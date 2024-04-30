Цены на АЗС: стоимость бензина в крупнейших сетях достигла рекорда

Цены на бензин в премиальных сетях АЗС увеличились до исторического максимума, достигнув отметки 60 гривен за литр. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

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Как изменилась стоимость

За неделю с 22 по 29 апреля средняя розничная цена на бензин марки А-95 увеличилась на 0,68 грн — до 55,39 грн/л, на А-95+ — на 0,81 грн, до 58,88 грн/л .

В то же время, средняя розничная цена на дизельное топливо уменьшилась на 0,29 грн — до 54,22 грн/л.

В частности, цены на бензин на АЗС сетей Socar, ОККО, WOG, Shell, BVS, UPG и «Авиас» выросли за неделю на 1 гривну за литр.

Рекордсменами по росту стали харьковская U.GO и одесский «Катрал» — на станциях этих сетей бензин подорожал сразу на 2 гривны — до 53,90 грн/л и 55,99 грн/л соответственно.

В то же время, дизельное топливо в сетях ОККО, WOG и «Катрал» подешевело на 0,50 грн за литр.

Причина удорожания

Такая ситуация обусловлена динамикой европейских котировок и профицитным наполнением украинского рынка, объясняют эксперты «А-95».

С начала этого года котировки бензина в Европе выросли на $190 за тонну или 6,72 грн/литр. В то же время, на украинском рынке бензин марки А-95 подорожал на 3,97 грн/л, не отыграв в полной мере увеличение стоимости ресурса в Европе.

Обратная ситуация с дизелем. В течение четырех месяцев 2024 года европейские котировки дизельного горючего не имели устойчивой динамики. По итогам этого периода стоимость этого вида горючего в Европе в среднем выросла на $33 за тонну (1,3 грн/л). А вот на АЗК страны средняя стоимость дизеля за это время увеличилась на 2,78 грн/л.