларе и 12−32 копеек на евро.

В условиях военного времени и массы внешних и внутренних факторов, которые существенно влияли на настроения участников торгов, такие недельные колебания можно считать достаточно приемлемыми.

Кроме этого, ситуация по курсу евровалюты на нашем межбанке часто зависела больше не от внутренних факторов спроса/предложения, а от поведения евро относительно доллара на внешних площадках.

График евро/доллар

На такое поведение евро среагировали в Украине как официальный курс, так и межбанковский курс евровалюты:

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро

Межбанковский курс евро к гривне

А наличный рынок, в свою очередь, уже реагировал на поведение межбанка и периодически «дергался» вверх в тот момент, когда валютные котировки доллара или евро на торгах быстро взлетали. Владельцы обменников перестраховывались и предпочитали в такие моменты завышать курс продажи американской валюты и евро, чтобы, в случае чего, «не пролететь».

График поведения наличного курса доллара

График поведения наличного курса евро

Как рынок идет на выходные

В итоге, неделя не принесла особых сюрпризов по курсу ни украинскому бизнесу, ни гражданам, что уже хорошо в условиях войны и продолжения торга политиков в США вокруг выделения финансовой и военной помощи Украине в 2024 году.

В части поддержки для гривны сработали и чисто внутренние факторы. Например, часть крупных сетей обменников Киева, Львова, Днепра, Одессы, городов Прикарпатья и Закарпатья отмечали рост объемов сдачи валюты гражданами в преддверии праздника Святого Валентина. То есть, несмотря на войну, мужественные украинцы все же стараются побаловать свои вторые половинки какими-то подарками, и ради этого многие сдавали свои валютные заначки.

К негативному звоночку можно отнести низкие ежедневные объемы валютных торгов. Уже несколько недель подряд они, в основном, не превышают даже и $200 млн. С одной стороны, это облегчает жизнь НБУ, который тратит меньше долларов из резервов для поддержки гривны на межбанке, но с другой — говорит о снижении деловой активности в стране, что несомненно потом отразится на показателях ВВП, объемах торговли, суммах таможенных сборов и т. д.

Но, в целом, валютный рынок к выходным подошел в достаточно оптимистичном настроении по перспективам гривны, несмотря на пятничный вечерний спекулятивный «аккорд» на межбанке с ростом котировок.

Прогноз наличного курса доллара и евро на 17−18 февраля

Торговцы наличной валютой в эту субботу и воскресенье проработают в режиме «с оборота», но с попытками игры «на повышение» — по принципу «а вдруг сработает на фоне роста котировок пятницы на межбанке».

Спред между покупкой/продажей по доллару основная часть финансистов установит в пределах 20−30 копеек, а по евро — в пределах 20−35 копеек.

Как всегда, часть обменников в районах с низкой конкуренцией и повышенной потребностью в гривне будет расширять спред вплоть до 1 гривны на долларе и евро, чтобы дополнительно заработать.



Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний в эти субботу-воскресенье будет в пределах коридора: прием от 37,50 до 38,15 гривен и продажа от 38,30 до 38,60 гривен.

А ценники евровалюты владельцы обменников на выходных выставят в пределах коридора: прием от 40,90 до 41,25 гривен и продажа от 41,50 до 41,90 гривен.

В районах, приближенных к зоне боевых действий или подвергающихся частым обстрелам рф, сохранится наценка к вышеуказанным курсам продажи в пределах 5−7 копеек на долларе и до 10 копеек на евро, как платы за дополнительный риск.

Оптовые же обменники в более или менее спокойных районах, наоборот, продолжат добавлять 3−5 копеек на долларе и на евро к рассчитанной мною выше цене выкупа у населения и уменьшать цену продажи валюты гражданам на 3−5 копеек при проведении операций от сумм в 1 000 долларов или евро.

Работая «с оборота», при активной торговле они зарабатывают именно за счет общего объема своих сделок по купле/продаже валюты, даже с учетом сужения размера своего спреда.