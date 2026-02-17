5 причин подорожания золота: стоит ли НБУ его покупать

Высокая цена золота привлекает внимание как частных инвесторов, так и центробанков, активно увеличивающих свои резервы в драгоценном металле. Правильна ли эта стратегия и стоит ли к ней присоединиться Нацбанку, рассуждает директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

Ранее я написал текст о том, что НБУ «прошляпил» рост золота и доля золота в резервах НБУ даже сократилась. И это притом что цена на него за последние 5 лет выросла в 3 раза. Многие наши соседи использовали эту возможность, чтобы перевести валюты именно в золото — традиционно самый надежный актив.

Пост вызвал много внимания и даже обиду. Ко мне в личные сообщения пришло немало знакомых, которые утверждали, что «задним умом» легко быть умным, «ты покажи, сколько будет стоить золото через 2 года, и мы проверим».

Что ж. Не буду спорить, о прошлом это легко, давайте попробуем о будущем. Сразу скажу — я не считаю себя экспертом по commodity-рынкам и по золоту. Я аналитик. Со скромным опытом работы.

Пять фундаментальных факторов, влияющих на цену золота

1. Предложение золота почти исчерпано — и ничего с этим не поделаешь.

Мировая добыча в 2025 году — 3672 тонны. Это фактический пик. Среднее содержание золота в руде упало с 10+ граммов на тонну в 1960-х до 1,3 г/т сегодня. Себестоимость добычи (AISC) достигла $1600/oz — рекорд. От открытия нового месторождения до первого золота — 7−10 лет. Даже при цене $5000 за унцию предложение физически не может вырасти до 2032 года.

2. Центробанки скупают все, что есть.

За 2022−2025 годы центральные банки мира купили 4083 тонны золота — вдвое больше, чем за предыдущие четыре года. НБУ не участвовал. Опрос WGC 2025: 95% центробанков ожидают роста глобальных золотых резервов. 43% планируют наращивать собственные запасы — рекорд за всю историю опроса. 73% прогнозируют снижение доли доллара в резервах.

3. Америка тонет в долгах.

Госдолг США — $38,6 трлн. Растет на $8 млрд ежедневно. Прогноз Бюджетного управления Конгресса (это как наша Счетная палата, только независимая): долг достигнет 120% ВВП к 2036 году. Ежегодные процентные платежи уже превысили $1 трлн — больше, чем весь оборонный бюджет. Корреляция между госдолгом и ценой золота с 2021 года — 0,90 из 1,0. Долг растет — золото растет синхронно. Математическая модель ARDL показывает: каждые 10% прироста долга = +8,5% к цене золота.

4. Доллар слабеет.

Индекс доллара (DXY) упал до 97 — минимум за два года. Доля доллара в мировых резервах: 56,9% — самое низкое за 30 лет. В 1999 году было 71%. Тенденция необратима. Концепция Mar-a-Lago Accord — преднамеренная девальвация доллара для стимулирования американского экспорта — обсуждается уже не в теоретической, а в практической плоскости.

5. БРИКС+ строит альтернативу доллару, обеспеченную золотом.

Блок запустил пилотную расчетную единицу The Unit — 40% физическое золото, 60% валюты стран-участниц. Каждый Unit привязан к 1 грамму золота. Если проект масштабируется хотя бы на треть внутриблоковой торговли — это дополнительные 400−500 тонн физического спроса ежегодно. При том, что весь годовой прирост добычи — менее 20 тонн.

Что говорят крупнейшие инвестбанки мира

Консенсус на 2026 год — однозначно бычий.

J.P. Morgan — $6 300 (bull case $8 500).

Goldman Sachs — $5 400.

UBS — $6 200 (bull case $7 200).

Deutsche Bank — $6 000.

Bank of America — $6 000 (bull case $8 000).

Даже осторожный HSBC — $4 587 с пиком $5 050.

Интересно: консенсус-прогноз 31 аналитика LBMA на 2025 год ошибся на 25,5% ниже фактической цены. Аналитики систематически недооценивают золото третий год подряд.

Мой прогноз с использованием 10 000 сценариев методом Монте-Карло. Метод Монте-Карло — это не гадание. Это математический инструмент, который используется в финансах, ядерной физике и инженерии.

Суть: задаем начальную цену ($5 070 — спот на 16 февраля 2026), ожидаемый дрифт (12,5% годовых — на основе дефицита предложения и структурного спроса центробанков) и волатильность (18,2% — пятилетнее историческое значение).

Компьютер генерирует 10 000 случайных траекторий цены. Результаты на конец 2028 года:

Пессимистический (P10): $3850/oz — реализуется только если ИИ-революция сжимает инфляцию ниже 2%, а торговые войны деэскалируются

Медианный (P50): $5400/oz — инерционная траектория, умеренное снижение ставок, стабильные закупки центробанков

Оптимистический (P90): $7200/oz — долговая спираль США, масштабирование БРИКС-расчетов, рецессия

Мой вероятностно-взвешенный прогноз с учетом всех сценариев: ~$6 800/oz к 2028 году. Рост 36% от текущих уровней.

Что это значит для Украины

Арифметика. Если золото вырастет с $5070 до $6800 за унцию к 2028 году, то каждые 100 тонн золота в резервах дадут прирост стоимости примерно на $7,5 млрд.

Польша со своими 548 тоннами заработает более $40 млрд на переоценке. А Украина? У нас в резервах — 27 тонн. Всего двадцать семь!

Для сравнения:

Чехия с населением 10 млн — 72 тонны и докупает по 20 ежегодно.

Казахстан с 19 миллионами — 316 тонн.

Азербайджан — 110.

Бразилия только в 2025 году купила 43 тонны — больше, чем весь наш запас.

Логичные рекомендации:

1. НБУ должен разработать программу наращивания золотых резервов до 200 тонн в течение 5 лет. Минимум. Это 35−40 тонн в год.

Систематически, ежемесячно, без привязки к текущей цене. Стратегия DCA (dollar cost averaging) — та же, которую используют Польша, Чехия, Индия.

2. Пересмотреть структуру ВРР. 73% центробанков мира прогнозируют снижение доли доллара. НБУ должен двигаться в этом же направлении — постепенно замещая казначейские облигации США физическим золотом.

3. Третье. Хранить золото на территории Украины. 59% центробанков мира уже хранят золото исключительно внутри страны. Индия в 2024 году репатриировала 100 тонн из Лондона. После замораживания $280−335 млрд российских активов хранение в юрисдикциях G7 — это риск, а не безопасность.

А для граждан у меня — горькая правда. Теперь та часть, которая выглядит как издевательство. Теоретически, «рекомендации для граждан» по инвестированию в золото звучат красиво. На практике — в Украине это почти невозможно сделать эффективно.

Да, можно купить банковское золото. Но спред между ценой покупки и продажи в украинских банках может достигать 15% и более. То есть вы теряете 15% своих денег в момент покупки. Чтобы просто выйти в ноль, золото должно подорожать на эти 15%.

При моем прогнозе роста 36% за два года — реальная прибыль инвестора после спреда составит всего ~20%. А если реализуется пессимистический сценарий — вы в глубоком минусе.

Для сравнения: в Польше, Чехии, даже в Турции спред на банковское золото — 1−3%. В США через ETF (GLD, IAU) — менее 0,5%. То есть там инвестиции в золото доступны каждому. А в Украине — нет. И это также политика НБУ. Это еще одна системная проблема, которую НБУ должен решить, создать ликвидный внутренний рынок золота с нормальными спредами.

Без этого любые разговоры о «финансовой грамотности» и «диверсификации сбережений» — пустой звук.

В заключение. Золото будет дорожать не потому, что оно блестит. А потому, что доверие к бумажным деньгам тает быстрее, чем лед на полюсах. 95% центробанков мира это понимают. 43% активно действуют. Польша за два года скупила золота больше, чем весь запас Украины.

6800 долларов за унцию к 2028 году — это не фантазия. Это математика пяти факторов: исчерпанного предложения, рекордных закупок центробанков, американского долга в -38,6 трлн долларов, слабого доллара и новой финансовой архитектуры БРИКС.