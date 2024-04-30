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30 апреля 2024, 9:01 Читати українською

Укрпочта получила убыток на 800 миллионов

По итогам работы в 2023 году «Укрпочта» получила чистый убыток в размере 796 млн грн, что на 37% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По итогам работы в 2023 году «Укрпочта» получила чистый убыток в размере 796 млн грн, что на 37% меньше, чем годом ранее.

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Финансовые показатели

При этом доход национального почтового оператора в прошлом году вырос на 1,3 млрд грн — до 11,6 млрд грн.

В том числе доход от услуг национальной почты вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. и составил 6,5 млрд грн. В частности, за доставку посылок и мелких пакетов — на 34% услуг международного почтового обмена — на 61%.

«Среди значительных факторов, оказавших негативное влияние на финансовые показатели компании, можно выделить задержки в согласовании регулируемых тарифов и выполнение безвозмездных обязательств для поддержки государственных социальных инициатив», — отмечается в сообщении.

В то же время, в 2023 году «Укрпочта» продолжила реализацию стратегических инвестиционных проектов, таких как обновление логистической инфраструктуры, автоматизация сети и усиление ее устойчивости к энергетическим и коммуникационным перебоям, модернизация автопарка и замена критических ИТ систем.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 11

+
+39
Володимир Нєтряпко
Володимир Нєтряпко
30 апреля 2024, 9:10
#
Це зарплатня ефективного менеджера смілянського за місяць?
+
+69
kiraks
kiraks
30 апреля 2024, 9:25
#
І головне, щоб топ-керівництво отримувало не менше з/п та надбавок. А прибуток чи збиток — то другорядне
+
+54
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 апреля 2024, 9:26
#
Правильно!
1 липня 2016 !!! року призначений генеральним директором Укрпошти, а 17 серпня 2018 року з ним підписано новий трирічний контракт на цю посаду.
У червні 2021 року Наглядова рада Укрпошти продовжила повноваження Смілянського на посаді керівника Укрпошти до 30 червня 2023 року.

…кадры порошенко не подводят…
+
+30
Володимир Нєтряпко
Володимир Нєтряпко
30 апреля 2024, 9:57
#
Ахахахаха, діду, в тебе шизофренія!
+
+45
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 апреля 2024, 10:03
#
А что это не КабМин гройсмана его назначал? Нет? и не порошенко утверждал его кандидатуру? Нет?
+
0
kiraks
kiraks
30 апреля 2024, 11:18
#
А the bill забув його звільнити? Хто всрався — невістка. Регочу,… регоче Київ,…регоче вся Україна
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 апреля 2024, 12:33
#
Я уверен, что если бы его уволили, то лично бы вы первый кричали — зе выгоняет ценный кадры, или о полит расправе…
+
+45
sacha2222
sacha2222
30 апреля 2024, 10:08
#
Не зважаючи на шалені збитки керівництво Укрпошти отримує необгрунтовано велику заробітню платню.
+
+39
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 апреля 2024, 10:19
#
Там где я живу (под Киевом) на «границе» с Бориспольским районом. зарплата почтальена, которая каждый день и летом и зимой ходит по улицам -аж!!! 6000 гривен. вот это «жир».
+
+30
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
30 апреля 2024, 10:39
#
Куди не плюнь, скрізь ЕФЕКТИВНІ МЕНЕДЖЕРИ , А коли обісралися то простолюдин (раб) Микола повинен всіх рятуавати
+
0
bonv
bonv
30 апреля 2024, 11:21
#
На стажування в Нову почту:)
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