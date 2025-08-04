Почему рухнул евро и продолжит ли падение на этой неделе

На минувшей неделе гривна укрепилась как к доллару, так и к евро. Сможет ли нацвалюта сохранить свои достижения на этой неделе? — Разберемся в этом детально.

Главные события прошлой недели на украинском рынке: дефицит валюты на межбанке снизился, гривня укрепилась

Среди главных событий прошлой недели на валютном выделю следующие:

Курс доллара медленно откатился с 41,77 до 41,71 грн на межбанке из-за роста предложения валюты в налоговом периоде в последние дни июля и общей низкой деловой активности. Наличный доллар также минимально просел, с 41,95 до 41,91 грн.

Евро безналичный обвалился с 49,10 до 47,75 грн, а наличный —с 49,40 до 48,15 грн. Главным фактором такого обвала стала реакция мирового рынка на торговое соглашение между США и Европой. Кроме желаемых 15% пошлины, ЕС получил кабальные обязательства по инвестициям на $600 млрд и закупке топлива на $750 млрд, плюс военные закупки на сотни миллиардов долларов.

Позже стало известно, что все эти инвестиции в американскую экономику и закупки ЕС должны быть осуществлены до 2028 года (следующие выборы президента США), что делает соглашение почти нереальным для выполнения. В результате пара евро/доллар на мировых рынках обвалилась на 3% за неделю и потянула за собой курс евро к гривне.

И только плохая статистика Штатов по рынку труда, открывающая путь к снижению учетной ставки США уже в сентябре, подняла волной пару евро/доллар до уровня 1,158. Но волна сойдет, и евро возобновит снижение. Поскольку влияние торгового соглашения больше влияния учетной ставки. Но если рынок поймет, что выполнять кабальное соглашение ЕС не будет, то тогда возможны варианты.

На межбанке среднесуточный дефицит валюты снизился на 40% до $ 77 млн благодаря большему предложению валюты в налоговом периоде (рост предложения валюты сразу на 25%). Вообще, по июлю дефицит валюты на межбанке составил $2,3 млрд, что является максимальным месячным уровнем с декабря прошлого года.

Благодаря предложению НБУ снизил валютные интервенции более чем на 21% до минимальных за 7 недель уровней — $639,6 млн.

Статистика по операциям населения искривлена ситуацией, которая сложилась в последние дни месяца. Она формирует значительные перекосы и не дает качественно сравнить данные. Следовательно, проще будет опираться на общие месячные показатели.

И здесь имеем незначительное снижение активности наличного рынка, где спрос (минус 3,1% м.м) падает несколько активнее предложения (минус 2,2% м.м.). Летний период делает свое дело. В результате сальдо наличных операций снизилось на 7,2% до $14,2 млн. среднесуточно (в июле — $327,3 млн.). На безналичном рынке население в июле увеличило продажу (плюс 1,5%) и снизило покупку валюты (минус 3,4%). Как результат, сальдо безналичных операций, едва ли не больше, чем за многие годы, — $2,6 млн среднесуточно ($60,3 млн в июле).

Главные сигналы: новый ультиматум Трампа рф и возвращение независимости НАБУ и САП

Главным ньюсмейкером недели снова был американский президент Дональд Трамп. Его месседжи возмущали мировой и влияли на украинский валютный рынок. Американские переговорщики продавили выгодные условия торгового соглашения с Евросоюзом, в результате чего евровалюта девальвировала против доллара почти на 3%, и это еще не конец.

Более жесткими стали условия торговли со Штатами и для других торговых партеров Северной Америки: установлены пошлины для товаров из Индии на уровне 25%, Бразилии — 50%, Южной Кореи и Турции — 15%.

Кроме того, Трамп усилил риторику по отношению к россии. Во-первых, американский президент изменил срок для рф по остановке боевых действий в Украине с 50 дней до 10−12 дней. Новый срок ультиматума — 8 августа. В случае невыполнения этого требования американский президент угрожает новым тарифным режимом, призванным остановить мировые продажи российских энергоносителей.

Трамп обещает ввести 100% «вторичный тариф» для любой импортирующей российские энергоносители страны, в частности, для Индии, Китая, Турции и других. Это решение будет достаточно ощутимым для страны-агрессора: продажи нефти и газа составляют около четверти бюджета Кремля. С другой стороны, экспорт российской нефти составляет 7% от глобальных поставок, и полное его прекращение всколыхнет энергетические рынки по всему миру.

Новый план Трампа предлагает именно это. Чтобы избежать угрозы введения американских пошлин, страны-импортеры могут прекратить прием российской нефти. Без российского экспорта в размере 7 млн баррелей в сутки мировые цены на сырую нефть могут вырасти почти на 25%, даже если предположить, что у других поставщиков, таких как ОПЕК, есть возможности и желание компенсировать половину дефицита. В свою очередь, это снова может ускорить мировую инфляцию.

Трамп также заявил что Штаты готовы к ядерному противостоянию с рф: американский президент отправил ядерное оружие в Великобританию и две подводные лодки ближе к россии.

Вернемся в Украину. На прошлой неделе парламент принял президентский законопроект о возобновлении независимости НАБУ и САП. Это снова открыло Украине возможность получения помощи от партнеров, которую ждем уже в августе. Партнеры положительно отреагировали на новости. Одновременно европейские страны активно рассматривают и дискутируют о возможности финансирования украинской армии напрямую в 2026 году. Это может существенно облегчить покрытие дефицита бюджета и снизить давление на гривну в последующие годы.

Статистика недели: платежный баланс сведен в июне с профицитом $0,8 млрд. За пол года профицит достиг $1,3 млрд. Однако, опубликованные данные показали значительное превышение импорта над экспортом, достигшее рекордных $5,1 млрд. Сложившаяся ситуация потребует реакции властей для сдерживания неэффективного оттока валюты из-за девальвации гривны, реформирования таможни и общественного контроля над проведением такой реформы.

Главные события этой недели: погашение гривневых ОВГЗ и старт SEPA

Вот главные события, которые будут оказывать влияние на наш валютный рынок:

Начало августа. Август, это преимущественно месяц девальвационных трендов. Особенно учитывая все военные риски, растущий импорт, сложность переговоров с рф, слабый урожай и рекордные выплаты по внешним обязательствам (в августе пиковая нагрузка).

6 августа — погашение гривневых ОВГЗ на 12,1 млрд гривен. Эта ликвидность может быть направлена на покупку валюты, что повысит давление на гривну.

7 августа — старт единой зоны платежей в евро (SEPA). Это влияет на скорость транзакций и в первую очередь в евро. Однако, на этой неделе мы пока не увидим влияния на валютный рынок.

8 августа — истекает срок ультиматума Трампа, выдвинутого рф. К сожалению, не ожидаю положительных сдвигов в вопросе прекращения огня, и соответственно США будет вводить как прямые, так и объявит о вторичных санкциях. Ответом может стать новая волна террора. Сохраняются риски для энергетических объектов и логистики (портовая инфраструктура).

Также в течение недели ожидаем возобновление поступлений от партнеров.

Валютный прогноз на 4−8 августа

Слабость евро развязывает регулятору руки для ослабления гривны. Конечно, на ровном месте девальвировать не будут, однако при нарастающем спросе будут спускать пар. Особенно понимая необходимость ослабления потребительского импорта на фоне его высоких уровней.

Следовательно, межбанк будет медленно спускаться в зону 42 грн за доллар, а на наличном рынке доллар может пробить эту отметку. Евро, в свою очередь, последует за парой евро/доллар, которые после пятничного роста по слабой статистике Штатов, скорее восстановит коррекцию. Ожидаю, что безналичный евро останется в зоне 47−48 грн, а наличный скатится ниже 48 грн.