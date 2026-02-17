5 причин подорожания золота: стоит ли НБУ его покупать

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 февраля 2026, 18:06 Читати українською

5 причин подорожания золота: стоит ли НБУ его покупать

Высокая цена золота привлекает внимание как частных инвесторов, так и центробанков, активно увеличивающих свои резервы в драгоценном металле. Правильна ли эта стратегия и стоит ли к ней присоединиться Нацбанку, рассуждает директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

Высокая цена золота привлекает внимание как частных инвесторов, так и центробанков, активно увеличивающих свои резервы в драгоценном металле.

Ранее я написал текст о том, что НБУ «прошляпил» рост золота и доля золота в резервах НБУ даже сократилась. И это притом что цена на него за последние 5 лет выросла в 3 раза. Многие наши соседи использовали эту возможность, чтобы перевести валюты именно в золото — традиционно самый надежный актив.

Пост вызвал много внимания и даже обиду. Ко мне в личные сообщения пришло немало знакомых, которые утверждали, что «задним умом» легко быть умным, «ты покажи, сколько будет стоить золото через 2 года, и мы проверим».

Что ж. Не буду спорить, о прошлом это легко, давайте попробуем о будущем. Сразу скажу — я не считаю себя экспертом по commodity-рынкам и по золоту. Я аналитик. Со скромным опытом работы.

Пять фундаментальных факторов, влияющих на цену золота

1. Предложение золота почти исчерпано — и ничего с этим не поделаешь.

Мировая добыча в 2025 году — 3672 тонны. Это фактический пик. Среднее содержание золота в руде упало с 10+ граммов на тонну в 1960-х до 1,3 г/т сегодня. Себестоимость добычи (AISC) достигла $1600/oz — рекорд. От открытия нового месторождения до первого золота — 7−10 лет. Даже при цене $5000 за унцию предложение физически не может вырасти до 2032 года.

2. Центробанки скупают все, что есть.

За 2022−2025 годы центральные банки мира купили 4083 тонны золота — вдвое больше, чем за предыдущие четыре года. НБУ не участвовал. Опрос WGC 2025: 95% центробанков ожидают роста глобальных золотых резервов. 43% планируют наращивать собственные запасы — рекорд за всю историю опроса. 73% прогнозируют снижение доли доллара в резервах.

3. Америка тонет в долгах.

Госдолг США — $38,6 трлн. Растет на $8 млрд ежедневно. Прогноз Бюджетного управления Конгресса (это как наша Счетная палата, только независимая): долг достигнет 120% ВВП к 2036 году. Ежегодные процентные платежи уже превысили $1 трлн — больше, чем весь оборонный бюджет. Корреляция между госдолгом и ценой золота с 2021 года — 0,90 из 1,0. Долг растет — золото растет синхронно. Математическая модель ARDL показывает: каждые 10% прироста долга = +8,5% к цене золота.

4. Доллар слабеет.

Индекс доллара (DXY) упал до 97 — минимум за два года. Доля доллара в мировых резервах: 56,9% — самое низкое за 30 лет. В 1999 году было 71%. Тенденция необратима. Концепция Mar-a-Lago Accord — преднамеренная девальвация доллара для стимулирования американского экспорта — обсуждается уже не в теоретической, а в практической плоскости.

5. БРИКС+ строит альтернативу доллару, обеспеченную золотом.

Блок запустил пилотную расчетную единицу The Unit — 40% физическое золото, 60% валюты стран-участниц. Каждый Unit привязан к 1 грамму золота. Если проект масштабируется хотя бы на треть внутриблоковой торговли — это дополнительные 400−500 тонн физического спроса ежегодно. При том, что весь годовой прирост добычи — менее 20 тонн.

Что говорят крупнейшие инвестбанки мира

Консенсус на 2026 год — однозначно бычий.

  • J.P. Morgan — $6 300 (bull case $8 500).
  • Goldman Sachs — $5 400.
  • UBS — $6 200 (bull case $7 200).
  • Deutsche Bank — $6 000.
  • Bank of America — $6 000 (bull case $8 000).
  • Даже осторожный HSBC — $4 587 с пиком $5 050.

Интересно: консенсус-прогноз 31 аналитика LBMA на 2025 год ошибся на 25,5% ниже фактической цены. Аналитики систематически недооценивают золото третий год подряд.

Мой прогноз с использованием 10 000 сценариев методом Монте-Карло. Метод Монте-Карло — это не гадание. Это математический инструмент, который используется в финансах, ядерной физике и инженерии.

Суть: задаем начальную цену ($5 070 — спот на 16 февраля 2026), ожидаемый дрифт (12,5% годовых — на основе дефицита предложения и структурного спроса центробанков) и волатильность (18,2% — пятилетнее историческое значение).

Компьютер генерирует 10 000 случайных траекторий цены. Результаты на конец 2028 года:

  • Пессимистический (P10): $3850/oz — реализуется только если ИИ-революция сжимает инфляцию ниже 2%, а торговые войны деэскалируются
  • Медианный (P50): $5400/oz — инерционная траектория, умеренное снижение ставок, стабильные закупки центробанков
  • Оптимистический (P90): $7200/oz — долговая спираль США, масштабирование БРИКС-расчетов, рецессия

Мой вероятностно-взвешенный прогноз с учетом всех сценариев: ~$6 800/oz к 2028 году. Рост 36% от текущих уровней.

Что это значит для Украины

Арифметика. Если золото вырастет с $5070 до $6800 за унцию к 2028 году, то каждые 100 тонн золота в резервах дадут прирост стоимости примерно на $7,5 млрд.

Польша со своими 548 тоннами заработает более $40 млрд на переоценке. А Украина? У нас в резервах — 27 тонн. Всего двадцать семь!

Для сравнения:

  • Чехия с населением 10 млн — 72 тонны и докупает по 20 ежегодно.
  • Казахстан с 19 миллионами — 316 тонн.
  • Азербайджан — 110.
  • Бразилия только в 2025 году купила 43 тонны — больше, чем весь наш запас.

Логичные рекомендации:

1. НБУ должен разработать программу наращивания золотых резервов до 200 тонн в течение 5 лет. Минимум. Это 35−40 тонн в год.

Систематически, ежемесячно, без привязки к текущей цене. Стратегия DCA (dollar cost averaging) — та же, которую используют Польша, Чехия, Индия.

2. Пересмотреть структуру ВРР. 73% центробанков мира прогнозируют снижение доли доллара. НБУ должен двигаться в этом же направлении — постепенно замещая казначейские облигации США физическим золотом.

3. Третье. Хранить золото на территории Украины. 59% центробанков мира уже хранят золото исключительно внутри страны. Индия в 2024 году репатриировала 100 тонн из Лондона. После замораживания $280−335 млрд российских активов хранение в юрисдикциях G7 — это риск, а не безопасность.

А для граждан у меня — горькая правда. Теперь та часть, которая выглядит как издевательство. Теоретически, «рекомендации для граждан» по инвестированию в золото звучат красиво. На практике — в Украине это почти невозможно сделать эффективно.

Да, можно купить банковское золото. Но спред между ценой покупки и продажи в украинских банках может достигать 15% и более. То есть вы теряете 15% своих денег в момент покупки. Чтобы просто выйти в ноль, золото должно подорожать на эти 15%.

При моем прогнозе роста 36% за два года — реальная прибыль инвестора после спреда составит всего ~20%. А если реализуется пессимистический сценарий — вы в глубоком минусе.

Для сравнения: в Польше, Чехии, даже в Турции спред на банковское золото — 1−3%. В США через ETF (GLD, IAU) — менее 0,5%. То есть там инвестиции в золото доступны каждому. А в Украине — нет. И это также политика НБУ. Это еще одна системная проблема, которую НБУ должен решить, создать ликвидный внутренний рынок золота с нормальными спредами.

Без этого любые разговоры о «финансовой грамотности» и «диверсификации сбережений» — пустой звук.

В заключение. Золото будет дорожать не потому, что оно блестит. А потому, что доверие к бумажным деньгам тает быстрее, чем лед на полюсах. 95% центробанков мира это понимают. 43% активно действуют. Польша за два года скупила золота больше, чем весь запас Украины.

6800 долларов за унцию к 2028 году — это не фантазия. Это математика пяти факторов: исчерпанного предложения, рекордных закупок центробанков, американского долга в -38,6 трлн долларов, слабого доллара и новой финансовой архитектуры БРИКС.

InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций. Сравнивайте условия и выбирайте проекты для инвестирования

Автор:
Амелин Анатолий
Сооснователь и директор экономических программ Амелин Анатолий
Ukrainian Institute for the Future
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами