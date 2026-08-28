Чего ждать от курса наличного доллара и евро в условиях новых мировых цунами

Завершение августа на мировом и украинском валютных рынках выдалось предельно напряженным: пока инвесторы по всему миру замерли в ожидании ключевых решений ФРС США на фоне рекордного американского госдолга в $40 трлн, внутренний рынок Украины пытается удержать баланс. Удастся ли ему это сделать в ближайшие дни, рассказывает «Минфин».

Внешние вызовы

В мире весь крупный бизнес, политиков и военных волновал вопрос будет ли достигнуто перемирие между США и Ираном на Ближнем Востоке и будет ли реально разблокирован Ормузский пролив.

А мировой финансовый сектор дополнительно к этому мучается в догадках, что скажет новый глава ФРС Кевин Уорш по перспективам денежно-кредитной политики США на конференции в Джексон-Хоуле в пятницу 28 августа. И не пошлет ли какие дополнительные месседжи рынку член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель, которая также позднее в пятницу примет участие в панельной дискуссии на этом симпозиуме, хотя она и будет формально говорить только о платежах и финансовых инновациях. Но все инвесторы напряглись.

По раскладу для американского регулятора, то прямо скажем — он очень сложный. Огромные затраты в размере $1 трлн по обслуживанию 40 триллионного госдолга, уровень инфляции уже очень долго находится в пределах значительно выше цели таргета в 2% и уже начавшееся вмешательство Минфина США в ситуацию на рынке долговых обязательств, чтобы удержать доходности трежерис от продолжения их роста, — опасный микс проблем для доллара.

На симпозиуме собирается около 120 глав центробанков и ведущих мировых финансовых групп, ученые и представители властей из более чем 70 стран. Очень важным является время его проведения — мероприятие всегда проходит между плановыми заседаниями ФРС и поэтому пятничная программная речь Кевина Уорша — один из немногих вариантов, когда направление денежно-кредитной политики США можно обозначить для инвесторов и финансистов в формате неофициального общения. Пока глава ФРС ясно высказывался о приверженности к задаче придавливания инфляции в Штатах к уровню в 2%.

Но при этом он так и не обозначил пути решения данной задачи, а 5 рабочих групп внутри Федрезерва сейчас пересматривают принципы работы ФРС, чтобы справиться с данной проблемой. И по сути Кевин Уорш пока избегает прогнозных ориентиров в своих выступлениях, хотя все его предшественники (включая Джерома Пауэлла) активно это делали, чтобы «направлять» рынки в нужную для ФРС США сторону.

При этом у Кевина Уорша сейчас очень мало реальных возможностей для маневра: индекс расходов на личное потребление (PCE) в июле вырос на 0,2 %, оставив годовой показатель на уровне 3,7 %, а не снизив его до прогнозируемых 3,6 %. Базовые цены продолжили свой рост на 0,2 % за месяц и на 3,3 % за год, что говорит о том, что базовая инфляция уже более 5 лет подряд остается выше целевого уровня 2%. А потребительские цены в сравнении этого и прошлогоднего июля выросли на 3,4%. И после того, как на прошлом заседании ФРС США все же сохранил свои ставки на том же уровне 3,50−3,75 % годовых все игроки ставили на повышение ставок на 0,25% годовых уже в сентябре этого года.

Но сейчас ситуация изменилась и после новостей о достижении отметки в $40 трлн госдолга, рынок все же стал откровенно бояться сценария повышения ставок Федрезервом, мотивируя это провокацией дальнейшего роста стоимости его обслуживания. И по последним опросам ведущих аналитиков и банкиров теперь вероятность повышения ставки в сентябре рынком оценивается только около 40%, хотя еще месяц назад эта цифра была около 55 %.

То есть участники рынка закладывают менее жесткие условия, чем по канонам должен был провести ФРС США 16 сентября и от того, что скажет глава Федрезерва и удастся ли ему вербальными интервенциями успокоить инвесторов — зависит судьба доллара и фондового рынка США на ближайшие как минимум несколько месяцев.

Ведь именно опасения инвесторов, что американское правительство не сможет управлять госдолгом, параллельно с этим имея инфляцию значительно выше таргета в 2% — уже привело к тому, что инвесторы стали снова активно уходить в золото, которое уже подорожало до уровня около $4600 за унцию к вечеру пятницы, а кроме этого — подобные опасения спровоцировали значительный рост крипты (тот же биткоин периодически пробивает уровень в $80 тысяч и выше) .

При этом позиции доллара относительно других валют в последние несколько недель стали слабее. И к вечеру 28 августа соотношение евро к доллару находится в пределах 1,1645 доллара, хотя еще в конце июля было в пределах 1,136−1,145.

График евро/доллар

То есть все индикаторы показывают, что политика ФРС пока слишком мягкая и ставки надо повышать, но проблема роста обслуживания госдолга не дает главе ФРС занимать уж очень «ястребиную» позицию.

При этом, ЕЦБ в лице своего представителя и члена исполнительного совета Изабель Шнабель также примет участие в панельной дискуссии на симпозиуме, сосредоточившись на теме платежей и финансовых инноваций. Учитывая, что в четверг опубликован протокол заседания ЕЦБ, прошедшего 22−23 июля и он говорит о том, что ЕЦБ чувствует себя гораздо увереннее своих американских коллег, а следующее решение по ставке Европейским центробанком будет приниматься уже 10 сентября.

«Ястребиный» сигнал от Уорша укрепил бы доллар и ослабил бы евро, так как и у евровалюты есть проблемы в виде возможного роста инфляции за счет высоких цен на энергоносители и продукты питания. И поэтому от того, сможет ли глава ФРС США убедить рынки, что у него есть реальный план возврата инфляции в Штатах к уровню в 2% — и будет зависеть сейчас глубина ралли пары евро/доллар как 10 сентября, так затем и 16 сентября.

Что происходит в Украине

На фоне глобальных мировых «разборок» украинский валютный рынок жил в эти дни в своем формате:

НБУ продолжал активно продавать доллар, чтобы поддерживать гривну на межбанке;

наличный рынок не спешил «расшатывать» курс и просто реагировал на изменения на украинском межбанке;

основная часть клиентов и самих банков сосредоточилась на закрытии своих проблем и задач перед предстоящим уже в ближайший понедельник закрытием месяца.

В итоге, за период с начала сессии 24 августа и до завершения торгов 28 августа курс продажи доллара на межбанке просел на 11,5 копеек — с 44,66/44,69 до 44,545/44,575 гривен. А курс продажи безналичного евро за это же время упал на почти 28 копеек — с утренних котировок понедельника 52,16/52,18 до 51,87/ 51,899 гривен к завершению торгов пятницы. Во многом в таком ситуативном укреплении гривны относительно доллара и евро есть «заслуга» Нацбанка с его массированными интервенциями, а в некоторой части этому поспособствовали и самих клиенты, которым к концу месяца все больше нужна гривна для расчетов с персоналом по зарплате за август, а также для закрытия своих обязательств перед внутренними контрагентами на отчетную дату. Это привело к некоторому росту активности экспортеров по продаже валютной выручки на фоне небольшого снижения спроса со стороны многих импортеров.

График курса доллара (межбанк)

График курса евро (межбанк)

На наличном рынке обменники финкомпаний вечером 28 числа продавали доллар по 44,75−45 гривен и евро по 52,20 -52,50 гривен без всяких проблем и ажиотажа со стороны граждан.

График наличного курса доллара

График наличного курса евро

Именно активная работа Нацбанка в эти дни по сглаживанию последствий на нашем рынке всех вышеописанных внешних вызовов пары евро/доллар и позволила внутреннему украинскому валютному рынку чувствовать себя чуть более комфортно по сравнению с теми стрессами, которые сейчас испытывают мировые игроки. Причем, даже в условиях постоянных обстрелов Украины россией и непрекращающимися воздушными тревогами.

Тем не менее, в текущей ситуации при наличии таких серьезных внешних вызовов — на наличном рынке владельцы обменников не захотят особо рисковать в эти выходные и расширят спред по доллару и евро, чтобы минимизировать свои риски.

По моему прогнозу, большинство обменок проработают в эти дни со спредом по доллару в пределах 15−25 копеек и по евро в пределах от 20 до 70 копеек.Самые «жадные» сети обменок будут работать на выходных со спредом как по доллару, так и по евро в пределах даже до 1 гривны.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 29−30 августа

Курс наличного доллара в эти выходные в большинстве обменников и в кассах работающих по выходным отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 44,30 до 44,60 гривен и продажа от 44,70 до 45,05 гривен.

А курс наличного евро в эти субботу и воскресенье будет находиться в пределах: прием от 51,50 до 51,90 гривен и продажа от 52,10 до 52,50 гривен.

Из-за повышенных валютных рисков именно широкий разброс котировок покупки и продажи доллара и евро будет главной «фишкой» этих выходных на украинском наличном рынке.