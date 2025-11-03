Multi от Минфин
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
3 ноября 2025, 15:13 Читати українською

Доллар завершил октябрь падением, но надолго ли это

Усиление позиций Нацбанка на межбанке и несколько дополнительных факторов позволили гривне за последнюю неделю укрепиться. Однако будет ли продолжаться эта тенденция и дальше, рассказывает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Усиление позиций Нацбанка на межбанке и несколько дополнительных факторов позволили гривне за последнюю неделю укрепиться.

Главное за неделю

За неделю бивалютная корзина (доллар 50% и евро 50%) на наличном рынке упала на 0,4% (после роста на 0,5%) из-за коррекции и доллара, и евро. С начала года бивалютная корзина прибавила 5%. За это время с ОВГЗ можно было бы получить 13,3%.

Курс доллара на межбанке в начале недели достигал отметки 42,14 грн, однако из-за активизации НБУ и налогового периода завершил неделю и весь октябрь ниже 42 грн на отметке 41,97 грн. Наличный курс повторил движения межбанка. Неделя началась оживленно, почти дошла до 42,5, но потеряла драйв и закрыла торги падением с 41,27 до 41,14 грн.

Евро на межбанке скорректировался с 48,55 до 48,51 грн, при том что на мировом рынке коррекция была более выраженной 0,6%. На наличном рынке евро снизился с 49,21 до 48,95 грн.

Конец месяца и заведение валюты под налоги, а также активизация НБУ скорректировали и доллар, и евро. Пока это кажется ситуативным движением, однако большее присутствие НБУ напоминает рынку и участникам, кто в доме хозяин.

Интервенции НБУ на межбанке выросли на 8% с $641 млн до $691 млн.

Активность межбанка на прошлой неделе незначительно выросла. Предложение выросло на 8%, спрос вырос на 2%. Среднесуточный дефицит межбанка снизился с $42 млн до $36 млн (-15%). Дефицит валюты упал, интервенции выросли! Это можно объяснить как прямыми конвертациями НБУ с госкомпаниями для покрытия критического импорта, так и попыткой сбить курс.

Население в последнюю неделю октября снизило активность. На наличном рынке несущественные колебания спроса и предложения, по результатам которых среднесуточный дефицит наличных операций снизился с $42 млн до $37 млн (-12%). Это все еще значительно выше летних уровней. По безналичной валюте фиксируем снижение спроса на 6% и рост предложения на 3%, в результате чего профицит вырос со среднесуточных $2,6 млн до $3,7 млн.

На что обратил внимание

В начале недели в СМИ активно обсуждали блокировку карт или операций при проведении безналичных операций. Довольно сложно оценить масштабы блокировок, однако резонанс был неслабый. Понятно, что это фактор сдерживания движения гривны, а следовательно, потенциальный сдерживающий фактор для спекулятивных покупок валюты.

Резонанс в СМИ о блокировке как раз подсветил норму законопроекта о создании специального Черного списка, в который будут включены физические лица, передававшие свою карту и управление счетом третьим лицам (дропперы), а также физические лица и бизнес, принимавшие оплату в серую за товары/услуги на собственную карту вместо счета компании или ФЛП. Для участников Черного списка будут действовать жесткие лимиты на операции, количество карт и счетов. Ожидается, что такие ограничения ударят по нелегальным компаниям и продавцам алкоголя, табака, игровым компаниям, кол-центрам и наркоторговцам.

Блокировка этих направлений снизит потребность в теневой валюте и, соответственно, может повлиять на официальный спрос на валюту. Понятно, что часть бизнеса перейдет в еще большую тень, наличные и крипту.

До конца года в Украину должны поступить $15 млрд внешней помощи. Здесь все по плану. Будет чем закрывать социальные выплаты, «подарки от правительства» и рекордные уровни импорта.

В конце недели НБУ опубликовал Инфляционный отчет, а также статистику по внешней торговле и валютным поступлениям. Согласно статистике, в сентябре 2025 года, на фоне слабого украинского экспорта товарами ($2,97 млрд), импорт вырос до максимальных отметок с 2012 года — $7,97 млрд. Дефицит торгового баланса достиг рекордного исторического уровня — $5 млрд. То есть есть безумное давление на гривну и вымывание валюты из страны через импорт. Сальдо торговли товарами и услугами также демонстрирует исторический антирекорд — за 9 месяцев 2025 года — $39,9 млрд. И по прогнозам НБУ, по результатам 2025 года достигнет $55,9 млрд. В свою очередь, сальдо платежного баланса за 9 месяцев 2025 года составило +$2,3 млрд, что свидетельствует о достаточности внешних ресурсов для поддержания валютного баланса.

Аттракцион неслыханной щедрости. Президент Украины анонсировал дополнительную помощь малозащищенным (детали будут 15 ноября, ожидается по 1 тыс. грн уязвимым слоям населения, масштабы пока трудно оценить — возможно в пределах 2−3 млрд грн). Также разработана спецпрограмма транспортной поддержки УЗ-3000, согласно которой каждый украинец сможет бесплатно проехать в пределах Украины 3000 км. Здесь оценить бюджетные ассигнования еще труднее. Перевозка населения и так субсидируется, и это выглядит как поддержка Укрзализныци, но через предоставление дополнительных бесплатных услуг населению. Убытки У З от пассажирских перевозок на 2025 год оцениваются в 22 млрд грн, а на 2026 год — в 28 млрд грн.

Трамп и Си заключили соглашение, которое больше похоже на пакт. Стороны смягчили свои позиции. Си отсрочит ограничения на экспорт редкоземельных материалов, возобновит покупку американской сои. Штаты снижают пошлину с 57% до 47%. Штаты также имеют намерения по экспорту энергоносителей в Китай. Договоренности улучшают перспективы доллара по отношению к мировым валютам.

Что будет на неделе

С 1 ноября — некоторые банки снижают лимиты P2P переводов до 50 тыс. грн в месяц для лиц с высоким уровнем риска или без подтверждения своих доходов.

5 ноября — погашение ОВГЗ в 20 млрд грн. Это снизит предложение валюты и может усилить спрос на валюту.

7 ноября — публикация данных по резервам, результатам валютного рынка за октябрь.

В ноябре начинается военный экспорт по профицитным позициям.

Девальвационный прогноз сохраняется. Однако вмешательство НБУ может произойти в любой момент, и Центробанк остается над рынком, а иногда активно в рынке. Банковские ограничения для физических лиц будут сдерживать ликвидность и спекулятивный спрос. Плюс, исторически, в начале месяца курс находится под влиянием ограниченного спроса.

Первая цель межбанка на 42,5 грн за доллар остается, с перспективой на 42,95 грн за доллар. Однако текущая неделя может быть относительно спокойной 41,90−42,15 грн. Похожая ситуация и по наличным, неделю можем провести на отметках 42,10−42,30 грн, но это не отменяет следующее движение в зону 42,95. Если НБУ снизит свое присутствие, доллар может пойти на рост более активно.

По евро: оставляю ожидания по коррекции EURUSD. С начала недели наличный евро может еще немного просесть или войти в боковой тренд.

Автор:
Шевчишин Андрей
финансовый аналитик Шевчишин Андрей
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
