Доллар дорожает, евро уже по 50 грн: до каких пределов вырастет курс на выходных

Эта рабочая неделя прошла динамично и интересно. Причем как на мировом финансовом и валютном рынке, так в Украине. Успокоится ли валютный рынок на выходных и какой курс увидим в ближайшие дни, рассказывает «Минфин».

Из международных событий стоит отметить принятые решения ФРС США по процентным ставкам — Федрезерв снизил их на ожидаемые 0,25% до 3,5%-3,75%. А вот комментарии главы Джерома Пауэлла оказались для участников международного рынка условным сюрпризом. Решение ФРС США о запуске «печатного станка» США для выкупа казначейских обязательств уже с середины декабря на ежемесячные $40 млрд привело к серьезным изменениям на рынках. И хотя чиновники Федрезерва уверяют, что подобное не приведет к дополнительному давлению на доллар в мире — инвесторы реально заволновались.

В итоге золото, на момент написания статьи, выросло до $4338 за унцию, серебро ушло к уровням в $64,4, а пара евро/доллар закрепилась выше порога в 1,173 доллара.

График золота

График серебра

График пары евро/доллар за неделю



11 декабря Нацбанк ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне в 15,5% годовых. Руководство регулятора в своих комментариях намекнуло на несколько моментов, из которых главным было то, что «дискуссии с МВФ» о необходимости девальвации гривны идут постоянно, но последнее слово остается за НБУ. Хотя еще месяца два назад те же чиновники Нацбанка говорили о том, что пока не рассматривают девальвацию гривны как вариант и что Фонд «не давит» на них в этом вопросе. Судя по всему ситуация меняется, хотя и остается под полным контролем регулятора.

Это уже отразилось на поведении участников торгов на межбанке, а опосредованно на это реагирует и наличный рынок. В итоге, на фоне усиления девальвационных настроений, произошел рост котировок доллара и евро.

График доллара (межбанк)

График евро (межбанк)

График наличного курса доллара за неделю

График наличного курса евро за неделю

В период 8−12 декабря курс продажи доллара на межбанке вырос на 19 копеек — со стартовых котировок понедельника 41,98/42,02 до 42,19/42,21 гривен к концу пятничной сессии. А на наличном рынке вечером в пятницу доллар продавался по 42,50−42,70 грн.

Курс евро на торгах взлетел сразу на 58 копеек — с начальных уровней понедельника 48,949/48,979 до 49,552/49,559 гривен к вечеру пятницы, а в обменниках к концу рабочего дня 12 декабря евровалюту продавали по 49,8 — 50 гривен.

Хотя никакого особого ажиотажа в обменках не было, но и полного затишья тоже не наблюдалось. В конце первой декады декабря стабильное превышение покупки валюты гражданами над ее сдачей в обменники или продажи с карт находится в пределах ежедневных $28млн — $62 млн.

Из важного на этой неделе стоит отметить и условное окончание интриги вокруг борьбы владельцев ВВП-варрантов Украины и Минфина в части условий реструктуризации этой задолженности. После нескольких демаршей, публичных громких заявлений и настойчивого пристального «взгляда» на эту проблему со стороны МВФ — наши чиновники в итоге сообщили следующее: «Специальный комитет владельцев ВВП-варантов согласился на предложение Украины обменять бумаги на сумму $2,591 млрд на новые амортизированные еврооблигации Украины серии „C“ с погашением в 2030−2032 годах по коэффициенту 1,34 и выплатой денежного вознаграждения до 7%.»

Первоначальный запуск процесса реструктуризации начался 1 декабря 2025 года, срок раннего голосования для оставшихся владельцев варрантов продлен до 15 декабря, сам обмен продлится до 17 декабря, а расчеты ожидаются 29-го числа. То есть наши чиновники выполнили одно из домашних заданий МВФ по решению вопроса с варрантами.

Спрос на валюту на наличном рынке остается высоким, хотя и не критичным для курса гривны, которую страхует Нацбанк с его резервами в $54,7 млрд. Но в сложившейся обстановке для владельцев обменников пока нет никакого смысла ни сужать спред между покупкой и продажей валюты, ни вообще двигаться «вниз» по курсу продажи.

Девальвационные настроения участников рынка на фоне роста спроса на валюту на межбанке уже заставляют Нацбанк еженедельно тратить из резервов на поддержку гривны от $700- 800 млн до $1 млрд и более. И подобная тенденция сохранится до конца года, что может прилично выпотрошить резервы страны. Но чиновники утверждают, что ожидают до конца года захода еще порядка $15 млрд от наших западных партнеров. Если эти средства зайдут на счета Украины — это существенно снизит девальвационные опасения и подстрахует гривну в начале 2026 года. Но если что-то пойдет «не так» с этой помощью — давление на гривну только усилится.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 13−14 декабря

Курс наличного доллара в эти дни в большинстве обменников будет находиться в пределах коридора: прием от 42,00 до 42,25 гривен и продажа от 42,40 до 42,70 грн.

А курс наличного евро на выходных будет находиться в пределах коридора: прием от 49,30 до 49,60 грн и продажа от 49,70 до 50,10 гривен.

Из-за роста курсовых рисков обменники на выходных несколько расширят спред между покупкой и продажей валюты. Он и по доллару, и по евро будет в пределах 20−30 копеек.

Стоит также учесть, что уже скоро — 18 декабря, пройдет заседание ЕЦБ по процентным ставкам, которые, скорее всего, сохранятся на нынешнем уровне. И хотя решение европейского регулятора достаточно прогнозируемо — традиционные ралли по паре евро/доллар перед этой датой состоятся. А значит и волатильность по евровалюте относительно гривны тоже на следующей неделе вырастет.

Евро останется на этих выходных главным инструментом для спекуляций из-за большого разброса курсов покупки и продажи этой валюты на наличном рынке в различных точках обмена.