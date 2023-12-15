Девальвационные настроения усиливаются: сколько будет стоить валюта в ближайшие дни

Отпускать доллар в свободное плавание регулятор не решается, остается только балансировать. Почему НБУ придется ближайшее время работать в режиме «тушения пожаров», и почем можно будет купить валюту на выходных — читайте в свежем прогнозе «Минфина».

За период с 11 по 15 декабря валюта на межбанке снова подорожала. Доллар еще на 25 копеек — с 36,76/36,78 гривен до 37,01/37,03 по состоянию на момент закрытия пятничных торгов на условиях поставки валюты ТОД. А курс евро вырос за эти дни сразу на 96 копеек — с 39,5427/39,5568 до 40,5074/40,5182 гривен к закрытию сессии 15 декабря в 15:00 по Киеву.

Не последнюю роль в стремительном росте котировок евровалюты на украинском рынке сыграл международный рынок, где к вечеру этой пятницы евро стоил уже порядка 1,0947 доллара. И через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, соответственно, выросли и котировки евро относительно гривны.

График межбанка за неделю по доллару:

И по евро:

Нацбанк продолжал практически ежедневно «заливать» рынок дефицитной валютой, но делал это достаточно осторожно, что периодически и приводило к росту котировок во время торговой сессии.

Тратить без оглядки ЗВР, в условиях не до конца понятной ситуации вокруг западной финансовой помощи на 2024 год, НБУ не готов. Об этом резонно намекнул глава Нацбанка Андрей Пышный во время пресс-конференции, посвященной решению НБУ по учетной ставке и денежно-кредитной политике 14 декабря.

На последнем в этом году заседании Правления Нацбанка по монетарной политике Нацбанк ожидаемо снизил учетную ставку до 15% годовых. А также понизил плату по депсертификатам «овернайт» до 15% годовых (до уровня новой учетной ставки), и до 19% годовых — по трехмесячным депозитным сертификатам. Именно вопрос, что будет Нацбанк делать со ставками по депсертификатам, был главной интригой для банкиров в последнее время.

И если понижение учетной ставки пока мало будет влиять на рядового гражданина, то снижение ставок по депсертификатам Нацбанка приведет к снижению банками на 0,5−1% годовых ставок по депозитам юридических лиц и вкладам граждан, что затронет и бизнес, и значительную часть населения, у которых есть срочные вклады в банковских учреждениях.

Но и отпускать доллар в свободное плавание, в условиях даже «гибкого и контролируемого курса», НБУ не решается. Ведь, кроме него, других крупных и постоянных продавцов валюты на рынке сейчас нет. И Нацбанк практически диктует тренд по курсу без особой конкуренции среди других продавцов валюты, хотя и ценой траты достаточно больших объемов резервов.

Что пытается предпринять НБУ

Регулятор встал перед дилеммой и старается усидеть сразу «на двух стульях». С одной стороны, в этой ситуации перестать распродавать резервы — это спровоцировать рост курса межбанка и опосредованно наличного рынка, что приведет к увеличению скупки валюты населением на опасениях новой девальвации гривны. А тогда значительная часть «горячих» денег населения на текущих гривневых счетах грозит выйти на валютный рынок и подтолкнуть курс к существенному росту. Что, в свою очередь, приведет к росту цен на импорт (читай — инфляции, свыше заложенных Нацбанком сценариев) и обесценению сбережений украинцев, чего регулятору граждане уже не простят даже в условиях войны.

С другой стороны, распродавать валюту и «сжигать» безудержно резервы у Нацбанка нет возможности, да и МВФ не готов постоянно мириться со снижением ЗВР, анализируя финансовое состояние Украины и периодически обсуждая с нашими чиновниками различные варианты реструктуризации внешних долгов нашей страны.

В итоге, сейчас задача Нацбанка — не допустить как значительного роста валютных котировок межбанка и наличного рынков, так и сберечь часть резервов для подстраховки, если что-то пойдет «не так». То есть присутствие регулятора на рынке несколько снизится, что и будет провоцировать периодически более сильную волатильность курса, нежели то, что ранее декларировал НБУ.

Но Нацбанк старается работать на упреждение и поэтому устами заместителя главы правления Сергея Николайчука предупредил об определенном росте волатильности, хотя и выдает это за плановый шаг по либерализации валютного рынка и последовательному восстановлению его к довоенным правилам игры.

Но любое увеличение волатильности котировок межбанка в условиях неработающего нормально экспорта на фоне растущего импорта, приведет лишь к тому, что бизнес будет сразу закладывать все негативные ожидания по растущему курсу в ценники на импортные товары, а значит, и провоцировать этим рост цен.

В итоге, Нацбанк сейчас постарается и резервы тратить по возможности ограниченно, но и особо сильно курс на межбанке не провоцировать. В этом режиме «тушения» то валютных курсовых «пожаров», то частичного устранения инфляционных угроз, и будет находиться НБУ, как минимум, до периода полного понимания размеров и графика поступления западной помощи в 2024 году. В этой ситуации получение Украиной на днях $900 млн ресурсов от МВФ по программе расширенного финансирования — психологически очень важно как для чиновников НБУ и Минфина, так и для всего рынка в целом.

Прогноз наличного курса доллара и евро на 16−17 декабря

Но все же девальвационные настроения бизнеса и граждан несколько усилились, что даст возможность владельцам обменников постараться «разогреть» курс в ближайшее время. Так что в эти выходные стоит ожидать попыток отдельных сетей обменников сыграть «на повышение» котировок продажи наличного доллара и евро.

А противостоять этому и сдерживать аппетиты финансистов будут уже проверенные и хорошо работающие механизмы по возможности покупки населением валюты на карты (в пределах эквивалента на 50 тысяч гривен в месяц в одном банке), и возможность ее покупки в эквиваленте до 200 тысяч гривен на конвертационные валютные депозиты, опять же, в одном банке.

То есть никто не мешает состоятельным гражданам в случае роста у них опасений по девальвации гривны — просто провести подобные валютообменные операции на имеющиеся у них суммы свободной гривны в нескольких финучреждениях, и закрыть этим свои потенциальные валютные риски, если они так уж боятся взлета курса.

При этом говорить о том, что нас ждет значительный рост котировок на валютном рынке, я бы сейчас не стал. Ситуация остается полностью контролируемой Нацбанком.

И поэтому 16−17 декабря обменники финкомпаний продолжат работать в формате торговли валютой «с оборота» со спредом в пределах от 20−25 копеек до 50 копеек по доллару и в пределах от 20−30 копеек до 70 копеек по евро. Хотя владельцы обменников и будут пытаться периодически вздергивать котировки, внимательно изучая реакцию на это потенциальных покупателей валюты. И тогда в этих сетях обменников спред по доллару может периодически расширяться до 80 копеек, а спред по евро — до 1 гривны. Особенно в тех регионах, где конкуренция между обменниками низкая.

В случае, если граждане будут «вестись» на рост ценников, финансисты будут их сохранять в пределах платежеспособного спроса со стороны клиентов. Если же «завышенные» ценники продажи валюты не будут востребованы клиентами — финансисты будут их оперативно менять, чтобы «нащупать» оптимальный уровень котировок для максимального заработка.

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний в эти субботу и воскресенье будет в пределах коридора: прием от 37,00 до 37,40 гривен и продажа от 37,45 до 37,80 гривен.

А котировки евровалюты в обменниках финкомпаний на выходных будут в пределах: прием от 40,40 до 40,80 гривен и продажа от 40,90 до 41,80 гривны.