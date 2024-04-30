Цена акций Tesla подскочила более чем на 14% в понедельник в качестве реакции инвесторов на новости вокруг визита генерального директора компании Илона Маска в Китай. Об этом пишет Укринформ со ссылкой на CNBC.
Стоимость акций Tesla выросла на 14% после неанонсированного визита Маска в Китай
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Что известно
В воскресенье Tesla заявила, что регуляторы Китая сняли определенные ограничения на ее автомобили после выполнения требований страны по безопасности данных.
Этот шаг вызвал у инвесторов ожидание, что программное обеспечение (ПО) Tesla для помощи водителю Full Self-Driving (FSD) вскоре станет доступным в стране, являющейся крупнейшим рынком электромобилей.
Tesla на протяжении многих лет предлагает свою технологию FSD в Китае, но с ограниченным набором функций, в частности без автоматического изменения полосы движения.
Также Tesla пока не производит и не продает автомобили, способные полностью автономно ездить. Компания продает системы помощи водителю с «Уровнем 2», продаваемым под брендом FSD.
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Как известно, «Уровень 2» означает частичную автоматизацию. Такие автомобили могут помочь в управлении или ускорении и позволить водителю отключиться от определенных своих задач. Однако водитель всегда должен быть готов взять под контроль транспортное средство, и именно водитель отвечает за большинство важных для безопасности функций.
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