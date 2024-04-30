По итогам работы в 2023 году «Укрпочта» получила чистый убыток в размере 796 млн грн, что на 37% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Укрпочта получила убыток на 800 миллионов
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Финансовые показатели
При этом доход национального почтового оператора в прошлом году вырос на 1,3 млрд грн — до 11,6 млрд грн.
В том числе доход от услуг национальной почты вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. и составил 6,5 млрд грн. В частности, за доставку посылок и мелких пакетов — на 34% услуг международного почтового обмена — на 61%.
«Среди значительных факторов, оказавших негативное влияние на финансовые показатели компании, можно выделить задержки в согласовании регулируемых тарифов и выполнение безвозмездных обязательств для поддержки государственных социальных инициатив», — отмечается в сообщении.
В то же время, в 2023 году «Укрпочта» продолжила реализацию стратегических инвестиционных проектов, таких как обновление логистической инфраструктуры, автоматизация сети и усиление ее устойчивости к энергетическим и коммуникационным перебоям, модернизация автопарка и замена критических ИТ систем.
Комментарии - 11
1 липня 2016 !!! року призначений генеральним директором Укрпошти, а 17 серпня 2018 року з ним підписано новий трирічний контракт на цю посаду.
У червні 2021 року Наглядова рада Укрпошти продовжила повноваження Смілянського на посаді керівника Укрпошти до 30 червня 2023 року.
…кадры порошенко не подводят…