Минфин США разрешил проводить операции с российскими банками, включая ВТБ, Центробанк, Сбербанк и Альфа-банк, для расчетов в сфере энергетики до 1 ноября 2024 года. Об этом пишет «Радио Свобода» со ссылкой на лицензию Минфина США.
Минфин США временного разрешил операции с российскими банками
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Среди банков, получивших временную лицензию, названы также банки «Открытие», Совкомбанк, Росбанк, ВЭБ.РФ, банк «Зенит» и банк «Санкт-Петербург».
В постановлении министерства пояснили, что связанными с энергетикой можно считать трансакции, касающиеся добычи, производства, переработки, сжижения, транспортировки или покупки нефти и ряда других энергоресурсов, включая СПГ, древесину, уголь и уран.
Лицензия также разрешает трансакции с российскими банками, связанные с производством, снабжением или обменом энергией любыми способами.
Источник: Минфин
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