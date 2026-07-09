Может ли Минфин выпустить долгосрочные ОВГЗ и кому они будут интересны

На рынке ходят слухи о том, что Министерство финансов рассматривает возможность выпуска долгосрочных ОВГЗ. Редакция решила узнать, существует ли спрос на ценные бумаги с долгим сроком погашения, и какую доходность пришлось бы предложить, чтобы найти покупателей на такие бумаги.

Сто лет — не предел

На мировом рынке долгосрочные ценные бумаги — вещь привычная. К примеру, США выпускают трежерис на срок до 30 лет. Доходность по ним составляет чуть более 5%, что не сильно отличается от 4,56% по десятилетним бумагам.

В целом для большинства западных стран выпуск ценных бумаг сроком 10−30 лет — вполне привычная процедура, и такие облигации можно считать рыночным стандартом. В то же время есть случаи и гораздо больших сроков размещения.

Австрия в 2017 и 2020 годах выпускала 100-летние облигации под выгодную ставку: 0,88% и 2,1% соответственно. Бумаги с таким же сроком погашения предлагали также Бельгия и Ирландия. Правда, в отличие от Австрии, их облигации размещались не на открытом рынке, а только для отдельных фондов.

Существуют даже 100-летние облигации, которые мы бы назвали «муниципальными». Немецкая земля Северная Рейн-Вестфалия привлекла €3 млрд под 0,95%, пообещав закрыть долг в 2121 году.

Конечно, инвесторы, которые покупают такие бумаги, не планируют держать их все 100 лет. Они просто фиксируют доходность на удобный для себя период, а, при необходимости, могут продать ценную бумагу на вторичном рынке.

Столетние облигации выпускают не только государства со стабильной экономикой и долговременной историей финансовой надежности. Этот инструмент несколько раз пользовалась Мексика, предлагая бумаги в долларах и евро со ставкой 4−6% годовых.

Неожиданно для многих в 2017 году 100-летние бумаги выпустила Аргентина. Неожиданным такой шаг можно было считать потому, что к этому моменту страна уже 8 раз объявляла дефолт. Несмотря на сомнительный опыт, в этом случае — жадность победила страх. Инвесторы раскупили бумаги с доходностью 7,125% в долларах на $2,75 млрд.

Конечно, для покупателей эта история закончилась плохо. Уже через несколько лет Аргентина пошла на очередной дефолт, часть долгов списали, а остальное — реструктуризировали под гораздо худшие условия.

Но даже 100-летние облигации — не предел. Великобритания в середине XVIII века выпустила бессрочные бумаги с фиксированной ставкой 3% годовых. Полностью правительство выкупило их только в 2015 году.

Некоторые же бумаги остаются в обращении еще дольше. В XVII веке бессрочные облигации выпускали Нидерландские водные советы (структура, занимавшаяся строительством дамб и каналов). Одна из таких бумаг 1648 года выпуска принадлежит Йельскому университету. Конечно, эта бумага несет преимущественно историческую ценность, но проценты по ней продолжают исправно начисляться — около 11 евро в год.

В настоящее время бессрочные облигации также выпускаются. Эмитентами обычно выступают частные компании либо университеты.

Срок евробондов Украины

У Украины также есть опыт выпуска длинных долговых инструментов, хотя и другого типа. Наше государство размещало долгосрочные евробонды сроком на 15 и 30 лет. Например, ставка по одному из выпусков 2017 года достигала 7,375% в долларах. То есть больше, чем предлагала даже Аргентина.

Однако, как можно догадаться, ничем хорошим для инвесторов эта история тоже не закончилась. После начала полномасштабного вторжения стало ясно, что Украина не сможет выполнять эти обязательства. Сначала выплаты по ценным бумагам были отсрочены на 2 года, а затем была проведена реструктуризация. 37% долга было списано, а остатки реструктуризированы, изменив сроки и проценты выплат.

Это позволило Украине отложить долговую нагрузку. Теперь ближайший этап погашения намечен на 2029 год. А полностью выплаты должны завершиться в 2036 году.

Каков максимальный срок ОВГЗ

Если вы активно инвестируете в ОВГЗ, то, вероятно, знаете, что Министерство финансов размещает в основном кратко- и среднесрочные облигации. Ориентировочно это от 1 до 3 лет до погашения. Доходность по результатам последних аукционов колеблется в пределах 15−16%.

В то же время, если посмотреть статистику выпуска облигаций, то окажется, что существует немало ОВГЗ со сроком погашения 15−20 лет. Чаще всего они выпускались в 2017 и 2022 годах. Почему же мы их никогда не встречали в «Дії» или приложениях банков и брокеров?

«Такие ОВГЗ не являются рыночным инструментом для широкого круга инвесторов. Выпуски осуществлялись специально для Национального банка, который и являлся их единственным покупателем, поэтому на вторичном рынке они не обращаются и вообще недоступны для частных инвесторов», — объясняет руководитель развития инвестиционных продуктов БТС Брокер Сергей Гончаренко.

Когда Нацбанк покупает ОВГЗ, это по факту эмиссионное финансирование бюджета, — добавляет президент инвестиционной группы Универ Козак Тарас. По его словам, последняя такая операция была в 2022 году, когда Нацбанк купил ОВГЗ примерно на 400 млрд грн.

«Это произошло потому, что тогда западная помощь Украине поступала в очень малых объемах. Также Минфин выпускает отдельные ОВГЗ для капитализации банков, например, Приватбанка, или других учреждений», — отмечает он.

По словам Тараса Козака, хотя он никогда не видел, чтобы НБУ продавал такие бумаги, регуляторных ограничений на этот счет нет — при желании, Нацбанк мог бы вывести облигации из своих резервов на вторичный рынок.

Такая возможность, отмечает эксперт, даже обсуждалась, когда главой НБУ был Яков Смолий (2018−2020 годы). Однако Нацбанк не хотел заниматься розничной торговлей и готов был продавать облигации только крупными пакетами — от миллиарда гривен. Но желающих покупать такие объемы долгосрочных ценных бумаг не было.

Появятся ли ОВГЗ с более длительным сроком

Если говорить об ОВГЗ, которые были доступны для массового инвестора, то последний раз Минфин выпускал семилетние бумаги в 2020 году. Тогда их доходность составляла чуть меньше 10%. Учитывая, как с тех пор разогналась инфляция, упала гривна и выросли проценты по новым размещениям, — инвесторы должны были не раз сожалеть, что вложили средства в долгосрочные облигации.

В сегодняшних условиях крайне маловероятно, что чиновники попытаются возобновить эксперимент и выпустят новые общедоступные бумаги с погашением в 7 лет, или, тем более, с еще более длительным сроком. Это не будет интересно ни одной из сторон. В условиях войны инвесторы будут бояться, что вырастет инфляция и доходность не будет ее покрывать. Минфин, наоборот, будет беспокоиться, что через несколько лет рост цен снизится, а значит, он будет переплачивать по ценным бумагам.

В то же время, как предполагает Тарас Козак, Минфин, возможно, все же будет увеличивать сроки бумаг — сначала до четырех лет, а дальше, возможно, и до пяти. Опосредованно, по его словам, на такие планы указывает то, что чиновники по факту создают дефицит ОВГЗ, продавая относительно немного бумаг. Как следствие, в последние месяцы объемы погашений превышают новые размещения.

Поэтому, когда в условиях более высокого спроса Минфин предложит четырех- или пятилетние бумаги, — покупателей найти будет проще.

Как правило, чем длиннее срок до погашения, тем выше должна быть доходность облигаций, отмечает Сергей Гончаренко. Ведь инвестор по факту берет на себя больше рисков, а в украинских реалиях к традиционным рыночным рискам добавляется еще и военный фактор, существенно повышающий неопределенность.

В свою очередь, Тарас Козак считает, что для пятилетних бумаг вполне может быть установлена та же доходность, которая сейчас предлагается по более коротким облигациям — 15−16%. Инвесторы, которые захотят зафиксировать такую доходность, вполне могут найтись. Хотя все стороны в этой ситуации, конечно, будут рисковать.