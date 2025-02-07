Дешевый евро быстро закончился: будут ли новые сюрпризы по курсу доллара и евро в Украине

Эту неделю можно смело назвать неделей геополитических стрессов на валютном рынке. Сюрпризы начались еще с прошлых выходных, когда заявления Дональда Трампа о введении 25%-ой пошлины на канадские и мексиканские товары и 10%-ой пошлины на китайские товары начали «давить» на курс евро на международных рынках, прилично укрепив при этом доллар США. А окончательно «добили» евровалюту слова американского президента о том, что «тарифы на импорт из Европейского Союза будут введены».

В итоге за очень короткий период времени в период прошлых выходных евро упал более чем на 2% — до $1,0141 — минимального уровня с ноября 2022 года. И это позволило украинскому межбанку по евро стартовать в понедельник, 3 февраля, с рекордно низкого уровня 42,5954/42,6238 грн.

И хотя период очень «дешевого» евро быстро закончился, в целом начало восстановления позиций евровалюты на международных площадках пошло, как только Трамп (после разговоров с канадским и мексиканским руководством) все же отложил введение повышенных тарифов, а европейские лидеры заявили, что готовы как к диалогу с Трампом, так и к жестким ответным действиям в случае давления на ЕС.

Дональд Трамп несколько сбавил наступательную риторику в части Евросоюза, что несколько успокоило инвесторов и финансовые рынки. А также сыграло и на возврат пары евро/доллар к уровням до начала заявлений Трампа о повышении пошлин для Канады и Мексики — то есть к коридору 1,035−1,045 доллара за евро.

График пары евро/доллар

В итоге повышенные пошлины пока введены лишь на китайские товары, а ответные меры Пекина (пока не самые жесткие из возможных) по увеличению пошлин на некоторые американские товары все же дают возможность США и Китаю начать диалог, а не полноценную торговую войну.

Как будут разворачиваться события вокруг торгового противостояния США-Китай, покажут уже ближайшие недели, но весь мир понимает, что начало глобальной торговой войны между двумя мировыми экономическими гигантами навредит всем. И это вселяет некоторую надежду на нахождение ими компромисса.

В пик напряженности на рынке снова взлетело золото до уровней в $2 880 за унцию, что только подтверждает тезис о том, что оно остается главным активом-убежищем в «трудные времена».

График стоимости золота

Украинский валютный рынок реагировал на все внешние вызовы, повторяя все всплески и падения курса евровалюты относительно доллара. Но при этом на межбанке, за счет стараний Нацбанка по сглаживанию многочисленных колебаний, гривна не только очень достойно выдержала все скачки на внешних рынках и прошла их с минимальными потерями, но и несколько выиграла по отношению к доллару.

Из-за отсутствия у бизнеса сейчас свободной гривны спрос на валюту несколько снизился, а интервенции Нацбанка, плюс продажи экспортеров, привели к наблюдаемому сейчас ситуативному проседанию курса доллара в Украине. И это повторило мировые тенденции по некоторому ослаблению доллара именно в последние дни.

Подобное развитие событий сейчас выгодно НБУ, так как за счет проседания курса регулятор надеется на ослабление показателей инфляции. По крайней мере, на те товары, которые «завязаны» на импорте.

График межбанка по доллару

График межбанка по евро

В итоге за неделю доллар при продаже на межбанке просел на 14 копеек — со стартовых уровней понедельника, 3 февраля, 41,65/41,69 до 41,50/41,55 грн к завершению пятничных торгов 7-го числа.

А вот котировки продажи безналичного евро за этот же период даже прилично подросли (если сравнивать только стартовые уровни понедельника и завершающие котировки торгов пятницы) из-за возврата позиций евровалюты относительно доллара на внешних площадках. Евро при продаже вырос сразу почти на 52 копейки — с 42,5954/42,6238 до 43,1060/43,1413 грн.

Интересно себя повела наличная валюта. Если по доллару владельцы обменников просто подстроились под тренды межбанка, то по евро финансистов явно не устраивал расклад существенного падения евровалюты на прошлых выходных.

И когда на межбанке утром в понедельник, 3 февраля, курс евровалюты стартовал с уровней около 42,60 грн, ценники обменников по евро четко указали на новую тактику обменников в период обвала евровалюты: котировки приема евро финансисты выставили, уже исходя из новых на тот момент реалий, а вот курс продажи наличного евро особо корректировать не стали, оставив его на уровне около прошлой пятницы, т. е. до обвала евровалюты.

Это было сделано для того, чтобы по факту переложить все курсовые риски на покупателей евровалюты, а не брать их на себя. И только со вторника-среды, распродав ранее купленный «дорогой» евро, владельцы обменников уже начали более активно снижать котировки продажи евровалюты.

А затем, уже за счет того, что евро начал восстанавливать свои позиции на внешних площадках, котировки наличного рынка по продаже евровалюты начали снова ориентироваться на поведение межбанка. И вечером в пятницу, 7 февраля, обменники финкомпаний продавали доллар по 41,55 — 41,65 грн, а евро — по 43,43 — 43,65 грн.

Наличный доллар за 3−7 февраля 2025 года

Наличный евро за 3−7 февраля 2025 года

В итоге украинский валютный рынок достаточно удачно пережил все внешние вызовы и ралли пары евро/доллар, что можно назвать очень хорошим результатом в условиях повышенной экономической, геополитической и военной турбулентности как в самой Украине, так и во всем мире.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 3−7 февраля

Большинство обменников финкомпаний и работающих в эти выходные отделений банков проработают 8−9 февраля со спредом в пределах 20−25 копеек по доллару и в 20−50 копеек по евро.

Оптовые обменники будут готовы «двигаться» как по курсу приема, так и по курсу продажи, и работать с более узким уровнем спреда: по доллару — в пределах 15−20 копеек, по евро — в пределах 20−30 копеек.

Повышенный спрос на валюту со стороны населения сохраняется, что не станет стимулировать активное снижение котировок продажи валюты обменниками на этих выходных. Но и особо задирать их вверх у финансистов не получится — конкуренция слишком высокая и клиентов отпугивать «диким» курсом продажи никто позволить себе не может.

В итоге основной формат работы большинства обменников — «с оборота» со средним уровнем спреда — в эти выходные сохранится. То есть больших сюрпризов по курсу доллара и евро в эти выходные мы не увидим, но сам по себе наличный рынок останется довольно волатильным.

Курс наличного доллара 8−9 февраля в большинстве обменников финкомпаний и открытых в эти дни отделений банков будет в пределах коридора: прием от 41,20 до 41,45 грн и продажа от 41,50 до 41,80 грн.

А курс наличного евро в субботу и воскресенье будет находиться в пределах коридора: прием от 42,75 до 43,30 грн и продажа от 43,45 до 43,80 грн.

В некоторых точках обмена валют, в соответствии с их уже индивидуальными задачами или под «крупных проверенных клиентов», курсы приема и продажи могут еще отличаться на плюс-минус 5−10 копеек от рассчитанных мною выше.