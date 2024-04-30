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30 апреля 2024, 10:45 Читати українською

Минфин США временного разрешил операции с российскими банками

Минфин США разрешил проводить операции с российскими банками, включая ВТБ, Центробанк, Сбербанк и Альфа-банк, для расчетов в сфере энергетики до 1 ноября 2024 года. Об этом пишет «Радио Свобода» со ссылкой на лицензию Минфина США.

Минфин США разрешил проводить операции с российскими банками, включая ВТБ, Центробанк, Сбербанк и Альфа-банк, для расчетов в сфере энергетики до 1 ноября 2024 года.

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Среди банков, получивших временную лицензию, названы также банки «Открытие», Совкомбанк, Росбанк, ВЭБ.РФ, банк «Зенит» и банк «Санкт-Петербург».

В постановлении министерства пояснили, что связанными с энергетикой можно считать трансакции, касающиеся добычи, производства, переработки, сжижения, транспортировки или покупки нефти и ряда других энергоресурсов, включая СПГ, древесину, уголь и уран.

Лицензия также разрешает трансакции с российскими банками, связанные с производством, снабжением или обменом энергией любыми способами.

Источник: Минфин
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Комментарии - 10

+
+45
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
30 апреля 2024, 10:50
#
«санкций из ада». казав дідусь байден .Тепер я розумію чого Трамп був проти таких санкцій
+
0
lol123
lol123
30 апреля 2024, 10:52
#
Та й таке…
+
0
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
30 апреля 2024, 10:54
#
«санкции из ада». казав дідусь байден .Тепер я розумію чого Трамп був проти таких санкцій
+
+15
veritas69
veritas69
30 апреля 2024, 10:58
#
Може розумні люди пояснять щодо санкцій на прикладі автозаводів: Німеччина закрила заводи на території Росії. Заводи відкрив Китай. тепер рускіє купують китайські авто і поповнюють бюджет Китаю, тим самим зближаючись з ним економічно. В чому вигода від цих санкцій саме для України?
+
0
potator
potator
30 апреля 2024, 11:23
#
Ты кроме этой газеты почитай блумберг, 5 мая си китайский едет« пол европы » пакупать
+
+30
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
30 апреля 2024, 10:58
#
УРА це найпотужніший удар по економіці РФ
+
0
potator
potator
30 апреля 2024, 11:04
#
Так это газо турбины, електронику для ведение тех процессов можно оплачивать и многое другое сопутствующее добыче.
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
30 апреля 2024, 11:13
#
Кому война, а кому бабло важнее.
+
+15
potator
potator
30 апреля 2024, 11:14
#
Клоун без фантазии смешил детей другим клоуном.
+
0
bonv
bonv
30 апреля 2024, 11:47
#
Немає нічого більш постійного, ніж тимчасове.
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