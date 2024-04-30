Укрпочта получила убыток на 800 миллионов

По итогам работы в 2023 году «Укрпочта» получила чистый убыток в размере 796 млн грн, что на 37% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Финансовые показатели

При этом доход национального почтового оператора в прошлом году вырос на 1,3 млрд грн — до 11,6 млрд грн.

В том числе доход от услуг национальной почты вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. и составил 6,5 млрд грн. В частности, за доставку посылок и мелких пакетов — на 34% услуг международного почтового обмена — на 61%.

«Среди значительных факторов, оказавших негативное влияние на финансовые показатели компании, можно выделить задержки в согласовании регулируемых тарифов и выполнение безвозмездных обязательств для поддержки государственных социальных инициатив», — отмечается в сообщении.

В то же время, в 2023 году «Укрпочта» продолжила реализацию стратегических инвестиционных проектов, таких как обновление логистической инфраструктуры, автоматизация сети и усиление ее устойчивости к энергетическим и коммуникационным перебоям, модернизация автопарка и замена критических ИТ систем.