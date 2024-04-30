Цены на АЗС: стоимость бензина в крупнейших сетях достигла рекорда

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 апреля 2024, 8:38 Читати українською

Цены на АЗС: стоимость бензина в крупнейших сетях достигла рекорда

Цены на бензин в премиальных сетях АЗС увеличились до исторического максимума, достигнув отметки 60 гривен за литр. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Цены на бензин в премиальных сетях АЗС увеличились до исторического максимума, достигнув отметки 60 гривен за литр.
Фото:/depositphotos

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как изменилась стоимость

За неделю с 22 по 29 апреля средняя розничная цена на бензин марки А-95 увеличилась на 0,68 грн — до 55,39 грн/л, на А-95+ — на 0,81 грн, до 58,88 грн/л .

В то же время, средняя розничная цена на дизельное топливо уменьшилась на 0,29 грн — до 54,22 грн/л.

В частности, цены на бензин на АЗС сетей Socar, ОККО, WOG, Shell, BVS, UPG и «Авиас» выросли за неделю на 1 гривну за литр.

Рекордсменами по росту стали харьковская U.GO и одесский «Катрал» — на станциях этих сетей бензин подорожал сразу на 2 гривны — до 53,90 грн/л и 55,99 грн/л соответственно.

В то же время, дизельное топливо в сетях ОККО, WOG и «Катрал» подешевело на 0,50 грн за литр.

Причина удорожания

Такая ситуация обусловлена динамикой европейских котировок и профицитным наполнением украинского рынка, объясняют эксперты «А-95».

С начала этого года котировки бензина в Европе выросли на $190 за тонну или 6,72 грн/литр. В то же время, на украинском рынке бензин марки А-95 подорожал на 3,97 грн/л, не отыграв в полной мере увеличение стоимости ресурса в Европе.

Обратная ситуация с дизелем. В течение четырех месяцев 2024 года европейские котировки дизельного горючего не имели устойчивой динамики. По итогам этого периода стоимость этого вида горючего в Европе в среднем выросла на $33 за тонну (1,3 грн/л). А вот на АЗК страны средняя стоимость дизеля за это время увеличилась на 2,78 грн/л.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+22
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 апреля 2024, 9:34
#
Все что надо знать…
.за підсумками цього періоду вартість цього виду пального в Європі в середньому зросла на $33 за тонну (1,3 грн/л). А ось на АЗК країни середня вартість дизелю за цей час збільшилася на 2,78 грн/л…

+
0
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
30 апреля 2024, 11:17
#
Вартість 1 літру пального = (дохід ЖАДІБНИХ власників АЗС + собівартість палива) / на кількість реалізованого палива
+
0
bonv
bonv
30 апреля 2024, 12:33
#
Причини нефункціональні!
+
+7
bonv
bonv
30 апреля 2024, 12:34
#
Правила ведения бизнеса:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/147373/
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает agsmith15 и 21 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами