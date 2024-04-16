Telegram «набрал» 900 млн пользователей и собирается на IPO: как на этом можно заработать

По словам основателя Telegram, мессенджер достиг аудитории 900 миллионов пользователей в месяц. «Половина из этих 900 миллионов пользователей каждый день открывают Telegram. По данным DataAI, Telegram является 6-м по популярности и 6-м среди самых скачиваемых приложений в мире», — рассказал Дуров. Если взять население Земли, которое составляет около 8 млрд человек, то около 11% всего этого человечества уже пользуются Telegram. Такие цифры, наряду с тем, что Telegram обещает делиться с пользователями в Toncoin — криптовалюте на блокчейне TON, — открывают неплохие перспективы заработка на этой платформе. «Минфин» исследовал, какими они могут быть.

Попытки сделать Telegram прибыльным Дуров делает не в первый раз. Собственно, и название TON не ново. Слухи о многомиллиардном ICO появились еще в 2017. В следующем году Дуров их подтвердил, а вскоре — отказался от этих планов. Кроме вышеупомянутых способов заработка на Telegram компания рассматривает выход на IPO с предварительной оценкой в $30 млрд. Покупка акций на этой стадии обещает хорошие дивиденды.

Самых же доступных вариантов заработка на Telegram по состоянию на данный момент мы выбрали три.

Как подзаработать на биометрии в Telegram

TON Society анонсировал партнерство с проектом HumanCode в попытке бросить вызов Worldcoin Сэма Альтмана. Стороны предложат решение для верификации с помощью биометрии по отпечатку ладони. Инициатива предусматривает выделение 1 млн токенов TON для стимулирования внедрения технологии.

Конечная цель проекта — предоставить функции Web3-идентификации 900 млн активным пользователям Telegram. Новая технология будет внедрена в Telegram в течение пяти лет.

Если предположить, что все пользователи Телеграм пройдут эту верификацию, то каждый получит по 0,0011 TON (~0,007 доллара по текущему курсу).

При таком размере вознаграждений вряд ли мы увидим очереди на прохождение биометрии. Но, учитывая предыдущий опыт Worldcoin и регуляторные проблемы в части сбора и хранения данных пользователей, этот гонорар может быть куда больше.

Возможно, есть расчет на существенный рост стоимости TON, однако, необходимо 1000 процентов, чтобы заинтересовать пользователей пройти сбор биометрических данных с целью получения вознаграждения в TON. Не исключено, что компания сделает ставку на еще какие-то привилегии для прошедших верификацию для стимулирования сканирования ладони.

Раздача Toncoin

С 1 апреля в течение месяца команда распределяет монеты по активности по четырем направлениям:

лига — соревнование для разработчиков Web3-проектов;

майнинг токенов — создание удобных механизмов получения нативных монет;

квесты и аирдропы — пошаговый ввод в использование проектов TON и раздача токенов;

увеличение пула ликвидности экосистемы.

Соответственно, все эти события сказались на стоимости TON. Toncoin вошел в топ-10 криптовалют по рыночной капитализации, сместив Avalanche и Cardano. С начала года токен подорожал почти на 200%, а рыночная капитализация достигла $24 млрд.

Учитывая бычий тренд на криптовалютном рынке и перспективу использования TON 900-миллионной аудиторией, дальнейший рост стоимости токена является высоковероятным.

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Заработки на рекламе

В прошлом году Telegram ввел рекламу, отображавшуюся внизу сообщений каналов. Эта реклама не контролировалась владельцами каналов и не приносила им никакой прибыли.

Однако, 31 марта 2024 года ситуация изменилась. С апреля Telegram решили отдать половину доходов от этих объявлений создателям контента. К тому же, Дуров говорит, что монета сохранит децентрализацию, а Telegram будет владеть лишь 10% Toncoin.

Согласно данным Telemetrio, сейчас в мире 8,9 млн телеграм-каналов и чатов, в которых опубликовано 61,5 млрд публикаций, в сутки публикуется около 50 млн новых постов.

Украина принадлежит к странам, где этот мессенджер пользуется высокой популярностью. В 2024 году суммарное количество всех подписчиков украинских Telegram-каналов достигло отметки в 330 млн. Наша страна занимает 11 позицию в мире по количеству телеграм-каналов (42,4 тыс.).

К сожалению, именно в Украине прямая монетизация для нашей страны будет недоступна. Формально, Дуров мотивирует это ограничение нежеланием поддерживать ту или иную сторону в войне. Кроме Украины, ограничениям подвергаются также Израиль и россия.

Впрочем, это ограничение можно обойти, создав канал через аккаунт, для регистрации которого использовался номер телефона из другой страны.

Если это невозможно сделать, то получить доход с телеграм-канала можно другими способами:

Рекламировать объявления других телеграм-каналов, публикуя их самостоятельно. Продавать рекламные объявления рекламодателям. Работать на основе модели CPA. В таком случае, рекламодатель платит за определенные действия тех, кто перешел по рекламной ссылке на его сайт (переход, регистрация и т. д. ).

Разбираемся в деталях, как заработать на рекламе

Как будет происходить монетизация рекламы

Другое ограничение для монетизации рекламы в Telegram — минимальное количество подписчиков на канал должно составлять не менее 1000. Эта цифра небольшая, и ее можно вполне спокойно достичь, даже не вкладываясь в платную раскрутку канала.

Расчеты за рекламу будут производиться только в Toncoin, а значит, доход можно получить только от той рекламы, которая оплачена соответствующими токенами, другая реклама и дальше будет появляться в конце ленты и не будет приносить доход владельцу канала.

Вывод средств, полученных за счет показа рекламы, обещают сделать вскоре доступным через платформу fragment. На этой же платформе можно заказать рекламу, оплатив ее токеном TON.

В целом, волноваться из-за временной недоступности вывода прибыли не стоит, поскольку для начала нужно этот доход сгенерировать. А это довольно длительный путь:

Заказать рекламу с оплатой в монетах TON. Показ объявлений. Получение прибыли.

В целом, эту прибыль можно и не выводить, а использовать для увеличения числа подписчиков и маркетинга. TON можно будет использовать для оплаты рекламных объявлений, покупки уникальных коллекционных публичных имен, для участия в розыгрышах.

Для оплаты рекламы в телеграм необходимо перейти на ads.telegram.org или fragment.com, и настроить рекламную компанию.

Коллекционные публичные имена и телефонные номера можно купить на fragment.com.

Как настроить монетизацию и разместить рекламу

Самый простой путь для запуска маркетинговой компании в Telegram — использовать встроенный кошелек.

Чтобы его открыть, запускаем мессенджер и нажимаем на меню в левом верхнем углу.

Выбираем кошелек.

После открытия нам нужно его пополнить.

Это можно сделать четырьмя способами:

Банковская карта, Экспресс-покупка у продавца, P2P-рынок, Внешний кошелек (браузерные кошельки, кошельки на биржах и т. д. ).

Когда средства появятся на счете, переходим на ads.telegram.org или fragment.com, и настраиваем рекламную компанию.

Для монетизации телеграм-канала необходимо перейти в настройки канала > статистика > монетизация.

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Безопасность прежде всего

Там, где есть популярность и большие деньги, обязательно появятся мошенники. Даже официальные аккаунты и программное обеспечение не гарантируют безопасность ваших данных и капитала.

В марте неизвестные взломали страницу TON в соцсети Х и разместили фейковую запись о проведении аирдропа. Вскоре контроль был восстановлен, количество пострадавших от этого взлома неизвестно, но негативный отпечаток остался.

9 апреля CertiK обнаружили уязвимость в Telegram. При обработке мультимедийных данных в приложении Telegram Desktop был обнаружен возможный RCE (уязвимость удаленного исполнения кода). Эта проблема подвергает пользователей злонамеренным атакам через специально созданные мультимедийные файлы, например, изображения или видео. По соображениям безопасности рекомендуется отключить функцию автоматической загрузки.

Для этого выполните следующие шаги: