До мира пока далеко: как на эти новости отреагируют доллар и евро в Украине

На этой неделе было несколько новостей, которые серьезно повлияли на настроения и поведение валютного рынка Украины. Из экономических это, несомненно, решение ФРС США 19 марта о сохранении процентных ставок на том же уровне — 4,25−4,5% годовых.

Решение совпало с ожиданиями участников рынка. Стоит напомнить, что до этого, в январе 2025 года, ФРС также не менял размер процентных ставок, хотя до этого снижал их три раза подряд (в сентябре 2024 года, октябре 2024 года и в декабре 2024 года) в общей сложности на 1% годовых.

Главным для инвесторов было не само сохранение ставок на уровне в 4,25−4,5% годовых, а выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла и оценка обновленного макроэкономического прогноза, включая прогноз членов руководства Федрезерва по дальнейшей траектории ставки.

В итоге, хотя особых сюрпризов Пауэлл инвесторам так и не преподнес, но в целом прогноз развития экономики США на 2025 год несколько ухудшен. Cнижен прогноз по динамике ВВП США и прогноз по инфляции на 2025−2026 годы.

Теперь руководство Федрезерва предполагает, что реальный ВВП США в 2025 году увеличится на 1,7% (ранее ожидалось 2,1%), а в 2026 году вырастет только на 1,8% (ранее 2,0%), и в 2027 году повысится еще на 1,8% (ранее ожидалось 1,9%).

В долгосрочной перспективе ожидается среднегодовой рост ВВП на уровне 1,8% (без изменений). Медианный прогноз по уровню безработицы в США на 2025 год составил 4,4% (ранее 4,3%), на 2026 год — 4,3% (без изменений), и на 2027 год — 4,3% (без изменений), а на долгосрочную перспективу — 4,2% (без изменений). Медианный прогноз по базовой инфляции составил на 2025 год 2,8% (ранее ожидалось 2,5%), на 2026 год — 2,2% (без изменений), и на 2027 год — 2,0% (без изменений).

После оглашения всех прогнозов Федрезерва рынок достаточно быстро вернулся к обычному ритму работы, правда, с небольшим традиционным ралли по паре евро/доллар перед и во время оглашения решений Федрезерва и комментариев его главы. В итоге позиции евро относительно доллара несколько ослабли, но не критично.

График пары евро/доллар за неделю

На фоне заседания Федрезерва, обострении ситуации в Украине и на Ближнем Востоке, а также «страхов» инвесторов в части возможной рецессии в США, золото продолжало бить ценовые рекорды и фьючерсы на него подорожали к середине недели до $3 048,70 за унцию и даже более, но к пятнице игра «на повышение» по золоту несколько выдохлась, и его котировки с еще недавних рекордных отметок чуть просели в пределах до $3 010 за унцию на момент написания данной статьи.

График цены золота

Как отразились на рынках геополитические новости

Что касается геополитики, то достаточно негативно сыграли новости о разговоре во вторник Дональда Трампа с владимиром путиным. Особых успехов в отношении перемирия и окончания войны в Украине он не принес.

На этих новостях в среду на 12:10 по Киеву на Варшавской бирже просели акции украинских компаний агрохолдинга «Агротон» с землей у фронта на 8,01%, Milkiland — на 7,33%, Coal Energy с остановленными из-за войны шахтами — на 7,30%, KSG-Agro — на 4,6%, крупнейшего в Украине производителя сахара «Астарты» — на 2,29% и крупнейшего в мире экспортера масла «Кернел» — на 2,36%.

На Лондонской бирже, где нет такого влияния розничных инвесторов, как на WSE, курс акций крупнейшего украинского производителя курятины агрохолдинга МХП с утра снизился на 2,16%, тогда как акций горнорудной компании Ferrexpo — на 12,01% (правда, компания в этот день выпустила еще и негативный для инвесторов годовой отчет).

При этом котировки суверенных украинских еврооблигаций, по данным Франкфуртской фондовой биржи, упали 19 марта на 1,3−2,6%, а ВВП-варранты подешевели на 0,25%. Это говорит о том, что рынок пока не верит в успех перемирия на приемлемых для Украины условиях.

На снижении оптимизма в части приближения мира несколько увеличился спрос на валюту как на наличном валютном рынке, так и на межбанке. Хотя и не критично. Теперь международные, а также украинские фондовые и валютные игроки ожидают результатов встречи рабочих переговорных групп Украины и США, которая должна состоятся в Саудовской Аравии в начале следующей недели. Но позитивного прорыва от этих встреч мир пока тоже не ждет.

К позитиву для гривны можно отнести ряд месседжей наших европейских партнеров об увеличении финансовой, военной и социальной поддержки Украине на фоне снижения ее со стороны США. Речь идет не только о получении плановых 3,5 млрд евро от Евросоюза, а и о серьезных суммах вливаний в оборонный комплекс Украины, что по факту приведет к заходу дополнительных средств Евросоюза в нашу страну уже в ближайшее время и в течение ближайших 4−5 лет.

Поступления в денежной форме части этих средств планируется в евровалюте, что, в любом случае, подстрахует ЗВР Украины в больших, чем планировалось ранее, объемах не только в 2025 году, но и как минимум в 2026 году. А это очень важно для правительства и Минфина в части планирования своих действий на очень сложный в финансовом и военном плане 2026 год.

Что происходило на внутреннем рынке

В остальном, эта неделя на валютном рынке прошла в рабочей текучке с периодическими выходами на межбанк Нацбанка с продажей доллара для закрытия дефицита валютного предложения на торгах. Хотя периодически «светились» с продажами и крупные экспортеры-аграрии. Видимо, им не хватало гривневых ресурсов как для расчета с государством по налогам, так и для финансирования своих производственных расходов в период проведения весенних полевых работ.

В итоге за период с 17 по 21 марта доллар при продаже на межбанке вырос на 16 копеек — со стартовых уровней понедельника, 17 марта, 41,38/41,44 до 41,565/41,60 гривен к завершению сессии 21-го числа. А котировки продажи евровалюты за этот же период просели на 4 копейки — со стартовых уровней понедельника 45,0048/45,0660 до 45,0065/45,0278 гривен к завершению пятничных торгов.

На наличном рынке также особых революций не произошло и вечером в пятницу, 21 марта, обменники продавали доллар по 41,50 — 41,70 гривен, а евро — по 45,20−45,50 гривен.

При таком раскладе из-за продолжения периода «подвешенности» геополитической и экономической ситуации в мире и в Украине, владельцы обменников в эти субботу и воскресенье не станут сужать спред между покупкой и продажей ни по доллару, ни по евро. Но при этом и сыграть «на повышение» у них тоже не получится — граждане не готовы сейчас особо переплачивать за валюту на подобных попытках расшатать рынок.

Спред между покупкой и продажей доллара будет находиться в большинстве обменников в пределах до 25 копеек, а по евро — в пределах до 30−40 копеек. Оптовые обменники, как обычно, будут работать с меньшим уровнем спреда — в пределах до 15−20 копеек по доллару и в пределах до 25 копеек по евро.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 22−23 марта

Курс наличного доллара в субботу и воскресенье в большинстве обменников финкомпаний и открытых в эти дни отделений банков будет в пределах коридора: прием от 41,10 до 41,45 гривен и продажа от 41,50 до 41,80 гривен.

А курс наличного евро на этих выходных будет находиться в пределах коридора: прием от 44,70 до 45,20 гривен и продажа от 45,25 до 45,70 гривен.