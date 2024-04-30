Урсула фон дер Ляен допускает запрет TikTok в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен не исключает введения запрета на TikTok в Евросоюзе. Об этом сообщает Politico.

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Дер Ляен сказала, что Еврокомиссия была «самым первым учреждением в мире, которое запретило TikTok на наших корпоративных телефонах».

«Мы точно знаем об опасности TikTok», — добавила она.

Напомним, что в США приняли закон, который запретит китайскую соцсеть, если она не будет продана. Владелец TikTok компания ByteDance заявила, что лучше закроет свое приложение, чем продаст его.